https://ria.ru/20240119/kot-1922288270.html

Железнодорожники ищут кота, выброшенного из вагона проводницей в Кирове

Железнодорожники ищут кота, выброшенного из вагона проводницей в Кирове - РИА Новости, 19.01.2024

Железнодорожники ищут кота, выброшенного из вагона проводницей в Кирове

Железнодорожники ведут поиски кота Твикса, выброшенного из вагона проводницей в Кирове, сообщают РЖД в Telegram-канале. РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T11:26

2024-01-19T11:26

2024-01-19T14:33

происшествия

киров

ржд

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Железнодорожники ведут поиски кота Твикса, выброшенного из вагона проводницей в Кирове, сообщают РЖД в Telegram-канале. Ранее Кировский линейный отдел МВД России на транспорте сообщил, что не будет возбуждать уголовное дело о самоуправстве после того, как проводница поезда Екатеринбург - Санкт-Петербург в Кирове 11 января выбросила из вагона кота по кличке Твикс, которого везли по специальному билету. Кот выбрался из переноски и пошел гулять по вагону. Как пояснила проводница, она решила, что у кота нет хозяев, поскольку опрос пассажиров оказался безрезультатным. Теперь, как следует из многочисленных объявлений в соцсетях, волонтеры ищут животное в окрестностях вокзала в Кирове, за него обещано 30 тысяч рублей вознаграждения. "Железнодорожники ведут поиски пропавшего кота Твикса в Кирове. РЖД крайне сожалеют об инциденте с высадкой домашнего животного из поезда", - говорится в сообщении. Компания в связи с инцидентом проводит служебное расследование, даст действиям работника соответствующую оценку. "В компании с большим вниманием и любовью относятся к животным и всячески опекают их в пути", - заверили в РЖД. В компании также принесли извинения пассажиру за произошедшее и пообещали сделать все возможное, чтобы вернуть Твикса и больше не допускать таких инцидентов.

https://ria.ru/20231027/sobaka-1905693284.html

https://ria.ru/20240112/kot-1920939963.html

киров

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происшествия, киров, ржд