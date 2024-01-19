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Крещение Господне (Богоявление) по православному календарю

Крещение Господне (Богоявление) по православному календарю - РИА Новости, 19.01.2024

Крещение Господне (Богоявление) по православному календарю

19 января (6 января по старому стилю) православные христиане отмечают Святое Богоявление, Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T02:39

2024-01-19T02:39

2024-01-19T02:39

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россия

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крещение господне

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19 января (6 января по старому стилю) православные христиане отмечают Святое Богоявление, Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.Это один из главных двунадесятых (12 важнейших после Пасхи) праздников православия.В этот день церковь вспоминает, как пророк Иоанн Предтеча (Иоанн Креститель) крестил Иисуса Христа в реке Иордан. Иисус Христос до 30 лет жил со своей матерью в городке Назарете, помогая престарелому отчиму Иосифу в плотнической работе. Иисус почти ничем себя не проявлял как мессия, и люди считали его одним из детей Иосифа. Когда ему пришло время начать свое общественное служение, Бог в особом видении повелел Иоанну Крестителю, жившему в пустыне, выступить со всенародной проповедью покаяния и крестить в реке Иордан всех кающихся в знак их желания очиститься от грехов. Иоанн был сыном священника Захарии (из рода Аарона) и праведной Елизаветы (из рода царя Давида). Само рождение Иоанна Крестителя было чудесным. Всю жизнь Елизавета и муж ее священник Захария провели в молитвах к Богу о даровании им чада, и когда благочестивые родители были уже в преклонных летах, у них родился сын, названный Иоанном. Он появился на свет на шесть месяцев раньше Христа и приходился ему родственником по материнской линии. Место, где пророк Иоанн начал служение, называлось пустыней Иудейской, расположенной на западном побережье Иордана и Мертвого моря. Евангелисты называют Иоанна Крестителя "гласом вопиющего в пустыне", потому что он громко взывал к людям: "Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте Его путь", – призывая всех людей к покаянию. Откликнувшихся на призыв Иоанн крестил, по свидетельству евангелиста Луки, "крещением покаяния для прощения грехов". Это не было еще христианское крещение, а лишь погружение в воду как символ того, что кающийся желает очиститься от грехов, подобно воде, очищающей его от телесной нечистоты.Иоанн Креститель был строгим подвижником, носил грубую одежду из верблюжьего волоса и питался акридами (род саранчи) и диким медом. Он был полной противоположность наставников иудейского народа того времени, а его проповедь о приближении Мессии, прихода которого столь многие ожидали, привлекла всеобщее внимание. Иудейский историк Иосиф Флавий свидетельствовал, что "народ, восхищенный учением Иоанна, стекался к нему в великом множестве".Тогда же в числе других людей к Иоанну пришел и Иисус из Назарета Галилейского, чтобы креститься от него. Иоанн никогда до этого не видел Иисуса и потому не знал, кто он. Но когда Иисус подошел к нему, то Иоанн как пророк ощутил его святость, безгрешность и превосходство над собой, поэтому он в недоумении возразил: "Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?". Но Иисус кротко ответил ему, что "так надлежит нам исполнить всякую правду". Этим он подтвердил святость и величие действий Иоанна, а будущим христианам дал пример послушания воле Божией.Как пишет евангелист Матфей, крестившись, "Иисус тотчас вышел из воды", потому что Ему не нужно было исповедоваться, как это делали остальные, оставаясь в воде во время исповедания грехов. После крещения Иисус, молился о том, чтобы Бог благословил начало его служения. В этот момент "отверзлись" небеса, а Иоанн Креститель увидел Духа Божия, который в виде голубя снизошел на Иисуса. Это увидел и народ, так как целью этого чуда было явить людям Сына Божия во Христе. Затем все услышали слова Бога Отца: "Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение". Они указывали Иоанну Крестителю и собравшемуся народу на божественную природу крестившегося Иисуса. Эти слова были ответом Бога Отца на молитву Его Сына о благословении на подвиг спасения человечества.Крещение Господне православная церковь именует также Богоявлением, потому что в этом событии людям явилась вся Святая Троица: Бог Отец – голосом с неба, Бог Сын – крещением от Иоанна в Иордане, Бог Дух Святой – снизошедшим на Христа голубем.Для христианина таинство Крещения – это дверь в Царство света. Сила крещения заключена в том, что крещеный получает способность и силу любить Бога и ближних. Эта любовь влечет христианина к праведной жизни и помогает преодолевать свои грехи.