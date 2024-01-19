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Вопрос о выводе российских войск из Армении не стоит, заявил посол Копыркин - РИА Новости, 19.01.2024
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07:04 19.01.2024 (обновлено: 11:08 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/gyumri-1922247645.html
Вопрос о выводе российских войск из Армении не стоит, заявил посол Копыркин
Вопрос о выводе российских войск из Армении не стоит, заявил посол Копыркин - РИА Новости, 19.01.2024
Вопрос о выводе российских войск из Армении не стоит, заявил посол Копыркин
Посол РФ в Ереване Сергей Копыркин заявил в интервью РИА Новости, что вопрос о выводе российский военной базы из Армении не стоит. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T07:04
2024-01-19T11:08
в мире
армения
ереван
сергей копыркин
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ЕРЕВАН, 19 янв - РИА Новости. Посол РФ в Ереване Сергей Копыркин заявил в интервью РИА Новости, что вопрос о выводе российский военной базы из Армении не стоит."Мне о таких сигналах неизвестно. Я ориентируюсь на те официальные заявления, которые делались с армянской стороны, в частности, о том, что вопрос о выводе базы не стоит. С российской стороны тоже такого рода сигналов не поступало", - сказал посол, отвечая на вопрос, не поступали ли сигналы от Еревана о закрытии российской базы в Гюмри и выводе российских пограничников.Читайте полный текст интервью Сергея Копыркина &gt;&gt;
https://ria.ru/20240119/mir-1922245311.html
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в мире, армения, ереван, сергей копыркин
В мире, Армения, Ереван, Сергей Копыркин
Вопрос о выводе российских войск из Армении не стоит, заявил посол Копыркин

Посол Копыркин: вопрос о выводе российских войск из Армении не стоит

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие на территории 102-й российской военной базы Южного военного округа в Гюмри
Военнослужащие на территории 102-й российской военной базы Южного военного округа в Гюмри - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Военнослужащие на территории 102-й российской военной базы Южного военного округа в Гюмри. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 19 янв - РИА Новости. Посол РФ в Ереване Сергей Копыркин заявил в интервью РИА Новости, что вопрос о выводе российский военной базы из Армении не стоит.
"Мне о таких сигналах неизвестно. Я ориентируюсь на те официальные заявления, которые делались с армянской стороны, в частности, о том, что вопрос о выводе базы не стоит. С российской стороны тоже такого рода сигналов не поступало", - сказал посол, отвечая на вопрос, не поступали ли сигналы от Еревана о закрытии российской базы в Гюмри и выводе российских пограничников.
Читайте полный текст интервью Сергея Копыркина >>
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В миреАрменияЕреванСергей Копыркин
 
 
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