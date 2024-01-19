https://ria.ru/20240119/kot-1922259239.html

В Кирове проводница поезда выбросила из вагона кота

В Кирове проводница поезда выбросила из вагона кота - РИА Новости, 19.01.2024

В Кирове проводница поезда выбросила из вагона кота

Проводница поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург во время стоянки в Кирове выбросила из вагона сбежавшего от хозяина кота по кличке Твикс, полиция провела... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T09:30

2024-01-19T09:30

2024-01-19T15:58

происшествия

киров

ленинградская область

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КАЗАНЬ, 19 янв — РИА Новости. Проводница поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург во время стоянки в Кирове выбросила из вагона сбежавшего от хозяина кота по кличке Твикс, полиция провела проверку, сообщил Кировский линейный отдел МВД на транспорте на своем сайте.Инцидент произошел 11 января, в дежурную часть обратился житель Ленинградской области."Кота в поезде вез родственник заявителя по всем нормам перевозки животных железнодорожным транспортом. В пути следования питомец выбрался из специальной переноски и уже на территории города Кирова был кем-то выпущен из вагона", — говорится в сообщении.Как пояснила проводница, к ней обратились пассажиры и сообщили о гуляющем коте. Женщина опросила всех присутствующих, не нашла хозяина животного и решила, что он беспризорный и случайно забрел в вагон во время стоянки.Полиция пришла к выводу, что "из-за невнимательного отношения сопровождающего к животному последний был выпущен на перрон станции Киров проводницей вагона".Потерпевшему отказали в возбуждении уголовного дела по статье "Самоуправство" из-за отсутствия состава преступления, оставив за ним право решать вопрос в гражданском суде.Хозяйка кота сообщила РИА Новости, что пока не решила, будет ли обращаться в суд, но намерена добиваться от РЖД увольнения проводницы.В свою очередь, в Федеральной пассажирской компании РИА Новости сообщили, что проводник действовала строго по инструкции. Перевозчик напомнил, что ответственность за питомца всегда несет хозяин, а в данном случае он заметил пропажу кота только через четыре часа. Пассажир обратился к проводнику, которая рассказала ему о случившемся, на тот момент никаких претензий у хозяина Твикса не было. В правилах указано, что домашние животные при перевозке должны находиться строго в переносках, подчеркнули в ФПК.Позднее пресс-служба Свердловской транспортной прокуратуры сообщила, что начала проверку сведений о ненадлежащем оказании услуг. Надзорное ведомство оценит исполнение законодательства о защите прав потребителей сотрудниками железной дороги.Как следует из многочисленных объявлений в соцсетях, волонтеры ищут животное в окрестностях вокзала в Кирове, за него обещано вознаграждение в размере 30 тысяч рублей.Одна из добровольцев Ольга Кудряшова рассказала РИА Новости, что в Кирове в районе вокзала видели женщину, несущую кота за пазухой. По некоторым сведениям, животное вырвалось, поиски продолжаются.

https://ria.ru/20231027/sobaka-1905693284.html

https://ria.ru/20240119/kot-1922336506.html

https://ria.ru/20230505/zhivotnye-1869809258.html

киров

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происшествия, киров, ленинградская область