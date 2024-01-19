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Льготы многодетным семьям в 2024 году
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13:17 19.01.2024 (обновлено: 15:11 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/lgoty-1728217952.html
Льготы многодетным семьям в 2024 – какие положены?
Льготы многодетным семьям в 2024 году
Льготы многодетным семьям в 2024 – какие положены?
Льготы многодетным семьям – это скидки, налоговые вычеты и субсидии со стороны государства гражданам, имеющим трех и более детей. Какие льготы положены... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T13:17
2024-01-19T15:11
общество
льготы
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Льготы многодетным семьям – это скидки, налоговые вычеты и субсидии со стороны государства гражданам, имеющим трех и более детей. Какие льготы положены многодетным, и на какие выплаты они имеют право в 2024 году – в материале РИА Новости.Какие семьи считаются многодетными?Многодетная семья в России в 2024 году – это семья, имеющая трех и более детей. По федеральному законодательству субъекты наделены правом решать, кого отнести к этой категории, с учетом местных особенностей. Власти некоторых регионов дополнительно поддерживают многодетные семьи, увеличивая возраст детей до 21 года или до 23 лет. При этом ребенок должен учиться или служить в армии по призыву.- В Москве, например, многодетной признается семья, в которой родились и (или) воспитываются трое и более детей (в том числе усыновленные, а также пасынки и падчерицы) до достижения младшим из них 16 лет, если не учится, и 18 лет, если продолжает учебу в школе, - рассказала РИА Новости юрист Алена Лермонтова.Перечень льгот для многодетных семей"Базовый набор" льгот определен на федеральном уровне указом президента РФ №431 "О мерах по социальной поддержке многодетных семей".Налоговые льготыРодители трех и более детей, которые работают официально, имеют право получать стандартный налоговый вычет - частично или в полном объеме возвращать 13% НДФЛ.За первых двух детей многодетным родителям полагается по 1400 рублей, а за третьего и последующих по 3000 рублей. За детей-инвалидов также начисляется компенсация от 6 000 до 12 000 рублей.- Возьмем за пример семью с тремя детьми, где зарплата родителя - 50 000 рублей в месяц. Налог 13% с этой суммы – это 6500 рублей. Считаем налоговый вычет: 1400+1400+3000 = 5800 рублей. Если отнять эту сумму из налога - 6500 минус 5800 – получится 700 рублей. Только эту сумму и нужно будет уплатить государству, - пояснила юрист.При этом важно учитывать, что как только суммарный годовой доход родителя превысит 350 000 рублей, получать вычет будет нельзя. То есть человек с зарплатой в 50 000 рублей "исчерпает лимит" за 7 месяцев. Оставшуюся часть года он будет уплачивать 13% в полном размере.Кроме того, для семей с тремя и более несовершеннолетними детьми в России действует дополнительный вычет по налогу на имущество: по 5 квадратных метров на каждого ребенка за комнату или квартиру и по 7 квадратных метров за дом или часть дома. Также действует вычет в размере 6 соток по земельному налогу.- Это означает, что владелец квартиры, у которого трое детей, может не платить налог со всех, допустим, 35 "квадратов" площади. Кроме обычного вычета в размере 20 квадратных метров ему предоставляется и дополнительный - по 5 квадратных метров на каждого из троих детей. Обе льготы можно использовать только по одному объекту, - отметила специалист.Транспортные льготыМашинаЛьгота для многодетных семей, касающаяся транспорта, - это возможность не платить транспортный налог или же вносить в счет государства только 1 рубль. Однако в каждом регионе страны действуют свои правила на этот счет. Как правило, от уплаты данного налога освобождают только одного родителя в многодетной семье. Также в расчет берут и количество лошадиных сил.- Например, в Москве и Московской области освобождают от уплаты налога только на одно транспортное средство в семье на выбор. В Санкт-Петербурге льгота действует только на транспортное средство, мощность двигателя которого составляет не более 150 лошадиных сил. А вот в Курской области - только на авто отечественного производства с мощностью двигателя до 100 "лошадей", - пояснила эксперт.Проезд на общественном транспортеСогласно указу президента РФ от 05.05.1992 г. № 431 "О мерах по социальной поддержке многодетных семей", бесплатный проезд обеспечивают учащимся общеобразовательных школ.Дети могут бесплатно передвигаться на внутригородском транспорте (трамвай, троллейбус, метрополитен и автобус городских линий (кроме такси), а также в автобусах пригородных и внутрирайонных маршрутов.РЖД билетыГосударство не предусмотрело скидок на железнодорожный транспорт для многодетных семей, однако РЖД взяли это на себя, за свой счет.В частности, члены многодетных семей могут оформить билет в купе поезда дальнего следования со скидкой 15 %.АвиабилетыКаждый год государство утверждает список рейсов, на которые некоторые льготные категории граждан, в том числе и многодетные семьи, могут приобрести субсидированные билеты. Оно устанавливает предельную стоимость, которая изначально ниже обычной, к тому же авиаперевозчики могут сами корректировать цены в рамках установленного предела. Полный список направлений и авиаперевозчиков, участвующих в программе, опубликован на официальном сайте Росавиации.- Количество мест обычно ограничено. Более точную информацию о скидках лучше узнавать в офисе той или иной компании или позвонить в ее контактный центр, - пояснила Алена Лермонтова.Льготы на коммунальные услугиПолучение скидки на оплату коммунальных услуг гарантирует многодетным россиянам федеральный закон "О мерах по социальной поддержке многодетных семей".- Согласно документу, многодетным предоставляется скидка в размере не ниже 30% установленной платы за пользование отоплением, водой, канализацией, газом и электроэнергией, - пояснила юрист.На местном уровне власти могут установить более высокую скидку. Оплата капитального ремонта чаще всего не попадает под эту льготу.Льготы по ипотекеЕсли в семье второй или последующий ребенок родился в 2018 году и позднее, то семья вправе взять ипотеку по ставке 6%. Она будет действовать весь срок кредита.Программа позволяет купить квартиру или дом у застройщика, а также рефинансировать имеющийся кредит. Первоначальный взнос составляет не менее 15%.- Максимальная сумма кредита для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 12 миллионов рублей. Для других регионов - 6 миллионов рублей. При покупке жилья на Дальнем Востоке ставка еще ниже - 5%, а дом в сельской местности там можно купить на вторичном рынке, - пояснила юрист.Также для многодетных доступно погашение 450 000 рублей долга по ипотеке. Для этого третий или последующий ребенок заемщика должен родиться в промежутке с 2019 по 2023 год.Программа позволяет оплатить часть или всю сумму долга по кредиту на квартиру или дом. Договор ипотеки или рефинансирования может быть заключен и до 2019 года, но не позднее 1 июля 2024 года.Такой вид государственной поддержки можно использовать один раз. Для оформления субсидии нужно обратиться к банку, который выдавал кредит.- Программа действует в дополнение к материнскому капиталу и не заменяет его. Многодетная семья может получить материнский капитал на второго ребенка, использовать его для погашения ипотеки, а потом оплатить еще 450 000 рублей в рамках программы, - пояснила Алена Лермонтова.Помимо всего, многодетные семьи имеют право получить отсрочку или уменьшение платежей по ипотеке, если попали в трудную жизненную ситуацию.