https://ria.ru/20240119/mtsk-1922299928.html

Беспилотный поезд на МЦК планируют запустить в 2026 году

Беспилотный поезд на МЦК планируют запустить в 2026 году - РИА Новости, 19.01.2024

Беспилотный поезд на МЦК планируют запустить в 2026 году

РЖД запустят полностью беспилотный поезд на МЦК в 2026 году, он будет разработан на платформе российского подвижного состава "Финист", сообщили гендиректор РЖД... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T11:55

2024-01-19T11:55

2024-01-19T12:45

московское центральное кольцо (мцк)

ржд

экономика

олег белозеров

москва

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. РЖД запустят полностью беспилотный поезд на МЦК в 2026 году, он будет разработан на платформе российского подвижного состава "Финист", сообщили гендиректор РЖД Олег Белозеров и представитель компании."Летом этого года мы запустим здесь в Москве на МЦК поезд с беспилотным вождением на уровне 3А. Следующий этап - полностью беспилотный поезд мы планируем запустить в 2026 году. Сдвижка некоторая связана с тем, что "Финист" - полностью замещенный электропоезд - буквально сейчас появился, и мы, соответственно, на него сейчас навешиваем необходимое оборудование, которое у нас уже разработано", - сказал Белозеров, выступая на форуме "Россия"."Поезд с наивысшим четвертым уровнем автоматизации будет разработан на платформе поезда ЭС104 "Финист", который проходит в настоящее время подконтрольную эксплуатацию", - уточнило РИА Новости в РЖД.РЖД несколько лет ведут работу над проектом беспилотных "Ласточек". Компания в конце августа 2019 года впервые продемонстрировала на испытательном кольце в Щербинке беспилотную "Ласточку", которая автоматически затормозила перед манекеном на путях. В апреле 2023 года один машинист-оператор дистанционно провел сразу два поезда в рамках эксперимента на МЦК. Это был мировой дебют.РЖД планируют начать тестовые перевозки пассажиров беспилотными "Ласточками" МЦК в середине 2024 года, но машинист пока будет находиться в кабине, сообщал в интервью РИА Новости Белозеров. Это так называемый третий уровень.РЖД работают над пассажирским поездом без машиниста в кабине, говорил тогда же Белозеров РИА Новости. Это четвертый уровень автоматизации, который предполагает, что машинист-оператор уже не находится в кабине поезда, а управляет им удаленно. Поезд "Ласточка" производился российской группой "Синара" вместе с немецким концерном Siemens. Однако российская компания начала выпуск полностью российских аналогов "Ласточки" с именем "Финист".

https://ria.ru/20240114/poezd-1921262014.html

https://ria.ru/20231002/roboty-1899817504.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

московское центральное кольцо (мцк), ржд, экономика, олег белозеров, москва