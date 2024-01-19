https://ria.ru/20240119/lada-1922243140.html

Выпуск Lada в коричневом и синем цветах возобновят в 2024 году

Выпуск Lada в коричневом и синем цветах возобновят в 2024 году - РИА Новости, 19.01.2024

Выпуск Lada в коричневом и синем цветах возобновят в 2024 году

Производство автомобилей Lada в коричневом и синем цветах будет возобновлено уже в этом году, сообщил РИА Новости президент компании Максим Соколов. РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T05:20

2024-01-19T05:20

2024-01-19T05:20

экономика

тольятти

авто

ижевск

санкт-петербург

максим соколов

автоваз

lada vesta

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Производство автомобилей Lada в коричневом и синем цветах будет возобновлено уже в этом году, сообщил РИА Новости президент компании Максим Соколов. "Да, в этом году мы ожидаем еще несколько оттенков в нашу цветовую гамму. Например, кориандр и синий для ряда наших автомобилей", - отметил он. Как уточнили в пресс-службе "АвтоВАЗа", речь идет о моделях Vesta, Granta и Niva. Сейчас для всех моделей Lada доступен белый "ледниковый" цвет, а также черный "пантера". Кроме того, Granta производится в серебристой "платине" и темно-сером "борнео", Vesta также в "платине", а Niva Travel и Niva Legend - в темно-зеленом цвете. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2023 году составили 352,6 тысячи (рост почти в 2 раза в годовом выражении).

https://ria.ru/20240118/avtovaz-1922120472.html

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Максим Горбачев

экономика, тольятти, авто, ижевск, санкт-петербург, максим соколов, автоваз, lada vesta