В течение 6 месяцев семьям разрешается уменьшить или не вносить платежи по кредиту без штрафных санкций со стороны банка и вреда для кредитной истории. Отсрочку по платежам можно использовать только по договору ипотеки на единственное жилье. Трудной жизненной ситуацией считаются:Список документов для подтверждения трудной жизненной ситуации указан в п. 8 ст. 6.1-1 закона о потребительском кредите.Льготы при поступлении в вузДети из многодетных семей поступают в вузы наравне с остальными абитуриентами. Льготы государством для них не предусмотрены.Льготы в школеПо закону учащиеся из многодетных семей должны быть обеспечены бесплатным питанием (завтраками и обедами) в общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях страны. Кроме того, их должны обеспечить школьной формой либо заменяющим ее комплектом детской одежды для посещения школьных занятий, а также спортивной формой на весь период обучения в общеобразовательном учреждении.Также власти обязаны обеспечить учащимся один день в месяц бесплатного посещения музеев, выставок и парков культуры и отдыха.Льготы многодетным матерям и отцамМногодетный родитель-одиночка, будь то мать или отец, имеет право на те же льготы, что и члены полной семьи. Большая часть льгот предусмотрена указом президента РФ № 431, а государство и субъекты страны могут вводить дополнительные меры социальной поддержки.По закону родителю полагаются:Особенности льгот по регионамКаждый регион определяет свой набор соцподдержки для многодетных семей, помимо федеральных льгот. Субъекты устанавливают дополнительные субсидии на оплату коммунальных услуг, определяют правила освобождения от транспортного налога, дают скидки на оплату парковки, а также назначают разовые, ежемесячные и ежегодные пособия.- Например, в Московской области, согласно закону "О мерах социальной поддержки семьи и детей", многодетным семьям положена компенсация в 50% оплаты коммунальных услуг, пособие при рождении ребенка и другие льготы. В Москве многодетные имеют право открыть семейный детский сад у себя дома. Они обеспечивают воспитание, обучение, присмотр, уход, оздоровление и питание детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. В Петербурге многодетным компенсируют 100% стоимости путевок в организации оздоровления и отдыха детей, а также начисляют пособия: разовые, ежемесячные, ежегодные. А в Ростовской области семьям, где на воспитании находятся более 7 детей, предоставляются в личное владение микроавтобусы, - рассказала юристЧтобы узнать полный перечень льгот в своем регионе, нужно обратиться в органы соцзащиты по месту жительства лично или по телефону.Льготы многодетным малоимущим семьямМногодетная семья признается малоимущей, если ее общий средний доход на человека в месяц ниже прожиточного минимума, установленного в регионе проживания. Таким семьям чаще всего назначают детское пособие. Размеры его зависят от региона.Например, в 2024 году в Москве ежемесячная выплата на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни будет составлять 1593 рубля для семьи с 3-4 детьми и 1990 рублей для семьи с 5 и более детьми; ежемесячная выплата на детские товары для семей с 5 и более детьми - 2388 рублей.Как оформить льготыЧтобы получить информацию о льготах и правилах их оформления, многодетной семье нужно обратиться в отдел соцзащиты или MФЦ.- Перед этим важно получить в управлении социальной поддержки удостоверение о статусе многодетной семьи. C этим и другими документами необходимо обратиться в любой из указанных органов и написать заявление. Обращение будут изучать в течение 30 дней, - пояснила юрист.Необходимые документыДля получения статуса многодетной семьи, помимо заявления, необходимо предоставить следующие документы:При этом список документов может варьироваться в зависимости от региона.После получения удостоверения можно приступать к оформлению тех или иных льгот. Для этого понадобятся: паспорт, справка с места жительства, свидетельства о рождении детей, реквизиты банковского счета и другие документы, помимо соответствующего заявления.