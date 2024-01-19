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Армия Израиля заявила о перехвате цели около города Хайфа - РИА Новости, 19.01.2024
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22:47 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/izrail-1922444295.html
Армия Израиля заявила о перехвате цели около города Хайфа
Армия Израиля заявила о перехвате цели около города Хайфа - РИА Новости, 19.01.2024
Армия Израиля заявила о перехвате цели около города Хайфа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о перехвате подозрительной воздушной цели в районе крупнейшего северного города Хайфы. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T22:47
2024-01-19T22:47
в мире
хайфа
израиль
ближний восток
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 янв - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о перехвате подозрительной воздушной цели в районе крупнейшего северного города Хайфы. "После сирен воздушной тревоги, прозвучавших в городе Хайфа на севере Израиля, в направлении подозрительной воздушной цели был запущен перехватчик. Инцидент исчерпан. Сирены прозвучали в результате запуска перехватчика", - говорится в сообщении армейской пресс-службы. Израильские СМИ отмечают, что это второй раз с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке, когда в Хайфе срабатывают сирены воздушной тревоги. На видео, распространенных в социальных сетях, запечатлен перехват неизвестной цели израильской системой ПВО.
https://ria.ru/20240116/ssha_izrail-1921495658.html
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в мире, хайфа, израиль, ближний восток, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Хайфа, Израиль, Ближний Восток, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля заявила о перехвате цели около города Хайфа

ЦАХАЛ: армия перехватила подозрительную цель около города Хайфа

© AP Photo / Tsafrir AbayovСолдаты израильской армии около границы с сектором Газа на юге Израиля
Солдаты израильской армии около границы с сектором Газа на юге Израиля - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Солдаты израильской армии около границы с сектором Газа на юге Израиля
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 19 янв - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о перехвате подозрительной воздушной цели в районе крупнейшего северного города Хайфы.
"После сирен воздушной тревоги, прозвучавших в городе Хайфа на севере Израиля, в направлении подозрительной воздушной цели был запущен перехватчик. Инцидент исчерпан. Сирены прозвучали в результате запуска перехватчика", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.
Израильская артиллерия ведет огонь по сектору Газа недалеко от границы - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
США не смогут защитить Израиль
16 января, 08:00
Израильские СМИ отмечают, что это второй раз с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке, когда в Хайфе срабатывают сирены воздушной тревоги.
На видео, распространенных в социальных сетях, запечатлен перехват неизвестной цели израильской системой ПВО.
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Эксперт: действия армии Израиля в Газе нанесли серьезный урон имиджу страны
26 декабря 2023, 12:38
 
В миреХайфаИзраильБлижний ВостокОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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