https://ria.ru/20240119/ispytaniya-1922237128.html
В России завершили испытания учебно-тренировочного самолета Як-152
В России завершили испытания учебно-тренировочного самолета Як-152 - РИА Новости, 19.01.2024
В России завершили испытания учебно-тренировочного самолета Як-152
Новый легкий учебно-тренировочный самолет первоначальной подготовки пилотов Воздушно-космических сил России Як-152 завершил госиспытания, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T03:03
2024-01-19T03:03
2024-01-19T09:05
новое оружие россии
безопасность
россия
як-152
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
воздушно-космические силы россии
андрей богинский
як-130
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Новый легкий учебно-тренировочный самолет первоначальной подготовки пилотов Воздушно-космических сил России Як-152 завершил госиспытания, сообщили РИА Новости в пресс-службе разработчика – компании "Яковлев" (входит в ОАК)."В конце прошлого года в соответствии с ранее утвержденными планами были завершены государственные совместные испытания Як-152. В ходе этих испытаний были подтверждены основные летно-технические характеристики самолета", - сказал представитель компании.По его словам, следующим этапом развития проекта станет импортозамещение двигателя, воздушного винта и других комплектующих Як-152 на российские аналоги с их испытаниями в "краткосрочном периоде".Як-152 является дополнением к учебно-боевому комплексу на базе самолета Як-130.Як-152 и Як-130 имеют унифицированное информационно-управляющее поле кабины, а комплексное использование двух учебно-тренировочных самолетов - поршневого на начальном этапе обучения и реактивного учебно-боевого для совершенствования полученных навыков - является оптимальным сочетанием в системе подготовки курсантов ВКС.Существующие на сегодняшний день образцы Як-152 оснащены немецкими двигателями.В августе прошлого года заместитель гендиректора ОАК по гражданской авиации, гендиректор ПАО "Яковлев" Андрей Богинский сообщал РИА Новости, что "Яковлев" ищет в России партнеров для импортозамещения немецкого авиадвигателя для Як-152 для ВКС России. По его словам, "есть несколько российских компаний, которые готовы взяться за эту работу".
https://ria.ru/20231223/samolety-1917597428.html
https://ria.ru/20240109/perevooruzhenie-1917044593.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, як-152, объединенная авиастроительная корпорация (оак), воздушно-космические силы россии, андрей богинский, як-130
Новое оружие России, Безопасность, Россия, Як-152, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Воздушно-космические силы России, Андрей Богинский, Як-130
В России завершили испытания учебно-тренировочного самолета Як-152
Испытания новейшего учебно-тренировочного самолета Як-152 для ВКС завершены
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Новый легкий учебно-тренировочный самолет первоначальной подготовки пилотов Воздушно-космических сил России Як-152 завершил госиспытания, сообщили РИА Новости в пресс-службе разработчика – компании "Яковлев" (входит в ОАК).
«
"В конце прошлого года в соответствии с ранее утвержденными планами были завершены государственные совместные испытания Як-152. В ходе этих испытаний были подтверждены основные летно-технические характеристики самолета", - сказал представитель компании.
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По его словам, следующим этапом развития проекта станет импортозамещение двигателя, воздушного винта и других комплектующих Як-152 на российские аналоги с их испытаниями в "краткосрочном периоде".
Як-152 является дополнением к учебно-боевому комплексу на базе самолета Як-130
.
Як-152 и Як-130 имеют унифицированное информационно-управляющее поле кабины, а комплексное использование двух учебно-тренировочных самолетов - поршневого на начальном этапе обучения и реактивного учебно-боевого для совершенствования полученных навыков - является оптимальным сочетанием в системе подготовки курсантов ВКС.
Существующие на сегодняшний день образцы Як-152 оснащены немецкими двигателями.
В августе прошлого года заместитель гендиректора ОАК по гражданской авиации, гендиректор ПАО "Яковлев" Андрей Богинский
сообщал РИА Новости, что "Яковлев" ищет в России партнеров для импортозамещения немецкого авиадвигателя для Як-152 для ВКС
России. По его словам, "есть несколько российских компаний, которые готовы взяться за эту работу".
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