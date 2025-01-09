Льготы многодетным семьям в 2025 - какие положены и как получить

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Льготы многодетным семьям - это скидки, налоговые вычеты и субсидии со стороны государства гражданам, имеющим трех и более детей. Какие льготы положены многодетным, и на какие выплаты они имеют право в 2025 году: коммунальные, на проезд, налоговые и прочие. Какие документы необходимы, чтобы получить пособия, и можно ли оформить удостоверение многодетной семьи, если мать и отец разведены, - в материале РИА Новости.

Льготы многодетным семьям

Многодетным семьям помимо общего набора льгот и пособий для семей с детьми положены различные федеральные и региональные льготы. Федеральные касаются выплаты пенсий, начисления налогов, а также особых условий по жилищным кредитам. К региональным относятся субсидии, пособия и компенсации, которые устанавливаются местными законодательными актами.

Кому положены

Преференции положены всем российским семьям, которые имеют официальный статус многодетной.

Какие семьи считаются многодетными

Многодетная семья в России - это семья, имеющая трех и более детей. До 2024 года субъекты были наделены правом решать, кого отнести к этой категории, с учетом местных особенностей. Власти некоторых регионов дополнительно поддерживают многодетные семьи, увеличивая возраст детей до 21 года или до 23 лет. При этом ребенок должен учиться или служить в армии по призыву.

- В Москве, например, многодетной признается семья, в которой родились и (или) воспитываются трое и более детей (в том числе усыновленные, а также пасынки и падчерицы) до достижения младшим из них 16 лет, если не учится, и 18 лет, если продолжает учебу в школе, - рассказала РИА Новости юрист Алена Лермонтова.

указе президента говорится, что статус присваивается бессрочно, то есть, семья не перестает быть многодетной, когда дети достигают совершеннолетия. В январе 2024 года президент России подписал указ , который устанавливает официальный статус многодетной семьи и предусматривает меры социальной поддержки. В новомпрезидента говорится, что статус присваивается бессрочно, то есть, семья не перестает быть многодетной, когда дети достигают совершеннолетия.

Документ закрепил понятие многодетной семьи на федеральном уровне. Теперь для всех регионов критерий один: "Многодетной семьей в РФ является семья, имеющая трех и более детей, статус которой устанавливается бессрочно". Но воспользоваться социальной поддержкой можно будет, пока старшему ребенку не исполнится 18 лет или 23 года, если он учится на очно.

Виды льгот для многодетных семей

от 23.01.2024 №63 "О мерах социальной поддержки многодетных семей". Базовый набор льгот определен на федеральном уровне указом президента

Льготы на коммунальные услуги

- Согласно федеральному закону, многодетным предоставляется скидка в размере не ниже 30% установленной платы за пользование отоплением, водой, канализацией, газом и электроэнергией, - пояснила юрист.

На местном уровне власти могут установить более высокую скидку. Оплата капитального ремонта чаще всего не попадает под эту льготу.

© iStock.com / Elena Gromova Многодетная семья © iStock.com / Elena Gromova Многодетная семья

Льготы по ипотеке

До конца 2030 года работает семейная ипотека по ставке 6% годовых. Льготную ипотеку можно оформить один раз, а на оплату первоначального взноса семья может направить федеральный материнский капитал и другие субсидии.

доступно погашение 450 000 рублей долга по ипотеке. Для этого третий или последующий ребенок заемщика должен родиться в промежутке с 2019 по 2030 год. Также для многодетныхпогашение 450 000 рублей долга по ипотеке. Для этого третий или последующий ребенок заемщика должен родиться в промежутке с 2019 по 2030 год.

Программа позволяет оплатить часть или всю сумму долга по кредиту на квартиру или дом. Договор ипотеки или рефинансирования может быть заключен и до 2019 года, но не позднее 1 июля 2031 года.

Такой вид государственной поддержки можно использовать один раз. Для оформления субсидии нужно обратиться к банку, который выдавал кредит.

- Программа действует в дополнение к материнскому капиталу и не заменяет его. Многодетная семья может получить материнский капитал на второго ребенка, использовать его для погашения ипотеки, а потом оплатить еще 450 000 рублей в рамках программы, - пояснила Алена Лермонтова.

получить отсрочку или уменьшение платежей по ипотеке, если попали в трудную жизненную ситуацию. Помимо всего, многодетные семьи имеют правоили уменьшение платежей по ипотеке, если попали в трудную жизненную ситуацию.