- Также часто требуется выписка из домовой книги, свидетельствующая о регистрации по месту жительства заявителя, его супруга и детей, документ о совместном проживании детей с заявителем, - отметила эксперт.Полный список документов для получения льготы или пособия можно получить в органах соцзащиты, СФР или МФЦ.ВопросыКакие документы нужны для продления статуса многодетной семьи?- Для процедуры требуются: ранее полученное удостоверение многодетной семьи; копии документов, удостоверяющих личность родителей; копии свидетельств о рождении детей; копия свидетельства о заключении брака (при наличии); копии паспортов детей, достигших 14-летнего возраста; выписка из домовой книги о регистрации по месту жительства заявителя, его супруга и детей; документ о совместном проживании детей с заявителем; справка об обучении совершеннолетнего ребенка заявителя (если такой факт имеется), при условии, если в семье воспитывается менее трех несовершеннолетних детей; документ, подтверждающий прохождение совершеннолетним ребенком заявителя срочной военной службы по призыву (если такой факт имеется), при условии, если в семье воспитывается менее трех несовершеннолетних детей, - сообщила юрист.Теряется ли статус многодетной семьи при разводе- Этот вопрос регулируется региональным законодательством. Как правило, статус многодетной семьи сохраняется у того родителя, который проживает с 3 и более детьми до 18 лет (или до 23, если они обучаются в вузе очно) и воспитывает их, - отметила Алена Лермонтова.Изменения в 2024 годуИгорь Семеновский, доцент департамента международного и публичного права Финансового университета при Правительстве РФ и директор по продвижению правовой экосистемы "Инициатор.РФ", отмечает, что подписанный 27 ноября президентом России Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов", а также пакет взаимосвязанных бюджетообразующих законов, предусматривает повышение ряда социальных выплат на уровень или выше уровня официальной инфляции в следующем году.Ключевыми мерами поддержки многодетных семей с детьми в этом контексте являются материнский (семейный) капитал на первого, второго или последующих детей, меры поддержки семей с детьми до 17 лет и беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки, единовременное пособие при рождении ребенка, пособие по уходу за ребенком до полутора лет, льготная ипотека для многодетных семей, программа "Молодая семья" и т.д. Также в настоящее время в России действуют выплаты при постановке на учет в женской консультации, декретные пособия по беременности и родам, дополнительные ежемесячные выплаты при рождении первого и второго ребенка, ежемесячная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, ряд других мер.- В 2024 году планируется увеличение на уровень инфляции и выше действующих мер поддержки, продолжение программы льготной семейной ипотеки. Вероятно, в повестку работы войдут итоги состоявшегося в ноябре 2023 года Всемирного русского народного собора с участием президента России Владимира Путина, где, в частности, шла речь о декретном отпуске для женщин не с 30-й недели беременности, а гораздо раньше, вплоть до постановки на учет в женской консультации. Также среди мер поддержки может стать повышение статуса в обществе многодетных отцов путем освобождения работодателей от выплат в Социальный фонд за многодетного работника. Многодетным семьям могут придать федеральный статус, закрепленный в законе. В 2024 году будет идти речь о законодательном и организационном улучшении жилищных условий многодетных семей и иных стимулах повышения рождаемости, - отметил эксперт.
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https://ria.ru/20210517/posobiya-1732699803.html
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https://realty.ria.ru/20210319/ipoteka-1602023313.html
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общество, льготы, многодетные семьи, год семьи, социальный навигатор, детские вопросы
Общество, Льготы, Многодетные семьи, Год семьи, Социальный навигатор, Детские вопросы

