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Вопрос о выводе российских войск из Армении не стоит, заявил посол Копыркин
Вопрос о выводе российских войск из Армении не стоит, заявил посол Копыркин - РИА Новости, 19.01.2024
Вопрос о выводе российских войск из Армении не стоит, заявил посол Копыркин
Посол РФ в Ереване Сергей Копыркин заявил в интервью РИА Новости, что вопрос о выводе российский военной базы из Армении не стоит. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T07:04
2024-01-19T07:04
2024-01-19T11:08
в мире
армения
ереван
сергей копыркин
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ЕРЕВАН, 19 янв - РИА Новости. Посол РФ в Ереване Сергей Копыркин заявил в интервью РИА Новости, что вопрос о выводе российский военной базы из Армении не стоит."Мне о таких сигналах неизвестно. Я ориентируюсь на те официальные заявления, которые делались с армянской стороны, в частности, о том, что вопрос о выводе базы не стоит. С российской стороны тоже такого рода сигналов не поступало", - сказал посол, отвечая на вопрос, не поступали ли сигналы от Еревана о закрытии российской базы в Гюмри и выводе российских пограничников.Читайте полный текст интервью Сергея Копыркина >>
https://ria.ru/20240119/mir-1922245311.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, ереван, сергей копыркин
В мире, Армения, Ереван, Сергей Копыркин
Вопрос о выводе российских войск из Армении не стоит, заявил посол Копыркин
Посол Копыркин: вопрос о выводе российских войск из Армении не стоит