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МАГАТЭ нашло новые мины в районе Запорожской АЭС - РИА Новости, 19.01.2024
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23:03 19.01.2024 (обновлено: 23:53 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/miny-1922445658.html
МАГАТЭ нашло новые мины в районе Запорожской АЭС
МАГАТЭ нашло новые мины в районе Запорожской АЭС - РИА Новости, 19.01.2024
МАГАТЭ нашло новые мины в районе Запорожской АЭС
Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили новые мины на периферии территории Запорожской АЭС, говорится в заявлении организации. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T23:03
2024-01-19T23:53
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ВЕНА, 19 янв — РИА Новости. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили новые мины на периферии территории Запорожской АЭС, говорится в заявлении организации. "Мины по периметру ЗАЭС, в буферной зоне, которые ранее были выявлены группой МАГАТЭ и удалены в ноябре 2023 года, теперь снова на месте. Это закрытая зона, недоступная для оперативного персонала станции", — сообщается в релизе. При этом, как отметили в агентстве, наличие снарядов не соответствует стандартам безопасности МАГАТЭ. В прошлом году эксперты организации обнаружили в буферной зоне — между внутренними и внешними ограждениями по периметру ЗАЭС — противопехотные мины направленного действия, которые даже в случае детонации не должны представлять угрозу для системы безопасности.Специалисты МАГАТЭ работают на Запорожской атомной электростанции с 1 сентября 2022 года. Она расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В октябре 2022 года объект перешел в собственность России.При этом украинские войска регулярно его обстреливают. Как заявлял министр обороны Сергей Шойгу, таким образом киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. МАГАТЭ не раз отмечало необходимость создать вокруг станции зону безопасности.
https://ria.ru/20240117/magate-1921756102.html
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в мире, магатэ, энергодар, европа, запорожская аэс, сергей шойгу
В мире, МАГАТЭ, Энергодар, Европа, Запорожская АЭС, Сергей Шойгу
МАГАТЭ нашло новые мины в районе Запорожской АЭС

МАГАТЭ вновь обнаружило мины на периферии территории Запорожской АЭС

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в наблюдательном пункте на Запорожской АЭС
Военнослужащий в наблюдательном пункте на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Военнослужащий в наблюдательном пункте на Запорожской АЭС. Архивное фото
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ВЕНА, 19 янв — РИА Новости. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили новые мины на периферии территории Запорожской АЭС, говорится в заявлении организации.
"Мины по периметру ЗАЭС, в буферной зоне, которые ранее были выявлены группой МАГАТЭ и удалены в ноябре 2023 года, теперь снова на месте. Это закрытая зона, недоступная для оперативного персонала станции", — сообщается в релизе.
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При этом, как отметили в агентстве, наличие снарядов не соответствует стандартам безопасности МАГАТЭ.
В прошлом году эксперты организации обнаружили в буферной зоне — между внутренними и внешними ограждениями по периметру ЗАЭС — противопехотные мины направленного действия, которые даже в случае детонации не должны представлять угрозу для системы безопасности.
Специалисты МАГАТЭ работают на Запорожской атомной электростанции с 1 сентября 2022 года.
Она расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В октябре 2022 года объект перешел в собственность России.
При этом украинские войска регулярно его обстреливают. Как заявлял министр обороны Сергей Шойгу, таким образом киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. МАГАТЭ не раз отмечало необходимость создать вокруг станции зону безопасности.
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