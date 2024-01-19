https://ria.ru/20240119/migranty-1922408333.html

Мигрантам создадут цифровые профили

Мигрантам создадут цифровые профили - РИА Новости, 19.01.2024

Мигрантам создадут цифровые профили

Правительство утвердило план реализации Концепции государственной миграционной политики, документ имеется в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T18:08

2024-01-19T18:08

2024-01-19T19:19

россия

михаил мишустин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

общество

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Правительство утвердило план реализации Концепции государственной миграционной политики, документ имеется в распоряжении РИА Новости."Во исполнение указа президента от 31 октября 2018 года № 622 "О Концепции государственной миграционной политики России на 2019-2025 годы" утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации в 2024-2025 годах Концепции государственной миграционной политики России", — говорится в тексте.В двухлетнем плане содержится более 40 различных мероприятий, которые сгруппированы по шести разделам.Документ включает:План также предполагает ужесточение миграционной политики, а именно:Ответственны за выполнение: Минцифры, Минтурд, Минэкономразвития, МВД, МИД, Минпросвещения, Минобрнауки, ФСБ, Роскомнадзор, Росфинмониторинг, оператор единой биометрической системы при участии ЦБ, ФАДН, а также заинтересованные органы исполнительной власти и высшие исполнительные органы регионов.Распоряжение об утверждении плана подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20240105/pasport-1919752352.html

https://ria.ru/20240119/inostrantsy-1922409703.html

https://ria.ru/20240118/zemlyachestva-1921984688.html

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россия, михаил мишустин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии), центральный банк рф (цб рф), министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), министерство просвещения россии (минпросвещения россии), министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)