В течение шести месяцев семьям разрешается уменьшить или не вносить платежи по кредиту без штрафных санкций со стороны банка и вреда для кредитной истории. Отсрочку по платежам можно использовать только по договору ипотеки на единственное жилье.

Трудной жизненной ситуацией считаются:

потеря работы и регистрация заемщика в качестве безработного в службе занятости;

инвалидность первой или второй группы;

потеря трудоспособности больше чем на 2 месяца;

падение дохода более чем на 30% по сравнению со средним доходом за последние 12 месяцев (при этом ежемесячный платеж по ипотеке должен превысить 50% среднего дохода за 2 предыдущих месяца);

увеличение количества иждивенцев при снижении дохода более чем на 20% за 2 предыдущих месяца (при условии, что ежемесячный платеж составил более 40% дохода).

закона о потребительском кредите . Список документов для подтверждения трудной жизненной ситуации указан в п. 8 ст. 6.1-1

Льготы при поступлении в вуз

Дети из многодетных семей поступают в вузы наравне с остальными абитуриентами. Льготы государством для них не предусмотрены.

В 2024 году в Госдуму был внесен законопроект о скидке на обучение в вузах для детей из многодетных семей. Авторы предложили вдвое сократить стоимость обучения для них при успешном прохождении вступительных испытаний, чтобы снизить нагрузку на бюджет многодетных семей.

Льготы в школе

закону учащиеся из многодетных семей должны быть обеспечены бесплатным питанием (завтраками и обедами) в общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях страны. Кроме того, их должны обеспечить школьной формой либо заменяющим ее комплектом детской одежды для посещения школьных занятий, а также спортивной формой на весь период обучения в общеобразовательном учреждении. Поучащиеся из многодетных семей должны быть обеспечены бесплатным питанием (завтраками и обедами) в общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях страны. Кроме того, их должны обеспечить школьной формой либо заменяющим ее комплектом детской одежды для посещения школьных занятий, а также спортивной формой на весь период обучения в общеобразовательном учреждении.

Также власти обязаны обеспечить учащимся один день в месяц бесплатного посещения музеев, выставок и парков культуры и отдыха.

Льготы многодетным матерям и отцам

указом президента РФ № 63 , а государство и субъекты страны могут вводить дополнительные меры социальной поддержки. Многодетный родитель-одиночка, будь то мать или отец, имеет право на те же льготы, что и члены полной семьи. Большая часть льгот предусмотрена, а государство и субъекты страны могут вводить дополнительные меры социальной поддержки.

По закону родителю полагаются:

ежемесячные детские пособия на каждого несовершеннолетнего ребенка;

сохранение заработка 40% на период ухода за ребенком до 1,5 лет;

предоставление неоплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до 3 лет;

льготу по оплате услуг ЖКХ до 30%;

единовременное пособие при рождении каждого ребенка;

материнский капитал;

бесплатный отпуск лекарств по рецепту врача на каждого ребенка до 6 лет и другие льготы, установленные дополнительно в каждом отдельном регионе РФ.

Налоговые льготы

стандартный налоговый вычет - частично или в полном объеме возвращать 13% НДФЛ. Родители трех и более детей, которые работают официально, имеют право получать- частично или в полном объеме возвращать 13% НДФЛ.

Стандартный ежемесячный налоговый вычет составляет 1400 рублей на первого ребенка, 2800 рублей - на второго, 6000 - на третьего и последующих. Если ребенок - инвалид, сумма составляет 12 тысяч рублей, неважно, какой он по счету.

С 1 января 2025 года увеличен размер дохода, до достижения которого предоставляются стандартные налоговые вычеты на детей: вместо 350 000 руб. он составляет 450 000 руб.

Малообеспеченные семьи с двумя и более детьми в 2025 году смогут вернуть 7% от уплаченного 13% НДФЛ раз в год единой выплатой.

дополнительный вычет по налогу на имущество: по пять квадратных метров на каждого ребенка за комнату или квартиру и по семь квадратных метров за дом или часть дома. Также действует вычет в размере шести соток по земельному налогу. Кроме того, для семей с тремя и более несовершеннолетними детьми в России действуетпо налогу на имущество: по пять квадратных метров на каждого ребенка за комнату или квартиру и по семь квадратных метров за дом или часть дома. Также действует вычет в размере шести соток по земельному налогу.

