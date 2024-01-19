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Киркорова убрали из списка участников "Золотого граммофона" в Петербурге - РИА Новости, 19.01.2024
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Шоубиз
 
12:11 19.01.2024 (обновлено: 14:07 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/kirkorov-1922299229.html
Киркорова убрали из списка участников "Золотого граммофона" в Петербурге
Киркорова убрали из списка участников "Золотого граммофона" в Петербурге - РИА Новости, 19.01.2024
Киркорова убрали из списка участников "Золотого граммофона" в Петербурге
Народного артиста России Филиппа Киркорова убрали с афиш и исключили из числа участников концерта "Золотой граммофон Санкт-Петербург", говорится на странице шоу РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T12:11
2024-01-19T14:07
шоубиз
филипп киркоров
санкт-петербург
знаменитости
новости шоу-бизнеса
шоу-бизнес
"голая вечеринка"
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Народного артиста России Филиппа Киркорова убрали с афиш и исключили из числа участников концерта "Золотой граммофон Санкт-Петербург", говорится на странице шоу в соцсети "ВКонтакте".Концерт артистов — победителей премии 2023 года состоится 25 февраля в Ледовом дворце Петербурга. До Нового года Филипп Киркоров был на билбордах и в звездном составе как один из хедлайнеров. Сейчас же его нет.&quot;Двадцать пятого февраля 2024 года на сцену Ледового дворца выйдут: Николай Басков, Сергей Лазарев, Мари Краймбрери, Артур Пирожков, Artik&amp;Asti, Митя Фомин, Ирина Дубцова, Наталья Подольская, Юлианна Караулова, Filatov&amp;Karas, Денис Клявер, Юлия Савичева и другие звезды. Ведущие: блистательный Николай Басков и утонченная Елена Север&quot;, — говорится в анонсе концерта.В декабре Киркоров поучаствовал в скандальной "голой вечеринке" Анастасии Ивлеевой в клубе "Мутабор". Событие вызвало общественный резонанс из-за провокационного поведения некоторых гостей и их полуобнаженных образов. Многие посетители вечеринки, в том числе Лолита, Анна Асти, Дима Билан, позже столкнулись с отменой концертов и исключением из новогодних телешоу. Звезды записывали видеообращения с извинениями и рассказывали об участии в благотворительных акциях. Киркоров сообщил, что передаст гонорар за участие в проекте "Новогодняя Маска" на телеканале НТВ жителям Белгорода, пострадавшим от террористической атаки.Кроме того, певец пожертвовал пять миллионов рублей белгородской организации "Синяя птица", оказывающей помощь семьям, имеющим детей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями.
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филипп киркоров, санкт-петербург, знаменитости, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес, "голая вечеринка"
Шоубиз, Филипп Киркоров, Санкт-Петербург, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес, "Голая вечеринка"
Киркорова убрали из списка участников "Золотого граммофона" в Петербурге

Филиппа Киркорова стерли с афиши концерта "Золотой граммофон Санкт-Петербург"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПевец Филипп Киркоров
Певец Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Народного артиста России Филиппа Киркорова убрали с афиш и исключили из числа участников концерта "Золотой граммофон Санкт-Петербург", говорится на странице шоу в соцсети "ВКонтакте".
Концерт артистов — победителей премии 2023 года состоится 25 февраля в Ледовом дворце Петербурга.
© Фото : Золотой Граммофон Санкт-ПетербургАфиши церемонии "Золотой граммофон" в Санкт-Петербурге
Афиши церемонии Золотой Граммофон в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© Фото : Золотой Граммофон Санкт-Петербург
Афиши церемонии "Золотой граммофон" в Санкт-Петербурге
До Нового года Филипп Киркоров был на билбордах и в звездном составе как один из хедлайнеров. Сейчас же его нет.
«

"Двадцать пятого февраля 2024 года на сцену Ледового дворца выйдут: Николай Басков, Сергей Лазарев, Мари Краймбрери, Артур Пирожков, Artik&Asti, Митя Фомин, Ирина Дубцова, Наталья Подольская, Юлианна Караулова, Filatov&Karas, Денис Клявер, Юлия Савичева и другие звезды. Ведущие: блистательный Николай Басков и утонченная Елена Север", — говорится в анонсе концерта.

В декабре Киркоров поучаствовал в скандальной "голой вечеринке" Анастасии Ивлеевой в клубе "Мутабор". Событие вызвало общественный резонанс из-за провокационного поведения некоторых гостей и их полуобнаженных образов.
Скриншот публикации Насти Ивлеевой в социальной сети
Скриншот публикации Насти Ивлеевой в социальной сети
Скриншот публикации Насти Ивлеевой в социальной сети
Многие посетители вечеринки, в том числе Лолита, Анна Асти, Дима Билан, позже столкнулись с отменой концертов и исключением из новогодних телешоу.
Звезды записывали видеообращения с извинениями и рассказывали об участии в благотворительных акциях. Киркоров сообщил, что передаст гонорар за участие в проекте "Новогодняя Маска" на телеканале НТВ жителям Белгорода, пострадавшим от террористической атаки.
Кроме того, певец пожертвовал пять миллионов рублей белгородской организации "Синяя птица", оказывающей помощь семьям, имеющим детей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями.
Скриншот публикации Насти Ивлеевой в социальной сети
Час расплаты: как наказали гостей "голой вечеринки"
13 января, 08:00
 
ШоубизФилипп КиркоровСанкт-ПетербургЗнаменитостиНовости шоу-бизнесаШоу-бизнес"Голая вечеринка"
 
 
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