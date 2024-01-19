Железнодорожники ищут кота, выброшенного из вагона проводницей в Кирове
Железнодорожники ищут кота Твикса, выброшенного из вагона проводницей в Кирове
© Фото : соцсетиКот Твикс
© Фото : соцсети
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Железнодорожники ведут поиски кота Твикса, выброшенного из вагона проводницей в Кирове, сообщают РЖД в Telegram-канале.
Ранее Кировский линейный отдел МВД России на транспорте сообщил, что не будет возбуждать уголовное дело о самоуправстве после того, как проводница поезда Екатеринбург - Санкт-Петербург в Кирове 11 января выбросила из вагона кота по кличке Твикс, которого везли по специальному билету. Кот выбрался из переноски и пошел гулять по вагону. Как пояснила проводница, она решила, что у кота нет хозяев, поскольку опрос пассажиров оказался безрезультатным. Теперь, как следует из многочисленных объявлений в соцсетях, волонтеры ищут животное в окрестностях вокзала в Кирове, за него обещано 30 тысяч рублей вознаграждения.
"Железнодорожники ведут поиски пропавшего кота Твикса в Кирове. РЖД крайне сожалеют об инциденте с высадкой домашнего животного из поезда", - говорится в сообщении.
Компания в связи с инцидентом проводит служебное расследование, даст действиям работника соответствующую оценку. "В компании с большим вниманием и любовью относятся к животным и всячески опекают их в пути", - заверили в РЖД.
В компании также принесли извинения пассажиру за произошедшее и пообещали сделать все возможное, чтобы вернуть Твикса и больше не допускать таких инцидентов.