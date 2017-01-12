Богослов: Крещенские купания не обязательны для переживания праздника

Вопрос: Правда ли, что в праздник Крещения на купающихся нисходит особая благодать, для получения которой не обязательно быть православным? (Борис, сочувствующий православию)

Отвечает профессор Московской духовной академии и семинарии протоиерей Максим Козлов:

Православная церковь смотрит на человека как на душевно-телесное единство личности, и поэтому вполне реалистически оценивает определенного рода процессы, которые происходят в организме. Известно, что при моржевании или погружении в очень холодные источники в организме человека происходит выброс эндорфинов и наступает ощущение восторга, счастья.



Многие ищут именно этого — некоей эмоциональной подпитки, когда пытаются приобщиться к крещенским купаниям. Они ее и получают, но только к смыслу праздника Крещения Господня это не имеет ровно никакого отношения.



В качестве дополнительных после- и внебогослужебных (и вовсе не обязательных) упражнений в православных и не только к православных странах иногда практикуется погружение в воды. У нас в России погружаются в "иордань" (специально выстроенную купель), в Греции юноши прыгают за крестом, который священник бросает в воды моря, и соревнуются в том, кто первым его достанет.



Все это — народно-фольклорные продолжения богословского смысла праздника, который для нас состоит прежде всего в воспоминании Крещения Спасителя от Иоанна в реке Иордане и в новом переживании дара крещения, через который Спаситель дает нам возможность войти в Церковь.