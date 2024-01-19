https://ria.ru/20240119/kot-1922342447.html

Хозяин кота Твикса заметил его пропажу через четыре часа, заявили в ФПК

Хозяин кота Твикса заметил его пропажу через четыре часа, заявили в ФПК - РИА Новости, 19.01.2024

Хозяин кота Твикса заметил его пропажу через четыре часа, заявили в ФПК

Хозяин кота по кличке Твикс заметил его пропажу из поезда спустя четыре часа, сообщили РИА Новости в "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД). РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T14:15

2024-01-19T14:15

2024-01-19T14:34

киров

екатеринбург

санкт-петербург

федеральная пассажирская компания

ржд

общество

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Хозяин кота по кличке Твикс заметил его пропажу из поезда спустя четыре часа, сообщили РИА Новости в "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД). Ранее в МВД сообщили, что не будут возбуждать уголовное дело о самоуправстве после того, как проводница поезда Екатеринбург - Санкт-Петербург в Кирове 11 января выбросила из вагона кота по кличке Твикс, которого везли по специальному билету. Кот выбрался из переноски и пошел гулять по вагону. Как пояснила проводница, она решила, что у кота нет хозяев, поскольку опрос пассажиров оказался безрезультатным. Животное ищут в окрестностях вокзала в Кирове, за него обещано 30 тысяч рублей вознаграждения. "Ответственность за своего питомца всегда несет хозяин. В данном случае хозяин кота заметил его пропажу лишь спустя 4 часа. Он обратился к проводнику, которая рассказала ему о случившимся. Претензий к поездной бригаде у хозяина кота в этот момент не было", - сообщили в компании. Ранее там рассказали, что во время стоянки поезда на станции Киров к проводнику поезда № 71/72 Екатеринбург – Санкт-Петербург обратились пассажиры. Они заметили кота, который ходил по вагону без присмотра. Проводник прошла по вагону, обратилась к пассажирам, но никто из них не сообщил о том, что перевозит животное. Проводник предположила, что кот случайно забежал в вагон во время стоянки на станции, и приняла решение выпустить его, так как, возможно, хозяева животного могли остаться на станции и искать его там. ФПК отмечали, что проводник действовала строго в соответствии со служебными инструкциями. Там добавляли, что в "Правилах перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом" указано, что домашние животные при перевозке в транспорте должны строго находиться в переносках (сумках, контейнерах и т.д.) и помещаться на местах для размещения ручной клади. Нахождение животного вне переноски или сумки не допускается. ФПК сообщала, что сожалеет о создавшейся ситуации и проведёт тщательный разбор этого случая, уже ведется работа по пересмотру и улучшению правил перевозки животных в поездах, что позволит повысить качество этой услуги для пассажиров.

https://ria.ru/20240112/kot-1920939963.html

https://ria.ru/20240119/kot-1922284516.html

https://ria.ru/20240106/kot-1919891497.html

киров

екатеринбург

санкт-петербург

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киров, екатеринбург, санкт-петербург, федеральная пассажирская компания, ржд, общество