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"Идиот". В Штатах обрушились на Столтенберга из-за заявления о России - РИА Новости, 19.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:10 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/idiotizm-1922237271.html
"Идиот". В Штатах обрушились на Столтенберга из-за заявления о России
"Идиот". В Штатах обрушились на Столтенберга из-за заявления о России - РИА Новости, 19.01.2024
"Идиот". В Штатах обрушились на Столтенберга из-за заявления о России
Йенс Столтенберг на форуме в Давосе несколько раз солгал про конфликт на Украине, сообщила американская журналистка Натали Моррис в эфире шоу Redacted. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T03:10
2024-01-19T03:10
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
давос
йенс столтенберг
нато
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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Йенс Столтенберг на форуме в Давосе несколько раз солгал про конфликт на Украине, сообщила американская журналистка Натали Моррис в эфире шоу Redacted."Лгуном номер один на Всемирном экономическом форуме в Давосе на этой неделе стал глава НАТО Столтенберг", — объявила ведущая.Журналистка перечислила три недостоверных утверждения, которые обнаружила в речи генсека НАТО о конфликте на Украине. Во-первых, пояснила она, Столтенберг ошибочно заявил, что российская экономика "страдает" в условиях западных санкций. По словам Моррис, российский ВВП по итогам 2023 года превзошел прогнозы западных аналитиков, показав рост на 3,5 процента.Во-вторых, генсек НАТО заявил, что потери России в СВО превосходят украинские. Журналистка напомнила западному чиновнику, что солдаты ВСУ имеют средний возраст 43 года, потому что молодые люди на Украине уже погибли. Киеву даже приходится закрывать университеты, потому что те, кто мог бы в них ходить, мертвы, считает Моррис.В-третьих, Столтенберг считает, что достичь мира на Украине можно лишь новыми поставками оружия ВСУ. "Это такой идиотизм, что мне даже и объяснять не нужно, где здесь ложь. Такого эффекта мы до сих пор не увидели, а ведь спецоперация продолжается уже два года", — прокомментировала слова генсека журналистка.Во вторник генсек НАТО выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Основной темой речи чиновника стал конфликт на Украине. По словам Столтенберга, на поле боя сложилась крайне сложная для Киева ситуация. Генсек обратил внимание на провал летнего контрнаступления ВСУ и активные наступательные операции российской армии.
https://ria.ru/20240117/voyna-1921956933.html
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в мире, украина, россия, сша, давос, йенс столтенберг, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Давос, Йенс Столтенберг, НАТО, Вооруженные силы Украины
"Идиот". В Штатах обрушились на Столтенберга из-за заявления о России

Журналистка Моррис трижды уличила генсека НАТО во лжи о России в Давосе

© AP Photo / Virginia MayoГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Йенс Столтенберг на форуме в Давосе несколько раз солгал про конфликт на Украине, сообщила американская журналистка Натали Моррис в эфире шоу Redacted.
«
"Лгуном номер один на Всемирном экономическом форуме в Давосе на этой неделе стал глава НАТО Столтенберг", — объявила ведущая.
Журналистка перечислила три недостоверных утверждения, которые обнаружила в речи генсека НАТО о конфликте на Украине.
Во-первых, пояснила она, Столтенберг ошибочно заявил, что российская экономика "страдает" в условиях западных санкций. По словам Моррис, российский ВВП по итогам 2023 года превзошел прогнозы западных аналитиков, показав рост на 3,5 процента.
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Во-вторых, генсек НАТО заявил, что потери России в СВО превосходят украинские. Журналистка напомнила западному чиновнику, что солдаты ВСУ имеют средний возраст 43 года, потому что молодые люди на Украине уже погибли. Киеву даже приходится закрывать университеты, потому что те, кто мог бы в них ходить, мертвы, считает Моррис.
В-третьих, Столтенберг считает, что достичь мира на Украине можно лишь новыми поставками оружия ВСУ.
"Это такой идиотизм, что мне даже и объяснять не нужно, где здесь ложь. Такого эффекта мы до сих пор не увидели, а ведь спецоперация продолжается уже два года", — прокомментировала слова генсека журналистка.
Во вторник генсек НАТО выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Основной темой речи чиновника стал конфликт на Украине. По словам Столтенберга, на поле боя сложилась крайне сложная для Киева ситуация. Генсек обратил внимание на провал летнего контрнаступления ВСУ и активные наступательные операции российской армии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАДавосЙенс СтолтенбергНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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