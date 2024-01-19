https://ria.ru/20240119/finlyandiya-1922395007.html
"Спим спокойно". Премьер Финляндии развеял миф о российской угрозе
"Спим спокойно". Премьер Финляндии развеял миф о российской угрозе - РИА Новости, 19.01.2024
"Спим спокойно". Премьер Финляндии развеял миф о российской угрозе
Россия сейчас не представляет угрозы для Финляндии, финны "спят спокойно", но странам ЕС и НАТО необходимо готовиться к любым сценариям, заявил в пятницу... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T17:14
2024-01-19T17:14
2024-01-19T17:14
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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Россия сейчас не представляет угрозы для Финляндии, финны "спят спокойно", но странам ЕС и НАТО необходимо готовиться к любым сценариям, заявил в пятницу премьер-министр Петтери Орпо. "Я не вижу непосредственной военной угрозы Финляндии со стороны России. Мы в Финляндии спим по ночам спокойно, потому что мы хорошо подготовлены. Однако, всем членам ЕС и НАТО нужно готовиться к любым возможным сценариям", - сказал он на пресс-конференции в Стокгольме по итогам встречи с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Трансляция велась на официальном Youtube-канале правительства Швеции. Он также подчеркнул, что ЕС нужны более прочные внешние границы. Орпо выразил надежду, что все страны ЕС поддержат Украину, в том числе Венгрия. Кроме того, Орпо вновь заявил о необходимости всесторонне поддерживать Украину и увеличить производство боеприпасов по примеру Финляндии. Ранее на саммите в Брюсселе в середине декабря Венгрия наложила вето на увеличение многолетнего бюджета ЕС на 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву.
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в мире, россия, швеция, финляндия, петтери орпо, евросоюз, нато, еврокомиссия, ульф кристерссон, урсула фон дер ляйен
В мире, Россия, Швеция, Финляндия, Петтери Орпо, Евросоюз, НАТО, Еврокомиссия, Ульф Кристерссон, Урсула фон дер Ляйен
"Спим спокойно". Премьер Финляндии развеял миф о российской угрозе
Премьер Финляндии Орпо: РФ сейчас не представляет угрозы для страны