https://ria.ru/20240119/kot-1922342447.html
Хозяин кота Твикса заметил его пропажу через четыре часа, заявили в ФПК
Хозяин кота Твикса заметил его пропажу через четыре часа, заявили в ФПК - РИА Новости, 19.01.2024
Хозяин кота Твикса заметил его пропажу через четыре часа, заявили в ФПК
Хозяин кота по кличке Твикс заметил его пропажу из поезда спустя четыре часа, сообщили РИА Новости в "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД). РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T14:15
2024-01-19T14:15
2024-01-19T14:34
киров
екатеринбург
санкт-петербург
федеральная пассажирская компания
ржд
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922346436_0:264:1620:1175_1920x0_80_0_0_417dc0740a74f9ed3a4c4b473db3546c.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Хозяин кота по кличке Твикс заметил его пропажу из поезда спустя четыре часа, сообщили РИА Новости в "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД). Ранее в МВД сообщили, что не будут возбуждать уголовное дело о самоуправстве после того, как проводница поезда Екатеринбург - Санкт-Петербург в Кирове 11 января выбросила из вагона кота по кличке Твикс, которого везли по специальному билету. Кот выбрался из переноски и пошел гулять по вагону. Как пояснила проводница, она решила, что у кота нет хозяев, поскольку опрос пассажиров оказался безрезультатным. Животное ищут в окрестностях вокзала в Кирове, за него обещано 30 тысяч рублей вознаграждения. "Ответственность за своего питомца всегда несет хозяин. В данном случае хозяин кота заметил его пропажу лишь спустя 4 часа. Он обратился к проводнику, которая рассказала ему о случившимся. Претензий к поездной бригаде у хозяина кота в этот момент не было", - сообщили в компании. Ранее там рассказали, что во время стоянки поезда на станции Киров к проводнику поезда № 71/72 Екатеринбург – Санкт-Петербург обратились пассажиры. Они заметили кота, который ходил по вагону без присмотра. Проводник прошла по вагону, обратилась к пассажирам, но никто из них не сообщил о том, что перевозит животное. Проводник предположила, что кот случайно забежал в вагон во время стоянки на станции, и приняла решение выпустить его, так как, возможно, хозяева животного могли остаться на станции и искать его там. ФПК отмечали, что проводник действовала строго в соответствии со служебными инструкциями. Там добавляли, что в "Правилах перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом" указано, что домашние животные при перевозке в транспорте должны строго находиться в переносках (сумках, контейнерах и т.д.) и помещаться на местах для размещения ручной клади. Нахождение животного вне переноски или сумки не допускается. ФПК сообщала, что сожалеет о создавшейся ситуации и проведёт тщательный разбор этого случая, уже ведется работа по пересмотру и улучшению правил перевозки животных в поездах, что позволит повысить качество этой услуги для пассажиров.
https://ria.ru/20240112/kot-1920939963.html
https://ria.ru/20240119/kot-1922284516.html
https://ria.ru/20240106/kot-1919891497.html
киров
екатеринбург
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922346436_0:222:1620:1437_1920x0_80_0_0_d42e3ff6ce0ecf047811b9fa674e0663.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киров, екатеринбург, санкт-петербург, федеральная пассажирская компания, ржд, общество
Киров, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Федеральная пассажирская компания, РЖД, Общество
Хозяин кота Твикса заметил его пропажу через четыре часа, заявили в ФПК
ФПК: хозяин кота Твикса заметил его пропажу из поезда через четыре часа
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Хозяин кота по кличке Твикс заметил его пропажу из поезда спустя четыре часа, сообщили РИА Новости в "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД).
Ранее в МВД сообщили, что не будут возбуждать уголовное дело о самоуправстве после того, как проводница поезда Екатеринбург
- Санкт-Петербург
в Кирове
11 января выбросила из вагона кота по кличке Твикс, которого везли по специальному билету. Кот выбрался из переноски и пошел гулять по вагону. Как пояснила проводница, она решила, что у кота нет хозяев, поскольку опрос пассажиров оказался безрезультатным. Животное ищут в окрестностях вокзала в Кирове, за него обещано 30 тысяч рублей вознаграждения.
"Уволенному" коту Сергею предложили работу в администрации Санкт-Петербурга
"Ответственность за своего питомца всегда несет хозяин. В данном случае хозяин кота заметил его пропажу лишь спустя 4 часа. Он обратился к проводнику, которая рассказала ему о случившимся. Претензий к поездной бригаде у хозяина кота в этот момент не было", - сообщили в компании.
Ранее там рассказали, что во время стоянки поезда на станции Киров к проводнику поезда № 71/72 Екатеринбург – Санкт-Петербург обратились пассажиры. Они заметили кота, который ходил по вагону без присмотра. Проводник прошла по вагону, обратилась к пассажирам, но никто из них не сообщил о том, что перевозит животное. Проводник предположила, что кот случайно забежал в вагон во время стоянки на станции, и приняла решение выпустить его, так как, возможно, хозяева животного могли остаться на станции и искать его там.
Хозяйка рассказала историю кота, которого проводница выбросила из поезда
ФПК отмечали, что проводник действовала строго в соответствии со служебными инструкциями. Там добавляли, что в "Правилах перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом" указано, что домашние животные при перевозке в транспорте должны строго находиться в переносках (сумках, контейнерах и т.д.) и помещаться на местах для размещения ручной клади. Нахождение животного вне переноски или сумки не допускается.
ФПК сообщала, что сожалеет о создавшейся ситуации и проведёт тщательный разбор этого случая, уже ведется работа по пересмотру и улучшению правил перевозки животных в поездах, что позволит повысить качество этой услуги для пассажиров.
Умер кот Виктор, прославившийся после инцидента с "Аэрофлотом"