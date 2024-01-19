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Хозяйка выброшенного в Кирове кота надеется на увольнение проводницы - РИА Новости, 19.01.2024
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10:49 19.01.2024 (обновлено: 10:55 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/kot-1922276825.html
Хозяйка выброшенного в Кирове кота надеется на увольнение проводницы
Хозяйка выброшенного в Кирове кота надеется на увольнение проводницы - РИА Новости, 19.01.2024
Хозяйка выброшенного в Кирове кота надеется на увольнение проводницы
Хозяйка кота по кличке Твикс, которого проводница вагона выбросила из поезда в Кирове, рассказала РИА Новости, что будет добиваться ее увольнения. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T10:49
2024-01-19T10:55
киров
россия
екатеринбург
ржд
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв – РИА Новости. Хозяйка кота по кличке Твикс, которого проводница вагона выбросила из поезда в Кирове, рассказала РИА Новости, что будет добиваться ее увольнения. Ранее Кировский линейный отдел МВД России на транспорте сообщил, что не будет возбуждать уголовное дело о самоуправстве после того, как проводница поезда Екатеринбург - Санкт-Петербург в Кирове 11 января выбросила из вагона кота по кличке Твикс, которого везли по специальному билету. Кот выбрался из переноски и пошел гулять по вагону. Как пояснила проводница, она решила, что у кота нет хозяев, поскольку опрос пассажиров оказался безрезультатным. Теперь, как следует из многочисленных объявлений в соцсетях, волонтеры ищут животное в окрестностях вокзала в Кирове, за него обещано 30 тысяч рублей вознаграждения. "Пока не знаю, будем ли обращаться в суд с гражданским иском, но будем отталкиваться от ответа РЖД. Мы хотим добиться хотя бы того, чтобы уволили женщину-проводницу, которая это сделала. Возможно, сейчас, в ходе расследования РЖД, они сами примут соответствующее решение", – сказала хозяйка Твикса. По ее словам, ответ от РЖД на соответствующее обращение ожидается в течение месяца. Комментарием железнодорожной компании РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20231027/sobaka-1905693284.html
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киров, россия, екатеринбург, ржд
Киров, Россия, Екатеринбург, РЖД
Хозяйка выброшенного в Кирове кота надеется на увольнение проводницы

Хозяйка выброшенного из вагона в Кирове кота надеется на увольнение проводницы

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПассажирские поезда РЖД
Пассажирские поезда РЖД - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Пассажирские поезда РЖД. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв – РИА Новости. Хозяйка кота по кличке Твикс, которого проводница вагона выбросила из поезда в Кирове, рассказала РИА Новости, что будет добиваться ее увольнения.
Ранее Кировский линейный отдел МВД России на транспорте сообщил, что не будет возбуждать уголовное дело о самоуправстве после того, как проводница поезда Екатеринбург - Санкт-Петербург в Кирове 11 января выбросила из вагона кота по кличке Твикс, которого везли по специальному билету. Кот выбрался из переноски и пошел гулять по вагону. Как пояснила проводница, она решила, что у кота нет хозяев, поскольку опрос пассажиров оказался безрезультатным. Теперь, как следует из многочисленных объявлений в соцсетях, волонтеры ищут животное в окрестностях вокзала в Кирове, за него обещано 30 тысяч рублей вознаграждения.
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"Пока не знаю, будем ли обращаться в суд с гражданским иском, но будем отталкиваться от ответа РЖД. Мы хотим добиться хотя бы того, чтобы уволили женщину-проводницу, которая это сделала. Возможно, сейчас, в ходе расследования РЖД, они сами примут соответствующее решение", – сказала хозяйка Твикса.
По ее словам, ответ от РЖД на соответствующее обращение ожидается в течение месяца.
Комментарием железнодорожной компании РИА Новости пока не располагает.
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