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Армия Израиля заявила о перехвате цели около города Хайфа
Армия Израиля заявила о перехвате цели около города Хайфа - РИА Новости, 19.01.2024
Армия Израиля заявила о перехвате цели около города Хайфа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о перехвате подозрительной воздушной цели в районе крупнейшего северного города Хайфы. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T22:47
2024-01-19T22:47
2024-01-19T22:47
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 янв - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о перехвате подозрительной воздушной цели в районе крупнейшего северного города Хайфы. "После сирен воздушной тревоги, прозвучавших в городе Хайфа на севере Израиля, в направлении подозрительной воздушной цели был запущен перехватчик. Инцидент исчерпан. Сирены прозвучали в результате запуска перехватчика", - говорится в сообщении армейской пресс-службы. Израильские СМИ отмечают, что это второй раз с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке, когда в Хайфе срабатывают сирены воздушной тревоги. На видео, распространенных в социальных сетях, запечатлен перехват неизвестной цели израильской системой ПВО.
https://ria.ru/20240116/ssha_izrail-1921495658.html
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в мире, хайфа, израиль, ближний восток, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Хайфа, Израиль, Ближний Восток, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля заявила о перехвате цели около города Хайфа
ЦАХАЛ: армия перехватила подозрительную цель около города Хайфа