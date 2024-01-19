Мигрантам создадут цифровые профили
Собирающимся приехать в Россию иностранцам создадут цифровые профили
© РИА Новости / Денис Гришкин | Перейти в медиабанкПосетители многофункционального миграционного центра в Москве
Посетители многофункционального миграционного центра в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Правительство утвердило план реализации Концепции государственной миграционной политики, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Во исполнение указа президента от 31 октября 2018 года № 622 "О Концепции государственной миграционной политики России на 2019-2025 годы" утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации в 2024-2025 годах Концепции государственной миграционной политики России", — говорится в тексте.
В двухлетнем плане содержится более 40 различных мероприятий, которые сгруппированы по шести разделам.
Документ включает:
- создание памятки о правилах и нормах поведения иностранцев в России, в том числе с использованием цифровой платформы миграционных процессов и трудовых ресурсов;
- предоставление иностранным гражданам права изменить цели пребывания в России без выезда за ее пределы с взиманием государственной пошлины;
- создание механизма уведомления о въезде в Россию через цифровой профиль без получения визы;
- регистрацию иностранного гражданина в единой биометрической системе за пределами России через специальное мобильное приложение, а также обеспечение безопасности перевода денежных средств, в том числе через ЕБС;
- создание механизма релокации, который позволит иностранцам заниматься предпринимательской деятельностью на территории России, а также поможет им переехать, переместить бизнес-активы или организовать бизнес-процессы;
- расширение перечня видов виз, выдаваемых в электронной форме, в том числе рабочих и учебных, а также списка стран, гражданам которых доступно оформление единой электронной визы;
- увеличение числа иностранцев и лиц без гражданства, обучающихся в российских вузах, <…> профессиональных образовательных организациях и образовательных учреждениях высшего образования по программам среднего профессионального образования;
- создание дополнительных условий для адаптации лиц, ищущих защиту в России, а также устранение законодательных пробелов в области предоставления убежища.
План также предполагает ужесточение миграционной политики, а именно:
- блокировку активов иностранных граждан, причастных к террористической деятельности;
- разработку предложений по усилению ответственности иностранцев за нарушение российских законов;
- блокировку интернет-ресурсов, содержащих предложения о предоставлении незаконных услуг в сфере миграции и реализации поддельных документов.
Ответственны за выполнение: Минцифры, Минтурд, Минэкономразвития, МВД, МИД, Минпросвещения, Минобрнауки, ФСБ, Роскомнадзор, Росфинмониторинг, оператор единой биометрической системы при участии ЦБ, ФАДН, а также заинтересованные органы исполнительной власти и высшие исполнительные органы регионов.
Распоряжение об утверждении плана подписал премьер-министр Михаил Мишустин.