Льготы многодетным семьям в 2024 – какие положены?

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЖенщина гуляет с детьми в парке
Женщина гуляет с детьми в парке - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Льготы многодетным семьям – это скидки, налоговые вычеты и субсидии со стороны государства гражданам, имеющим трех и более детей. Какие льготы положены многодетным, и на какие выплаты они имеют право в 2024 году – в материале РИА Новости.

Какие семьи считаются многодетными?

Многодетная семья в России в 2024 году – это семья, имеющая трех и более детей. По федеральному законодательству субъекты наделены правом решать, кого отнести к этой категории, с учетом местных особенностей. Власти некоторых регионов дополнительно поддерживают многодетные семьи, увеличивая возраст детей до 21 года или до 23 лет. При этом ребенок должен учиться или служить в армии по призыву.
Пожилая пара - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
Пенсионный возраст в 2024 — когда выходят на пенсию мужчины и женщины
29 декабря 2023, 19:04
- В Москве, например, многодетной признается семья, в которой родились и (или) воспитываются трое и более детей (в том числе усыновленные, а также пасынки и падчерицы) до достижения младшим из них 16 лет, если не учится, и 18 лет, если продолжает учебу в школе, - рассказала РИА Новости юрист Алена Лермонтова.

Перечень льгот для многодетных семей

"Базовый набор" льгот определен на федеральном уровне указом президента РФ №431 "О мерах по социальной поддержке многодетных семей".
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
Кузнецова предложила новые меры поддержки многодетных семей
6 апреля 2021, 13:17

Налоговые льготы

Родители трех и более детей, которые работают официально, имеют право получать стандартный налоговый вычет - частично или в полном объеме возвращать 13% НДФЛ.
За первых двух детей многодетным родителям полагается по 1400 рублей, а за третьего и последующих по 3000 рублей. За детей-инвалидов также начисляется компенсация от 6 000 до 12 000 рублей.
«
- Возьмем за пример семью с тремя детьми, где зарплата родителя - 50 000 рублей в месяц. Налог 13% с этой суммы – это 6500 рублей. Считаем налоговый вычет: 1400+1400+3000 = 5800 рублей. Если отнять эту сумму из налога - 6500 минус 5800 – получится 700 рублей. Только эту сумму и нужно будет уплатить государству, - пояснила юрист.
При этом важно учитывать, что как только суммарный годовой доход родителя превысит 350 000 рублей, получать вычет будет нельзя. То есть человек с зарплатой в 50 000 рублей "исчерпает лимит" за 7 месяцев. Оставшуюся часть года он будет уплачивать 13% в полном размере.
Кроме того, для семей с тремя и более несовершеннолетними детьми в России действует дополнительный вычет по налогу на имущество: по 5 квадратных метров на каждого ребенка за комнату или квартиру и по 7 квадратных метров за дом или часть дома. Также действует вычет в размере 6 соток по земельному налогу.
Медицинские сотрудники входят в красную зону городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
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6 апреля 2021, 20:53
- Это означает, что владелец квартиры, у которого трое детей, может не платить налог со всех, допустим, 35 "квадратов" площади. Кроме обычного вычета в размере 20 квадратных метров ему предоставляется и дополнительный - по 5 квадратных метров на каждого из троих детей. Обе льготы можно использовать только по одному объекту, - отметила специалист.

Транспортные льготы

Машина

Льгота для многодетных семей, касающаяся транспорта, - это возможность не платить транспортный налог или же вносить в счет государства только 1 рубль. Однако в каждом регионе страны действуют свои правила на этот счет. Как правило, от уплаты данного налога освобождают только одного родителя в многодетной семье. Также в расчет берут и количество лошадиных сил.
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкДети в салоне автомобиля Hyundai Solaris на выставке "Автосалон – 2015" на главной площади Владивостока.
Дети в салоне автомобиля Hyundai Solaris на выставке Автосалон – 2015 на главной площади Владивостока. - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Дети в салоне автомобиля Hyundai Solaris на выставке "Автосалон – 2015" на главной площади Владивостока.
«
- Например, в Москве и Московской области освобождают от уплаты налога только на одно транспортное средство в семье на выбор. В Санкт-Петербурге льгота действует только на транспортное средство, мощность двигателя которого составляет не более 150 лошадиных сил. А вот в Курской области - только на авто отечественного производства с мощностью двигателя до 100 "лошадей", - пояснила эксперт.

Проезд на общественном транспорте

Согласно указу президента РФ от 05.05.1992 г. № 431 "О мерах по социальной поддержке многодетных семей", бесплатный проезд обеспечивают учащимся общеобразовательных школ.
Дети могут бесплатно передвигаться на внутригородском транспорте (трамвай, троллейбус, метрополитен и автобус городских линий (кроме такси), а также в автобусах пригородных и внутрирайонных маршрутов.
Школьный аттестат - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
В России сиротам бессрочно продлили льготы при поступлении в вузы
17 февраля 2021, 14:44

РЖД билеты

Государство не предусмотрело скидок на железнодорожный транспорт для многодетных семей, однако РЖД взяли это на себя, за свой счет.
В частности, члены многодетных семей могут оформить билет в купе поезда дальнего следования со скидкой 15 %.
Горожане отдыхают в яблоневом саду в московском музее-заповеднике Коломенское - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
Выплаты молодым семьям: какие пособия полагаются в 2023 году
17 мая 2021, 19:03

