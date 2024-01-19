https://ria.ru/20240119/kirkorov-1922299229.html

Киркорова убрали из списка участников "Золотого граммофона" в Петербурге

Киркорова убрали из списка участников "Золотого граммофона" в Петербурге - РИА Новости, 19.01.2024

Киркорова убрали из списка участников "Золотого граммофона" в Петербурге

Народного артиста России Филиппа Киркорова убрали с афиш и исключили из числа участников концерта "Золотой граммофон Санкт-Петербург", говорится на странице шоу РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T12:11

2024-01-19T12:11

2024-01-19T14:07

шоубиз

филипп киркоров

санкт-петербург

знаменитости

новости шоу-бизнеса

шоу-бизнес

"голая вечеринка"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917313838_0:0:2956:1663_1920x0_80_0_0_70b00d954867b8012e6fde6c50e6410e.jpg

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Народного артиста России Филиппа Киркорова убрали с афиш и исключили из числа участников концерта "Золотой граммофон Санкт-Петербург", говорится на странице шоу в соцсети "ВКонтакте".Концерт артистов — победителей премии 2023 года состоится 25 февраля в Ледовом дворце Петербурга. До Нового года Филипп Киркоров был на билбордах и в звездном составе как один из хедлайнеров. Сейчас же его нет."Двадцать пятого февраля 2024 года на сцену Ледового дворца выйдут: Николай Басков, Сергей Лазарев, Мари Краймбрери, Артур Пирожков, Artik&Asti, Митя Фомин, Ирина Дубцова, Наталья Подольская, Юлианна Караулова, Filatov&Karas, Денис Клявер, Юлия Савичева и другие звезды. Ведущие: блистательный Николай Басков и утонченная Елена Север", — говорится в анонсе концерта.В декабре Киркоров поучаствовал в скандальной "голой вечеринке" Анастасии Ивлеевой в клубе "Мутабор". Событие вызвало общественный резонанс из-за провокационного поведения некоторых гостей и их полуобнаженных образов. Многие посетители вечеринки, в том числе Лолита, Анна Асти, Дима Билан, позже столкнулись с отменой концертов и исключением из новогодних телешоу. Звезды записывали видеообращения с извинениями и рассказывали об участии в благотворительных акциях. Киркоров сообщил, что передаст гонорар за участие в проекте "Новогодняя Маска" на телеканале НТВ жителям Белгорода, пострадавшим от террористической атаки.Кроме того, певец пожертвовал пять миллионов рублей белгородской организации "Синяя птица", оказывающей помощь семьям, имеющим детей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями.

https://ria.ru/20240113/vecherinka-1920742226.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

филипп киркоров, санкт-петербург, знаменитости, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес, "голая вечеринка"