https://ria.ru/20240119/mir-1922245311.html

Посол России призвал к миру между Арменией и Азербайджаном

Посол России призвал к миру между Арменией и Азербайджаном - РИА Новости, 19.01.2024

Посол России призвал к миру между Арменией и Азербайджаном

Россия готова оказывать максимально возможное содействие достижению мира между Арменией и Азербайджаном, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Ереване Сергей РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T06:08

2024-01-19T06:08

2024-01-19T11:08

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россия

армения

азербайджан

сергей копыркин

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ЕРЕВАН, 19 янв - РИА Новости. Россия готова оказывать максимально возможное содействие достижению мира между Арменией и Азербайджаном, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Ереване Сергей Копыркин. "Российская сторона очень активно, настойчиво, последовательно работала и продолжает работать на этом направлении. Об этом свидетельствуют и наши действия, я даже не буду их перечислять, то, что было сделано с участием, по инициативе российской стороны в этом плане. Хочу сказать, что Россия остается твердо настроенной на то, чтобы оказывать максимально возможное содействие этому процессу, достижению действительно устойчивого, справедливого мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном", - сказал Копыркин. Он отметил, что Москва заинтересована в стабильном мире в регионе. "Мы поддерживаем процесс нормализации отношений и Россия всегда очень активно акцентировала свою готовность работать в этом направлении по всем аспектам, будь то заключение мирного договора, будь то делимитация, демаркация границы между Арменией и Азербайджаном, будь то развитие мер доверия, включая контакты по линии гражданского общества, будь то открытие коммуникаций", - заявил Копыркин. Он добавил, что соответствующие трехсторонние структуры созданы, Россия в них активно участвует. "Повторяю: Россия твердо настроена на то, чтобы оказывать максимально возможное, востребованное содействие этому процессу. Разумеется, решать сторонам, это их суверенный вопрос. Но, повторяю: Россия была, остается и будет оставаться приверженной активной работе на этом направлении. Для нас этот вопрос жизненно важный. Регион Южного Кавказа для нас очень важный регион, и в наших жизненных интересах, чтобы регион был мирным, стабильным и процветающим", - подчеркнул Копыркин. Читайте полный текст интервью Сергея Копыркина >>

https://ria.ru/20240119/armeniya-1922238127.html

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армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, армения, азербайджан, сергей копыркин