Начало праздника Богоявления восходит к апостольским временам. О нем упоминается в Апостольских постановлениях (около 380 года). До V века было принято вспоминать рождение и крещение Иисуса Христа в один день – 6 января – и назывался этот праздник Богоявлением. Позже Рождество Христово было перенесено на 25 декабря (по юлианскому календарю, или старому стилю). Так было положено начало святкам, заканчивающимся Навечерием, или сочельником праздника Крещения. Слово "навечерие" означает преддверие церковного торжества, а второе название "сочельник" (сочевник) связано с традицией в этот день варить пшеничный взвар с медом и изюмом – сочиво.В силу важности случившегося в наступающий день события из жизни Иисуса Христа, церковь установила после святок пост. Отсюда идет традиция варить сочиво. В этот день, как и в Рождественский сочельник 6 января (24 декабря по старому стилю), не вкушают пищу до выноса свечи после литургии (богослужения) утром и первого причащения крещенской воды.В сочельник после литургии в храмах совершается великое освящение воды. Водоосвящение называется великим по особенной торжественности обряда, проникнутого воспоминанием Крещения Господня, которое стало не только образом очищения от грехов, но и действительным освящением самой материи (естества) воды через погружение в нее Бога во плоти. Вода эта называется Агиасмой или крещенской водой.Под влиянием Иерусалимского устава, с XI-XII веков водоосвящение происходит два раза – в Крещенский сочельник 18 января (5 января по старому стилю), и в праздник Богоявления. Освящение в оба дня проходит одинаковым чином, поэтому вода, освященная в эти дни, ничем не отличается. В древней церкви это было связано с тем, что накануне праздника совершалось крещение оглашенных (людей, готовящихся принять крещение). Ради этого таинства и совершалось первое великое водосвятие. Разница между первым и вторым освящением была в том, что в Навечерие Богоявления водосвятие совершалось в храмах, где крестились оглашенные, а в день праздника Богоявления христиане шли на реку Иордан.В первые века (включая IV и V столетия) великое водоосвящение происходило только в Иерусалимской Церкви, где было обыкновение выходить на реку Иордан к тому месту, где принял крещение Иисус Христос. Позже стали устраивать "Иордань" и в других местах, где были реки или озера. К освященной богоявленской воде христиане с древних времен имеют великое благоговение. Христос крестился и освятил естество вод, и поэтому крещенскую воду приносят домой и хранят весь год. В Русской православной церкви и народе сложилось традиция принимать богоявленскую воду натощак. Ее употребляют для окропления храмов и жилищ, при молитвах на изгнание злого духа, исцелении от болезней. Богослужение в сам праздник начинается великим повечерием, на котором, как и в Рождество, церковь славословит единение Божества с человечеством словами пророка Исаии: "Яко с нами Бог. Разумейте языцы и покаряйтеся, яко с нами Бог". Всенощное бдение на праздник Крещения в любой день седмицы начинается великим повечерием. Оно оканчивается литией, переходящей в утреню. Литургию принято совершать рано утром. Антифоны поются праздничные, состоящие из псалмов, посвященных Крещению Иисуса. Далее возглашается: "Елицы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся", что значит: кто крещен во Христа, тот и облачен в одежды Христовой праведности и, уподобляясь Ему, становится участником Его святости. Апостольское чтение проповедует о явлении благодати Божией, спасительной для всех в таинстве Крещения. Евангелие от Матфея описывает само событие Крещения и последующее за ним Богоявление. В качестве дополнительных после- и внебогослужебных (и вовсе не обязательных) упражнений в православных и не только в православных странах иногда практикуется погружение в воды. В России погружаются в "иордань" (специально выстроенную купель), в Греции юноши прыгают за крестом, который священник бросает в воды моря, и соревнуются, кто первым его достанет. В последние годы в России оборудуют специальные места для крещенских купаний. За общественным порядком и безопасностью людей следят сотрудники МЧС и полиции. По словам священнослужителей, погружение в воду на праздник Крещение не есть поклонение водному естеству, а той воде, которая освящена прикосновением Господа. Это духовное действие должно сочетаться с молитвой. Для христианина достаточно вкусить освященной воды и с благоговением чтить праздник. В 2023 году в ночь на 19 января более 1,2 миллиона россиян приняли участие в праздновании Крещения Господня. Состоялось свыше 8,7 тысячи мероприятий.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, русская православная церковь, крещение господне