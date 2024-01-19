Рейтинг@Mail.ru
Депутаты Госдумы от КПРФ призвали оставить тело Ленина в покое - РИА Новости, 19.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:12 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/lenin-1922341885.html
Депутаты Госдумы от КПРФ призвали оставить тело Ленина в покое
Депутаты Госдумы от КПРФ призвали оставить тело Ленина в покое - РИА Новости, 19.01.2024
Депутаты Госдумы от КПРФ призвали оставить тело Ленина в покое
Депутаты Госдумы от КПРФ Сергей Обухов и Михаил Матвеев, комментируя тему захоронения тела Владимира Ленина, призвали оставить Ленина в покое, напомнив, что... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T14:12
2024-01-19T14:12
общество
россия
владимир ленин (владимир ульянов)
михаил матвеев
госдума рф
сергей обухов
кпрф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1594039368_0:0:2792:1571_1920x0_80_0_0_06482c0cdd230c602a754a113cdcbec6.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы от КПРФ Сергей Обухов и Михаил Матвеев, комментируя тему захоронения тела Владимира Ленина, призвали оставить Ленина в покое, напомнив, что формально он и так "захоронен с высшими государственными почестями 27 января 1924 года". Как следует из результатов опроса ВЦИОМ, 30% россиян считает, что нужно перезахоронить тело Ленина на кладбище как можно скорее, 27% тоже поддерживают захоронение, но не сейчас, а когда уйдет поколение, для которого первый советский лидер по-прежнему дорог. Ленин скончался 21 января 1924 года. "Ленин захоронен. Как основатель Российской Федерации и СССР Владимир Ильич Ленин захоронен с высшими государственными почестями 27 января 1924 года", - заявил Обухов РИА Новости. По его мнению, сейчас "доля сторонников гробокопателей уменьшилась в общественном мнении", и это говорит о том, что "Ленин как основатель государства и человек-символ борьбы за социальную справедливость пользуется все большим уважением современных россиян". "С каждым годом мы видим, как сбывается пророчество великого ученого мир-системщика (Иммануила) Валлерстайна о том, что Ленин к 2050 году станет суперпопулярным политиком прошлого в мире", - добавил Обухов. Депутат отметил, что пора оставить тему захоронения Ленина в покое, а "проигравшим политикам в России не сводить счеты с умершими победителями". По словам депутата Матвеева, разговоры о захоронении Ленина возникают всякий раз, когда есть необходимость "отвлечь народ от более важных вещей". "Нужно оставить Ленина в покое. Мавзолеи и пантеоны существуют во многих странах мира, и там никто не требует их сноса", - сказал он агентству.
https://ria.ru/20231027/lenin-1905583470.html
https://ria.ru/20230830/lenina-1893053273.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1594039368_548:435:2190:1666_1920x0_80_0_0_c58a87199805d99c287519b4bb7d83de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир ленин (владимир ульянов), михаил матвеев, госдума рф, сергей обухов, кпрф
Общество, Россия, Владимир Ленин (Владимир Ульянов), Михаил Матвеев, Госдума РФ, Сергей Обухов, КПРФ
Депутаты Госдумы от КПРФ призвали оставить тело Ленина в покое

Депутаты от КПРФ призвали не сводить счеты с умершими, в частности с Лениным

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСторонники КПРФ на церемонии возложения цветов к Мавзолею В. И. Ленина на Красной площади в Москве
Сторонники КПРФ на церемонии возложения цветов к Мавзолею В. И. Ленина на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Сторонники КПРФ на церемонии возложения цветов к Мавзолею В. И. Ленина на Красной площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы от КПРФ Сергей Обухов и Михаил Матвеев, комментируя тему захоронения тела Владимира Ленина, призвали оставить Ленина в покое, напомнив, что формально он и так "захоронен с высшими государственными почестями 27 января 1924 года".
Как следует из результатов опроса ВЦИОМ, 30% россиян считает, что нужно перезахоронить тело Ленина на кладбище как можно скорее, 27% тоже поддерживают захоронение, но не сейчас, а когда уйдет поколение, для которого первый советский лидер по-прежнему дорог. Ленин скончался 21 января 1924 года.
VII отчетно-выборный съезд Ленинского Коммунистического Союза Молодежи Российской Федерации. Кадр трансляции
Голограмма Ленина выступила на съезде Комсомола
27 октября 2023, 11:29
"Ленин захоронен. Как основатель Российской Федерации и СССР Владимир Ильич Ленин захоронен с высшими государственными почестями 27 января 1924 года", - заявил Обухов РИА Новости.
По его мнению, сейчас "доля сторонников гробокопателей уменьшилась в общественном мнении", и это говорит о том, что "Ленин как основатель государства и человек-символ борьбы за социальную справедливость пользуется все большим уважением современных россиян".
"С каждым годом мы видим, как сбывается пророчество великого ученого мир-системщика (Иммануила) Валлерстайна о том, что Ленин к 2050 году станет суперпопулярным политиком прошлого в мире", - добавил Обухов. Депутат отметил, что пора оставить тему захоронения Ленина в покое, а "проигравшим политикам в России не сводить счеты с умершими победителями".
По словам депутата Матвеева, разговоры о захоронении Ленина возникают всякий раз, когда есть необходимость "отвлечь народ от более важных вещей". "Нужно оставить Ленина в покое. Мавзолеи и пантеоны существуют во многих странах мира, и там никто не требует их сноса", - сказал он агентству.
Владимир Ленин. Петроград, январь 1918 г. - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
"Коммунисты России" призвали ФСБ проверить версию о покушении на Ленина
30 августа 2023, 06:21
 
ОбществоРоссияВладимир Ленин (Владимир Ульянов)Михаил МатвеевГосдума РФСергей ОбуховКПРФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала