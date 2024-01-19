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Эрдоган назвал Нетаньяху современным фюрером

Эрдоган назвал Нетаньяху современным фюрером - РИА Новости, 19.01.2024

Эрдоган назвал Нетаньяху современным фюрером

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху "современным фюрером", подчеркнув, что страны Запада "игнорируют его... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T19:48

2024-01-19T19:48

2024-01-19T19:48

в мире

турция

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анкара (провинция)

биньямин нетаньяху

реджеп тайип эрдоган

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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АНКАРА, 19 янв - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху "современным фюрером", подчеркнув, что страны Запада "игнорируют его преступления". "Они (Запад – ред.) молчаливо взирают на равносильное геноциду варварство против палестинского народа современного фюрера Нетаньяху и его команды, одержимых кровью и злобой", - заявил Эрдоган, выступая в пятницу на церемонии сдачи в эксплуатацию судов военного назначения на верфи в юго-западной турецкой провинции Ялова, его слова приводит госагентство Anadolu. Эрдоган ранее неоднократно называл Нетаньяху "палачом" и "убийцей", заявлял, что тот устроил геноцид в секторе Газа, чтобы продлить свою политическую карьеру и уклониться от судебного процесса, начатого против него в Израиле. Также Анкара отказывается признавать ХАМАС террористической организацией. Все израильские дипломаты, в том числе посол, покинули Турцию еще 19 октября, заявил ранее турецкий дипломатический источник. МИД Турции 4 ноября сообщил о решении отозвать посла в Тель-Авиве Шакира Торунлара в Анкару для консультаций на фоне событий в секторе Газа. МИД Израиля заявил, что решение Турции еще сильнее приближает Анкару к ХАМАС.

https://ria.ru/20240116/blizhniy_vostok-1921502033.html

https://ria.ru/20240116/ssha_izrail-1921495658.html

турция

израиль

анкара (провинция)

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в мире, турция, израиль, анкара (провинция), биньямин нетаньяху, реджеп тайип эрдоган, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году