Авиабилеты

Каждый год государство утверждает список рейсов, на которые некоторые льготные категории граждан, в том числе и многодетные семьи, могут приобрести субсидированные билеты. Оно устанавливает предельную стоимость, которая изначально ниже обычной, к тому же авиаперевозчики могут сами корректировать цены в рамках установленного предела. Полный список направлений и авиаперевозчиков, участвующих в программе, опубликован на официальном сайте Росавиации.
- Количество мест обычно ограничено. Более точную информацию о скидках лучше узнавать в офисе той или иной компании или позвонить в ее контактный центр, - пояснила Алена Лермонтова.
Мужчина у информационного стенда в пенсионном фонде в Москве - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
Пенсия по потере кормильца в 2023: размер, кому положена, как получить
9 апреля 2021, 18:50

Льготы на коммунальные услуги

Получение скидки на оплату коммунальных услуг гарантирует многодетным россиянам федеральный закон "О мерах по социальной поддержке многодетных семей".
«
- Согласно документу, многодетным предоставляется скидка в размере не ниже 30% установленной платы за пользование отоплением, водой, канализацией, газом и электроэнергией, - пояснила юрист.
На местном уровне власти могут установить более высокую скидку. Оплата капитального ремонта чаще всего не попадает под эту льготу.

Льготы по ипотеке

Если в семье второй или последующий ребенок родился в 2018 году и позднее, то семья вправе взять ипотеку по ставке 6%. Она будет действовать весь срок кредита.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
ЦБ: адресная льготная ипотека должна остаться
19 марта 2021, 17:11
Программа позволяет купить квартиру или дом у застройщика, а также рефинансировать имеющийся кредит. Первоначальный взнос составляет не менее 15%.
«
- Максимальная сумма кредита для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 12 миллионов рублей. Для других регионов - 6 миллионов рублей. При покупке жилья на Дальнем Востоке ставка еще ниже - 5%, а дом в сельской местности там можно купить на вторичном рынке, - пояснила юрист.
Также для многодетных доступно погашение 450 000 рублей долга по ипотеке. Для этого третий или последующий ребенок заемщика должен родиться в промежутке с 2019 по 2023 год.
Программа позволяет оплатить часть или всю сумму долга по кредиту на квартиру или дом. Договор ипотеки или рефинансирования может быть заключен и до 2019 года, но не позднее 1 июля 2024 года.
Ипотека - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
Депутат предложил снизить первый взнос по семейной ипотеке до 10%
6 апреля 2021, 12:45
Такой вид государственной поддержки можно использовать один раз. Для оформления субсидии нужно обратиться к банку, который выдавал кредит.
«
- Программа действует в дополнение к материнскому капиталу и не заменяет его. Многодетная семья может получить материнский капитал на второго ребенка, использовать его для погашения ипотеки, а потом оплатить еще 450 000 рублей в рамках программы, - пояснила Алена Лермонтова.
Помимо всего, многодетные семьи имеют право получить отсрочку или уменьшение платежей по ипотеке, если попали в трудную жизненную ситуацию.
В течение 6 месяцев семьям разрешается уменьшить или не вносить платежи по кредиту без штрафных санкций со стороны банка и вреда для кредитной истории. Отсрочку по платежам можно использовать только по договору ипотеки на единственное жилье.
Трудной жизненной ситуацией считаются:
  • потеря работы и регистрация заемщика в качестве безработного в службе занятости;
  • инвалидность первой или второй группы;
  • потеря трудоспособности больше чем на 2 месяца;
  • падение дохода более чем на 30% по сравнению со средним доходом за последние 12 месяцев (при этом ежемесячный платеж по ипотеке должен превысить 50% среднего дохода за 2 предыдущих месяца);
  • увеличение количества иждивенцев при снижении дохода более чем на 20% за 2 предыдущих месяца (при условии, что ежемесячный платеж составил более 40% дохода).
Список документов для подтверждения трудной жизненной ситуации указан в п. 8 ст. 6.1-1 закона о потребительском кредите.
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Вчера, 13:38

Льготы при поступлении в вуз

Дети из многодетных семей поступают в вузы наравне с остальными абитуриентами. Льготы государством для них не предусмотрены.

