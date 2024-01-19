Посол России призвал к миру между Арменией и Азербайджаном
Копыркин: РФ готова содействовать достижению мира между Арменией и Азербайджаном
Граница Армении и Азербайджана. Архивное фото
ЕРЕВАН, 19 янв - РИА Новости. Россия готова оказывать максимально возможное содействие достижению мира между Арменией и Азербайджаном, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Ереване Сергей Копыркин.
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"Российская сторона очень активно, настойчиво, последовательно работала и продолжает работать на этом направлении. Об этом свидетельствуют и наши действия, я даже не буду их перечислять, то, что было сделано с участием, по инициативе российской стороны в этом плане. Хочу сказать, что Россия остается твердо настроенной на то, чтобы оказывать максимально возможное содействие этому процессу, достижению действительно устойчивого, справедливого мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном", - сказал Копыркин.
Он отметил, что Москва заинтересована в стабильном мире в регионе. "Мы поддерживаем процесс нормализации отношений и Россия всегда очень активно акцентировала свою готовность работать в этом направлении по всем аспектам, будь то заключение мирного договора, будь то делимитация, демаркация границы между Арменией и Азербайджаном, будь то развитие мер доверия, включая контакты по линии гражданского общества, будь то открытие коммуникаций", - заявил Копыркин.
Он добавил, что соответствующие трехсторонние структуры созданы, Россия в них активно участвует. "Повторяю: Россия твердо настроена на то, чтобы оказывать максимально возможное, востребованное содействие этому процессу. Разумеется, решать сторонам, это их суверенный вопрос. Но, повторяю: Россия была, остается и будет оставаться приверженной активной работе на этом направлении. Для нас этот вопрос жизненно важный. Регион Южного Кавказа для нас очень важный регион, и в наших жизненных интересах, чтобы регион был мирным, стабильным и процветающим", - подчеркнул Копыркин.