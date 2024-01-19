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Железнодорожники ищут кота, выброшенного из вагона проводницей в Кирове - РИА Новости, 19.01.2024
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11:26 19.01.2024 (обновлено: 14:33 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/kot-1922288270.html
Железнодорожники ищут кота, выброшенного из вагона проводницей в Кирове
Железнодорожники ищут кота, выброшенного из вагона проводницей в Кирове - РИА Новости, 19.01.2024
Железнодорожники ищут кота, выброшенного из вагона проводницей в Кирове
Железнодорожники ведут поиски кота Твикса, выброшенного из вагона проводницей в Кирове, сообщают РЖД в Telegram-канале. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T11:26
2024-01-19T14:33
происшествия
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Железнодорожники ведут поиски кота Твикса, выброшенного из вагона проводницей в Кирове, сообщают РЖД в Telegram-канале. Ранее Кировский линейный отдел МВД России на транспорте сообщил, что не будет возбуждать уголовное дело о самоуправстве после того, как проводница поезда Екатеринбург - Санкт-Петербург в Кирове 11 января выбросила из вагона кота по кличке Твикс, которого везли по специальному билету. Кот выбрался из переноски и пошел гулять по вагону. Как пояснила проводница, она решила, что у кота нет хозяев, поскольку опрос пассажиров оказался безрезультатным. Теперь, как следует из многочисленных объявлений в соцсетях, волонтеры ищут животное в окрестностях вокзала в Кирове, за него обещано 30 тысяч рублей вознаграждения. "Железнодорожники ведут поиски пропавшего кота Твикса в Кирове. РЖД крайне сожалеют об инциденте с высадкой домашнего животного из поезда", - говорится в сообщении. Компания в связи с инцидентом проводит служебное расследование, даст действиям работника соответствующую оценку. "В компании с большим вниманием и любовью относятся к животным и всячески опекают их в пути", - заверили в РЖД. В компании также принесли извинения пассажиру за произошедшее и пообещали сделать все возможное, чтобы вернуть Твикса и больше не допускать таких инцидентов.
https://ria.ru/20231027/sobaka-1905693284.html
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происшествия, киров, ржд
Происшествия, Киров, РЖД
Железнодорожники ищут кота, выброшенного из вагона проводницей в Кирове

Железнодорожники ищут кота Твикса, выброшенного из вагона проводницей в Кирове

© Фото : соцсетиКот Твикс
Кот Твикс - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© Фото : соцсети
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Железнодорожники ведут поиски кота Твикса, выброшенного из вагона проводницей в Кирове, сообщают РЖД в Telegram-канале.
Ранее Кировский линейный отдел МВД России на транспорте сообщил, что не будет возбуждать уголовное дело о самоуправстве после того, как проводница поезда Екатеринбург - Санкт-Петербург в Кирове 11 января выбросила из вагона кота по кличке Твикс, которого везли по специальному билету. Кот выбрался из переноски и пошел гулять по вагону. Как пояснила проводница, она решила, что у кота нет хозяев, поскольку опрос пассажиров оказался безрезультатным. Теперь, как следует из многочисленных объявлений в соцсетях, волонтеры ищут животное в окрестностях вокзала в Кирове, за него обещано 30 тысяч рублей вознаграждения.
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"Железнодорожники ведут поиски пропавшего кота Твикса в Кирове. РЖД крайне сожалеют об инциденте с высадкой домашнего животного из поезда", - говорится в сообщении.
Компания в связи с инцидентом проводит служебное расследование, даст действиям работника соответствующую оценку. "В компании с большим вниманием и любовью относятся к животным и всячески опекают их в пути", - заверили в РЖД.
В компании также принесли извинения пассажиру за произошедшее и пообещали сделать все возможное, чтобы вернуть Твикса и больше не допускать таких инцидентов.
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