Льготы в школе

По закону учащиеся из многодетных семей должны быть обеспечены бесплатным питанием (завтраками и обедами) в общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях страны. Кроме того, их должны обеспечить школьной формой либо заменяющим ее комплектом детской одежды для посещения школьных занятий, а также спортивной формой на весь период обучения в общеобразовательном учреждении.
Также власти обязаны обеспечить учащимся один день в месяц бесплатного посещения музеев, выставок и парков культуры и отдыха.
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Льготы для семей с ребенком-инвалидом: кому и какая поддержка положена
19 января 2021, 20:44

Льготы многодетным матерям и отцам

Многодетный родитель-одиночка, будь то мать или отец, имеет право на те же льготы, что и члены полной семьи. Большая часть льгот предусмотрена указом президента РФ № 431, а государство и субъекты страны могут вводить дополнительные меры социальной поддержки.
По закону родителю полагаются:
  • ежемесячные детские пособия на каждого несовершеннолетнего ребенка;
  • сохранение заработка 40% на период ухода за ребенком до 1,5 лет;
  • предоставление неоплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до 3 лет;
  • льготу по оплате услуг ЖКХ до 30%;
  • единовременное пособие при рождении каждого ребенка;
  • материнский капитал;
  • бесплатный отпуск лекарств по рецепту врача на каждого ребенка до 6 лет и другие льготы, установленные дополнительно в каждом отдельном регионе РФ.
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30 марта 2021, 03:00

Особенности льгот по регионам

Каждый регион определяет свой набор соцподдержки для многодетных семей, помимо федеральных льгот. Субъекты устанавливают дополнительные субсидии на оплату коммунальных услуг, определяют правила освобождения от транспортного налога, дают скидки на оплату парковки, а также назначают разовые, ежемесячные и ежегодные пособия.
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- Например, в Московской области, согласно закону "О мерах социальной поддержки семьи и детей", многодетным семьям положена компенсация в 50% оплаты коммунальных услуг, пособие при рождении ребенка и другие льготы. В Москве многодетные имеют право открыть семейный детский сад у себя дома. Они обеспечивают воспитание, обучение, присмотр, уход, оздоровление и питание детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. В Петербурге многодетным компенсируют 100% стоимости путевок в организации оздоровления и отдыха детей, а также начисляют пособия: разовые, ежемесячные, ежегодные. А в Ростовской области семьям, где на воспитании находятся более 7 детей, предоставляются в личное владение микроавтобусы, - рассказала юрист
Чтобы узнать полный перечень льгот в своем регионе, нужно обратиться в органы соцзащиты по месту жительства лично или по телефону.
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25 марта 2021, 17:23

Льготы многодетным малоимущим семьям

Многодетная семья признается малоимущей, если ее общий средний доход на человека в месяц ниже прожиточного минимума, установленного в регионе проживания. Таким семьям чаще всего назначают детское пособие. Размеры его зависят от региона.
Например, в 2024 году в Москве ежемесячная выплата на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни будет составлять 1593 рубля для семьи с 3-4 детьми и 1990 рублей для семьи с 5 и более детьми; ежемесячная выплата на детские товары для семей с 5 и более детьми - 2388 рублей.
Спортивная площадка на открытом воздухе. Архивное фото. - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
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15 марта 2021, 08:13

Как оформить льготы

Чтобы получить информацию о льготах и правилах их оформления, многодетной семье нужно обратиться в отдел соцзащиты или MФЦ.
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- Перед этим важно получить в управлении социальной поддержки удостоверение о статусе многодетной семьи. C этим и другими документами необходимо обратиться в любой из указанных органов и написать заявление. Обращение будут изучать в течение 30 дней, - пояснила юрист.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДетская комната во флагманском центре государственных услуг "Мои документы" в торговом центре "Город" в Москве
Детская комната во флагманском центре государственных услуг Мои документы в торговом центре Город в Москве - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Детская комната во флагманском центре государственных услуг "Мои документы" в торговом центре "Город" в Москве

