https://ria.ru/20240119/gyumri-1922247645.html

Вопрос о выводе российских войск из Армении не стоит, заявил посол Копыркин

Вопрос о выводе российских войск из Армении не стоит, заявил посол Копыркин - РИА Новости, 19.01.2024

Вопрос о выводе российских войск из Армении не стоит, заявил посол Копыркин

Посол РФ в Ереване Сергей Копыркин заявил в интервью РИА Новости, что вопрос о выводе российский военной базы из Армении не стоит. РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T07:04

2024-01-19T07:04

2024-01-19T11:08

в мире

армения

ереван

сергей копыркин

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ЕРЕВАН, 19 янв - РИА Новости. Посол РФ в Ереване Сергей Копыркин заявил в интервью РИА Новости, что вопрос о выводе российский военной базы из Армении не стоит."Мне о таких сигналах неизвестно. Я ориентируюсь на те официальные заявления, которые делались с армянской стороны, в частности, о том, что вопрос о выводе базы не стоит. С российской стороны тоже такого рода сигналов не поступало", - сказал посол, отвечая на вопрос, не поступали ли сигналы от Еревана о закрытии российской базы в Гюмри и выводе российских пограничников.Читайте полный текст интервью Сергея Копыркина >>

https://ria.ru/20240119/mir-1922245311.html

армения

ереван

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Максим Горбачев

в мире, армения, ереван, сергей копыркин