https://ria.ru/20240119/lenin-1922341885.html
Депутаты Госдумы от КПРФ призвали оставить тело Ленина в покое
Депутаты Госдумы от КПРФ призвали оставить тело Ленина в покое - РИА Новости, 19.01.2024
Депутаты Госдумы от КПРФ призвали оставить тело Ленина в покое
Депутаты Госдумы от КПРФ Сергей Обухов и Михаил Матвеев, комментируя тему захоронения тела Владимира Ленина, призвали оставить Ленина в покое, напомнив, что... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T14:12
2024-01-19T14:12
2024-01-19T14:12
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы от КПРФ Сергей Обухов и Михаил Матвеев, комментируя тему захоронения тела Владимира Ленина, призвали оставить Ленина в покое, напомнив, что формально он и так "захоронен с высшими государственными почестями 27 января 1924 года". Как следует из результатов опроса ВЦИОМ, 30% россиян считает, что нужно перезахоронить тело Ленина на кладбище как можно скорее, 27% тоже поддерживают захоронение, но не сейчас, а когда уйдет поколение, для которого первый советский лидер по-прежнему дорог. Ленин скончался 21 января 1924 года. "Ленин захоронен. Как основатель Российской Федерации и СССР Владимир Ильич Ленин захоронен с высшими государственными почестями 27 января 1924 года", - заявил Обухов РИА Новости. По его мнению, сейчас "доля сторонников гробокопателей уменьшилась в общественном мнении", и это говорит о том, что "Ленин как основатель государства и человек-символ борьбы за социальную справедливость пользуется все большим уважением современных россиян". "С каждым годом мы видим, как сбывается пророчество великого ученого мир-системщика (Иммануила) Валлерстайна о том, что Ленин к 2050 году станет суперпопулярным политиком прошлого в мире", - добавил Обухов. Депутат отметил, что пора оставить тему захоронения Ленина в покое, а "проигравшим политикам в России не сводить счеты с умершими победителями". По словам депутата Матвеева, разговоры о захоронении Ленина возникают всякий раз, когда есть необходимость "отвлечь народ от более важных вещей". "Нужно оставить Ленина в покое. Мавзолеи и пантеоны существуют во многих странах мира, и там никто не требует их сноса", - сказал он агентству.
https://ria.ru/20231027/lenin-1905583470.html
https://ria.ru/20230830/lenina-1893053273.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, россия, владимир ленин (владимир ульянов), михаил матвеев, госдума рф, сергей обухов, кпрф
Общество, Россия, Владимир Ленин (Владимир Ульянов), Михаил Матвеев, Госдума РФ, Сергей Обухов, КПРФ
Депутаты Госдумы от КПРФ призвали оставить тело Ленина в покое
Депутаты от КПРФ призвали не сводить счеты с умершими, в частности с Лениным
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы от КПРФ Сергей Обухов и Михаил Матвеев, комментируя тему захоронения тела Владимира Ленина, призвали оставить Ленина в покое, напомнив, что формально он и так "захоронен с высшими государственными почестями 27 января 1924 года".
Как следует из результатов опроса ВЦИОМ, 30% россиян считает, что нужно перезахоронить тело Ленина на кладбище как можно скорее, 27% тоже поддерживают захоронение, но не сейчас, а когда уйдет поколение, для которого первый советский лидер по-прежнему дорог. Ленин скончался 21 января 1924 года.
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"Ленин захоронен. Как основатель Российской Федерации и СССР Владимир Ильич Ленин захоронен с высшими государственными почестями 27 января 1924 года", - заявил Обухов РИА Новости.
По его мнению, сейчас "доля сторонников гробокопателей уменьшилась в общественном мнении", и это говорит о том, что "Ленин как основатель государства и человек-символ борьбы за социальную справедливость пользуется все большим уважением современных россиян".
"С каждым годом мы видим, как сбывается пророчество великого ученого мир-системщика (Иммануила) Валлерстайна о том, что Ленин к 2050 году станет суперпопулярным политиком прошлого в мире", - добавил Обухов. Депутат отметил, что пора оставить тему захоронения Ленина в покое, а "проигравшим политикам в России
не сводить счеты с умершими победителями".
По словам депутата Матвеева, разговоры о захоронении Ленина возникают всякий раз, когда есть необходимость "отвлечь народ от более важных вещей". "Нужно оставить Ленина в покое. Мавзолеи и пантеоны существуют во многих странах мира, и там никто не требует их сноса", - сказал он агентству.
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