Необходимые документы

Для получения статуса многодетной семьи, помимо заявления, необходимо предоставить следующие документы:
  • паспорта родителей;
  • копии свидетельств о рождении детей либо документы, подтверждающие усыновление (удочерение);
  • справку с места жительства или иной документ, подтверждающий совместное проживание заявителя с детьми;
  • справку об обучении в образовательных организациях по очной форме обучения детей в возрасте от 18 до 23 лет.
При этом список документов может варьироваться в зависимости от региона.
После получения удостоверения можно приступать к оформлению тех или иных льгот. Для этого понадобятся: паспорт, справка с места жительства, свидетельства о рождении детей, реквизиты банковского счета и другие документы, помимо соответствующего заявления.
- Также часто требуется выписка из домовой книги, свидетельствующая о регистрации по месту жительства заявителя, его супруга и детей, документ о совместном проживании детей с заявителем, - отметила эксперт.
Полный список документов для получения льготы или пособия можно получить в органах соцзащиты, СФР или МФЦ.
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8 апреля 2021, 09:03

Вопросы

Какие документы нужны для продления статуса многодетной семьи?

- Для процедуры требуются: ранее полученное удостоверение многодетной семьи; копии документов, удостоверяющих личность родителей; копии свидетельств о рождении детей; копия свидетельства о заключении брака (при наличии); копии паспортов детей, достигших 14-летнего возраста; выписка из домовой книги о регистрации по месту жительства заявителя, его супруга и детей; документ о совместном проживании детей с заявителем; справка об обучении совершеннолетнего ребенка заявителя (если такой факт имеется), при условии, если в семье воспитывается менее трех несовершеннолетних детей; документ, подтверждающий прохождение совершеннолетним ребенком заявителя срочной военной службы по призыву (если такой факт имеется), при условии, если в семье воспитывается менее трех несовершеннолетних детей, - сообщила юрист.
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8 апреля 2021, 14:23

Теряется ли статус многодетной семьи при разводе

- Этот вопрос регулируется региональным законодательством. Как правило, статус многодетной семьи сохраняется у того родителя, который проживает с 3 и более детьми до 18 лет (или до 23, если они обучаются в вузе очно) и воспитывает их, - отметила Алена Лермонтова.

Изменения в 2024 году

Игорь Семеновский, доцент департамента международного и публичного права Финансового университета при Правительстве РФ и директор по продвижению правовой экосистемы "Инициатор.РФ", отмечает, что подписанный 27 ноября президентом России Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов", а также пакет взаимосвязанных бюджетообразующих законов, предусматривает повышение ряда социальных выплат на уровень или выше уровня официальной инфляции в следующем году.
Ключевыми мерами поддержки многодетных семей с детьми в этом контексте являются материнский (семейный) капитал на первого, второго или последующих детей, меры поддержки семей с детьми до 17 лет и беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки, единовременное пособие при рождении ребенка, пособие по уходу за ребенком до полутора лет, льготная ипотека для многодетных семей, программа "Молодая семья" и т.д. Также в настоящее время в России действуют выплаты при постановке на учет в женской консультации, декретные пособия по беременности и родам, дополнительные ежемесячные выплаты при рождении первого и второго ребенка, ежемесячная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, ряд других мер.
- В 2024 году планируется увеличение на уровень инфляции и выше действующих мер поддержки, продолжение программы льготной семейной ипотеки. Вероятно, в повестку работы войдут итоги состоявшегося в ноябре 2023 года Всемирного русского народного собора с участием президента России Владимира Путина, где, в частности, шла речь о декретном отпуске для женщин не с 30-й недели беременности, а гораздо раньше, вплоть до постановки на учет в женской консультации. Также среди мер поддержки может стать повышение статуса в обществе многодетных отцов путем освобождения работодателей от выплат в Социальный фонд за многодетного работника. Многодетным семьям могут придать федеральный статус, закрепленный в законе. В 2024 году будет идти речь о законодательном и организационном улучшении жилищных условий многодетных семей и иных стимулах повышения рождаемости, - отметил эксперт.
 
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