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Мигрантам создадут цифровые профили - РИА Новости, 19.01.2024
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18:08 19.01.2024 (обновлено: 19:19 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/migranty-1922408333.html
Мигрантам создадут цифровые профили
Мигрантам создадут цифровые профили - РИА Новости, 19.01.2024
Мигрантам создадут цифровые профили
Правительство утвердило план реализации Концепции государственной миграционной политики, документ имеется в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T18:08
2024-01-19T19:19
россия
михаил мишустин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
общество
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Правительство утвердило план реализации Концепции государственной миграционной политики, документ имеется в распоряжении РИА Новости."Во исполнение указа президента от 31 октября 2018 года № 622 "О Концепции государственной миграционной политики России на 2019-2025 годы" утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации в 2024-2025 годах Концепции государственной миграционной политики России", — говорится в тексте.В двухлетнем плане содержится более 40 различных мероприятий, которые сгруппированы по шести разделам.Документ включает:План также предполагает ужесточение миграционной политики, а именно:Ответственны за выполнение: Минцифры, Минтурд, Минэкономразвития, МВД, МИД, Минпросвещения, Минобрнауки, ФСБ, Роскомнадзор, Росфинмониторинг, оператор единой биометрической системы при участии ЦБ, ФАДН, а также заинтересованные органы исполнительной власти и высшие исполнительные органы регионов.Распоряжение об утверждении плана подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20240105/pasport-1919752352.html
https://ria.ru/20240119/inostrantsy-1922409703.html
https://ria.ru/20240118/zemlyachestva-1921984688.html
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россия, михаил мишустин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии), центральный банк рф (цб рф), министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), министерство просвещения россии (минпросвещения россии), министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
Россия, Михаил Мишустин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Общество, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России), Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Министерство просвещения России (Минпросвещения России), Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
Мигрантам создадут цифровые профили

Собирающимся приехать в Россию иностранцам создадут цифровые профили

© РИА Новости / Денис Гришкин | Перейти в медиабанкПосетители многофункционального миграционного центра в Москве
Посетители многофункционального миграционного центра в Москве - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Денис Гришкин
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Посетители многофункционального миграционного центра в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Правительство утвердило план реализации Концепции государственной миграционной политики, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Во исполнение указа президента от 31 октября 2018 года № 622 "О Концепции государственной миграционной политики России на 2019-2025 годы" утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации в 2024-2025 годах Концепции государственной миграционной политики России", — говорится в тексте.
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В двухлетнем плане содержится более 40 различных мероприятий, которые сгруппированы по шести разделам.
Документ включает:
  • создание памятки о правилах и нормах поведения иностранцев в России, в том числе с использованием цифровой платформы миграционных процессов и трудовых ресурсов;
  • предоставление иностранным гражданам права изменить цели пребывания в России без выезда за ее пределы с взиманием государственной пошлины;
  • создание механизма уведомления о въезде в Россию через цифровой профиль без получения визы;
  • регистрацию иностранного гражданина в единой биометрической системе за пределами России через специальное мобильное приложение, а также обеспечение безопасности перевода денежных средств, в том числе через ЕБС;
  • создание механизма релокации, который позволит иностранцам заниматься предпринимательской деятельностью на территории России, а также поможет им переехать, переместить бизнес-активы или организовать бизнес-процессы;
  • расширение перечня видов виз, выдаваемых в электронной форме, в том числе рабочих и учебных, а также списка стран, гражданам которых доступно оформление единой электронной визы;
  • увеличение числа иностранцев и лиц без гражданства, обучающихся в российских вузах, <…> профессиональных образовательных организациях и образовательных учреждениях высшего образования по программам среднего профессионального образования;
  • создание дополнительных условий для адаптации лиц, ищущих защиту в России, а также устранение законодательных пробелов в области предоставления убежища.
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План также предполагает ужесточение миграционной политики, а именно:
  • блокировку активов иностранных граждан, причастных к террористической деятельности;
  • разработку предложений по усилению ответственности иностранцев за нарушение российских законов;
  • блокировку интернет-ресурсов, содержащих предложения о предоставлении незаконных услуг в сфере миграции и реализации поддельных документов.
Ответственны за выполнение: Минцифры, Минтурд, Минэкономразвития, МВД, МИД, Минпросвещения, Минобрнауки, ФСБ, Роскомнадзор, Росфинмониторинг, оператор единой биометрической системы при участии ЦБ, ФАДН, а также заинтересованные органы исполнительной власти и высшие исполнительные органы регионов.
Распоряжение об утверждении плана подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
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РоссияМихаил МишустинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Министерство просвещения России (Минпросвещения России)Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
 
 
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