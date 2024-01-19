https://ria.ru/20240119/lenin-1922341885.html

Депутаты Госдумы от КПРФ призвали оставить тело Ленина в покое

Депутаты Госдумы от КПРФ призвали оставить тело Ленина в покое - РИА Новости, 19.01.2024

Депутаты Госдумы от КПРФ призвали оставить тело Ленина в покое

Депутаты Госдумы от КПРФ Сергей Обухов и Михаил Матвеев, комментируя тему захоронения тела Владимира Ленина, призвали оставить Ленина в покое, напомнив, что... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T14:12

2024-01-19T14:12

2024-01-19T14:12

общество

россия

владимир ленин (владимир ульянов)

михаил матвеев

госдума рф

сергей обухов

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы от КПРФ Сергей Обухов и Михаил Матвеев, комментируя тему захоронения тела Владимира Ленина, призвали оставить Ленина в покое, напомнив, что формально он и так "захоронен с высшими государственными почестями 27 января 1924 года". Как следует из результатов опроса ВЦИОМ, 30% россиян считает, что нужно перезахоронить тело Ленина на кладбище как можно скорее, 27% тоже поддерживают захоронение, но не сейчас, а когда уйдет поколение, для которого первый советский лидер по-прежнему дорог. Ленин скончался 21 января 1924 года. "Ленин захоронен. Как основатель Российской Федерации и СССР Владимир Ильич Ленин захоронен с высшими государственными почестями 27 января 1924 года", - заявил Обухов РИА Новости. По его мнению, сейчас "доля сторонников гробокопателей уменьшилась в общественном мнении", и это говорит о том, что "Ленин как основатель государства и человек-символ борьбы за социальную справедливость пользуется все большим уважением современных россиян". "С каждым годом мы видим, как сбывается пророчество великого ученого мир-системщика (Иммануила) Валлерстайна о том, что Ленин к 2050 году станет суперпопулярным политиком прошлого в мире", - добавил Обухов. Депутат отметил, что пора оставить тему захоронения Ленина в покое, а "проигравшим политикам в России не сводить счеты с умершими победителями". По словам депутата Матвеева, разговоры о захоронении Ленина возникают всякий раз, когда есть необходимость "отвлечь народ от более важных вещей". "Нужно оставить Ленина в покое. Мавзолеи и пантеоны существуют во многих странах мира, и там никто не требует их сноса", - сказал он агентству.

https://ria.ru/20231027/lenin-1905583470.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, владимир ленин (владимир ульянов), михаил матвеев, госдума рф, сергей обухов, кпрф