- Это означает, что владелец квартиры, у которого трое детей, может не платить налог со всех, допустим, 35 "квадратов" площади. Кроме обычного вычета в размере 20 квадратных метров ему предоставляется и дополнительный - по пять квадратных метров на каждого из троих детей. Обе льготы можно использовать только по одному объекту, - отметила специалист.

Земельные льготы

Сумму земельного налога многодетным уменьшают на кадастровую стоимость 600 м². То есть если семья владеет участком в восемь соток, то налог заплатит за две. А если участок шесть соток и меньше - и вовсе будет освобождена от его уплаты.

Транспортные льготы

Льгота для многодетных семей, касающаяся транспорта, - это возможность не платить транспортный налог или же вносить в счет государства только один рубль. Однако в каждом регионе страны действуют свои правила на этот счет. Как правило, от уплаты этого налога освобождают только одного родителя в многодетной семье. Также в расчет берут и количество лошадиных сил.

Проезд на общественном транспорте

от 23.01.2024 №63 "О мерах социальной поддержки многодетных семей" ,бесплатный проезд обеспечивают учащимся общеобразовательных школ. Согласно указу президента РФ,бесплатный проезд обеспечивают учащимся общеобразовательных школ.

Дети могут бесплатно передвигаться на внутригородском транспорте (трамвай, троллейбус, метрополитен и автобус городских линий (кроме такси), а также в автобусах пригородных и внутрирайонных маршрутов.

РЖД билеты

Государство не предусмотрело скидок на железнодорожный транспорт для многодетных семей, однако РЖД взяли это на себя, за свой счет.

© iStock.com / Imgorthand Мальчики едут в поезде © iStock.com / Imgorthand Мальчики едут в поезде

В частности, члены многодетных семей могут оформить билет в купе поезда дальнего следования со скидкой 15 %.

Авиабилеты

Каждый год государство утверждает список рейсов, на которые некоторые льготные категории граждан, в том числе и многодетные семьи, могут приобрести субсидированные билеты. Оно устанавливает предельную стоимость, которая изначально ниже обычной, к тому же авиаперевозчики могут сами корректировать цены в рамках установленного предела. Полный список направлений и авиаперевозчиков, участвующих в программе, опубликован на официальном сайте Росавиации.

- Количество мест обычно ограничено. Более точную информацию о скидках лучше узнавать в офисе той или иной компании или позвонить в ее контактный центр, - пояснила Алена Лермонтова.

Российские авиакомпании в 2025 году ввели скидки 50% на билеты для детей из многодетных семей на перелеты.

Материнский капитал

С 1 февраля 2025 года материнский капитал будет проиндексирован на 7,3%. Оформить выплату на третьего ребенка можно только в том случае, если семья до этого не получала деньги: размер выплат на первого ребенка составит 676 398,58 руб., а за второго и последующих детей, родившихся после 1 января 2020 года, - 893 835,55 руб.

Региональные льготы многодетным семьям

Каждый регион определяет свой набор соцподдержки для многодетных семей, помимо федеральных льгот. Субъекты устанавливают дополнительные субсидии на оплату коммунальных услуг, определяют правила освобождения от транспортного налога, дают скидки на оплату парковки, а также назначают разовые, ежемесячные и ежегодные пособия.

Чтобы узнать полный перечень льгот в своем регионе, нужно обратиться в органы соцзащиты по месту жительства лично или по телефону.

Москва

Для московских многодетных семей предусмотрены разнообразные меры городской поддержки:

социальные выплаты и субсидии;

бесплатный проезд на общественном транспорте;

бесплатная парковка;

другие льготы и натуральная помощь.

-В Москве многодетные имеют право открыть семейный детский сад у себя дома. Они обеспечивают воспитание, обучение, присмотр, уход, оздоровление и питание детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, - рассказала юрист.

Санкт-Петербург

В Петербурге многодетным компенсируют 100% стоимости путевок в организации оздоровления и отдыха детей, а также начисляют пособия: разовые, ежемесячные, ежегодные. Кроме того, они имеют право бесплатно парковать автомобили в зонах платной парковки Центрального, Адмиралтейского и Петроградского районов, получать бесплатное питание в школах (колледжах).

Другие регионы России

закону "О мерах социальной поддержки семьи и детей" , многодетным семьям положена компенсация в 50% оплаты коммунальных услуг, пособие при рождении ребенка и другие льготы. А в Ростовской области семьям, где на воспитании находятся более семи детей, предоставляются в личное владение микроавтобусы. в Московской области, согласно, многодетным семьям положена компенсация в 50% оплаты коммунальных услуг, пособие при рождении ребенка и другие льготы. А в Ростовской области семьям, где на воспитании находятся более семи детей, предоставляются в личное владение микроавтобусы.

Например, в Кировской области, в 2025 году по инициативе губернатора Александра Соколова меры поддержки будут предоставляться всем многодетным семьям, независимо от их материального положения.

Дополнительные меры поддержки

Если многодетная семья признается малоимущей, а ее общий средний доход на человека в месяц ниже прожиточного минимума, установленного в регионе проживания, она имеет право на детское пособие. Размеры его зависят от региона.

Как рассчитать льготы

сайте объединения многодетных семей Москвы. Сумму рассчитывает ведомство, которое отвечает за выплаты. Но, например, многодетные семьи столицы могут узнать примерный размер преференции наобъединения многодетных семей Москвы.

Как получить льготы

Сначала необходимо получить в управлении социальной поддержки удостоверение о статусе многодетной семьи, после этого приступить к оформлению льгот.

Куда обращаться

Чтобы получить информацию о льготах и правилах их оформления, многодетной семье нужно обратиться в отдел соцзащиты или MФЦ.

Необходимые документы

Для получения статуса многодетной семьи, помимо заявления, необходимо предоставить следующие документы:

Документы для получения статуса многодетной семьи Документы для оформления льгот паспорта родителей паспорт копии свидетельств о рождении детей либо документы, подтверждающие усыновление (удочерение) справка с места жительства справка с места жительства или иной документ, подтверждающий совместное проживание заявителя с детьм свидетельства о рождении детей справка об обучении в образовательных организациях по очной форме обучения детей в возрасте от 18 до 23 лет реквизиты банковского счета и другие документы

При этом список документов может варьироваться в зависимости от региона.

После получения удостоверения можно приступать к оформлению тех или иных льгот. - Также часто требуется выписка из домовой книги, свидетельствующая о регистрации по месту жительства заявителя, его супруга и детей, документ о совместном проживании детей с заявителем, - отметила эксперт.

Полный список документов для получения льготы или пособия можно получить в органах соцзащиты, СФР или МФЦ.

Срок

Обращение будут изучать в течение 30 дней.

Отказ в предоставлении льгот

Отказать в предоставлении льгот могут в следующих случаях:

Отсутствие у заявителя права на получение государственной услуги. Несоответствие информации, которая содержится в сведениях и документах, представленных заявителем (представителем заявителя), сведениям, полученным в результате межведомственного информационного взаимодействия. Лишение заявителя, супруга (супруги) заявителя (в случае зарегистрированного брака) родительских прав или ограничение в родительских правах в отношении ребенка (детей). Помещение ребенка (детей) на полное государственное обеспечение. Объявление ребенка (детей) в возрасте до 18 лет полностью дееспособным(-и) в соответствии с законодательством Российской Федерации или приобретение им(-и) дееспособности в полном объеме со времени вступления в брак.

Звание "Мать-героиня" и орден "Родительская слава"

Звание "Мать-героиня" относится к высшим государственным званиям и присваивается с 2022 года женщинам, родившим и воспитавшим 10 и более детей. Орден "Родительская слава" вручается с 2009 года родителям, которые воспитывают семь или более детей, медаль ордена - воспитывающим четырех и более детей.

Согласно действующему законодательству, матери-героини единовременно получают 1 млн руб., награжденные орденом "Родительская слава" - 500 тыс. руб., медалью ордена - 200 тыс. руб. С 1 января 2024 года эти выплаты освобождены от НДФЛ.

Советы экспертов

Эксперты рассказали, какие документы необходимы для продления статуса многодетной семьи:

ранее полученное удостоверение многодетной семьи;

копии документов, удостоверяющих личность родителей;

копии свидетельств о рождении детей;

копия свидетельства о заключении брака (при наличии);

копии паспортов детей, достигших 14-летнего возраста;

выписка из домовой книги о регистрации по месту жительства заявителя, его супруга и детей;

документ о совместном проживании детей с заявителем;

справка об обучении совершеннолетнего ребенка заявителя (если такой факт имеется), при условии, если в семье воспитывается менее трех несовершеннолетних детей;

документ, подтверждающий прохождение совершеннолетним ребенком заявителя срочной военной службы по призыву (если такой факт имеется), при условии, если в семье воспитывается менее трех несовершеннолетних детей.