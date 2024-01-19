https://ria.ru/20240119/izrail-1922444295.html

Армия Израиля заявила о перехвате цели около города Хайфа

Армия Израиля заявила о перехвате цели около города Хайфа - РИА Новости, 19.01.2024

Армия Израиля заявила о перехвате цели около города Хайфа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о перехвате подозрительной воздушной цели в районе крупнейшего северного города Хайфы. РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T22:47

2024-01-19T22:47

2024-01-19T22:47

в мире

хайфа

израиль

ближний восток

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/18/1917753331_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_82e6bcf1e6686829188d50a2a31cb62e.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 янв - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о перехвате подозрительной воздушной цели в районе крупнейшего северного города Хайфы. "После сирен воздушной тревоги, прозвучавших в городе Хайфа на севере Израиля, в направлении подозрительной воздушной цели был запущен перехватчик. Инцидент исчерпан. Сирены прозвучали в результате запуска перехватчика", - говорится в сообщении армейской пресс-службы. Израильские СМИ отмечают, что это второй раз с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке, когда в Хайфе срабатывают сирены воздушной тревоги. На видео, распространенных в социальных сетях, запечатлен перехват неизвестной цели израильской системой ПВО.

https://ria.ru/20240116/ssha_izrail-1921495658.html

https://ria.ru/20231226/gaza-1918138831.html

хайфа

израиль

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, хайфа, израиль, ближний восток, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году