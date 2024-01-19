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Выпуск Lada в коричневом и синем цветах возобновят в 2024 году - РИА Новости, 19.01.2024
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05:20 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/lada-1922243140.html
Выпуск Lada в коричневом и синем цветах возобновят в 2024 году
Выпуск Lada в коричневом и синем цветах возобновят в 2024 году - РИА Новости, 19.01.2024
Выпуск Lada в коричневом и синем цветах возобновят в 2024 году
Производство автомобилей Lada в коричневом и синем цветах будет возобновлено уже в этом году, сообщил РИА Новости президент компании Максим Соколов. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T05:20
2024-01-19T05:20
экономика
тольятти
авто
ижевск
санкт-петербург
максим соколов
автоваз
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Производство автомобилей Lada в коричневом и синем цветах будет возобновлено уже в этом году, сообщил РИА Новости президент компании Максим Соколов. "Да, в этом году мы ожидаем еще несколько оттенков в нашу цветовую гамму. Например, кориандр и синий для ряда наших автомобилей", - отметил он. Как уточнили в пресс-службе "АвтоВАЗа", речь идет о моделях Vesta, Granta и Niva. Сейчас для всех моделей Lada доступен белый "ледниковый" цвет, а также черный "пантера". Кроме того, Granta производится в серебристой "платине" и темно-сером "борнео", Vesta также в "платине", а Niva Travel и Niva Legend - в темно-зеленом цвете. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2023 году составили 352,6 тысячи (рост почти в 2 раза в годовом выражении).
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экономика, тольятти, авто, ижевск, санкт-петербург, максим соколов, автоваз, lada vesta
Экономика, Тольятти, Авто, Ижевск, Санкт-Петербург, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Lada Vesta
Выпуск Lada в коричневом и синем цветах возобновят в 2024 году

Соколов: выпуск Lada в коричневом и синем цветах возобновят в 2024 году

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкLada
Lada - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Lada. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Производство автомобилей Lada в коричневом и синем цветах будет возобновлено уже в этом году, сообщил РИА Новости президент компании Максим Соколов.
«
"Да, в этом году мы ожидаем еще несколько оттенков в нашу цветовую гамму. Например, кориандр и синий для ряда наших автомобилей", - отметил он.
Как уточнили в пресс-службе "АвтоВАЗа", речь идет о моделях Vesta, Granta и Niva.
Сейчас для всех моделей Lada доступен белый "ледниковый" цвет, а также черный "пантера". Кроме того, Granta производится в серебристой "платине" и темно-сером "борнео", Vesta также в "платине", а Niva Travel и Niva Legend - в темно-зеленом цвете.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2023 году составили 352,6 тысячи (рост почти в 2 раза в годовом выражении).
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ЭкономикаТольяттиАвтоИжевскСанкт-ПетербургМаксим СоколовАвтоВАЗLada Vesta
 
 
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