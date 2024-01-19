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Ученый рассказал о влиянии дождевых червей на потепление климата - РИА Новости, 19.01.2024
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Наука
 
14:00 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/dozhdevyechervi-1922338425.html
Ученый рассказал о влиянии дождевых червей на потепление климата
Ученый рассказал о влиянии дождевых червей на потепление климата - РИА Новости, 19.01.2024
Ученый рассказал о влиянии дождевых червей на потепление климата
Дождевые черви ограничивают выбросы парниковых газов из почвы и смягчают изменение климата, заявила кандидат биологических наук, заведующая лабораторией... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T14:00
2024-01-19T14:00
наука
российская академия наук
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Дождевые черви ограничивают выбросы парниковых газов из почвы и смягчают изменение климата, заявила кандидат биологических наук, заведующая лабораторией структурно-функциональной организации и устойчивости лесных экосистем ЦЭПЛ РАН Анна Гераськина. "Современные климатические вызовы позволили более внимательно обратиться к дождевым червям, в начале 21 века появился ряд статей об этом с такими выводами, что дождевые черви… смягчают изменение климата, формируя "климатически умные" почвы", - сказала Гераськина на онлайн-лекции проекта "РИТМ углерода" "Глобальные изменения климата. Риски и возможности для России". По ее словам, деятельность дождевых червей способствует закреплению органического вещества, почва становится более стабильной, и эмиссия углекислого газа снижается. Углекислый газ (CO2 или окисленный углерод) – основной парниковый газ, влияющий на изменение климата.
https://ria.ru/20231205/klimat-1913795666.html
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российская академия наук
Наука, Российская академия наук
Ученый рассказал о влиянии дождевых червей на потепление климата

Ученый: дождевые черви замедляют потепление климата

© Фото : Imperial College London/Dr. Manuel LiebekeОбычный дождевой червь
Обычный дождевой червь - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© Фото : Imperial College London/Dr. Manuel Liebeke
Обычный дождевой червь. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Дождевые черви ограничивают выбросы парниковых газов из почвы и смягчают изменение климата, заявила кандидат биологических наук, заведующая лабораторией структурно-функциональной организации и устойчивости лесных экосистем ЦЭПЛ РАН Анна Гераськина.
«
"Современные климатические вызовы позволили более внимательно обратиться к дождевым червям, в начале 21 века появился ряд статей об этом с такими выводами, что дождевые черви… смягчают изменение климата, формируя "климатически умные" почвы", - сказала Гераськина на онлайн-лекции проекта "РИТМ углерода" "Глобальные изменения климата. Риски и возможности для России".
По ее словам, деятельность дождевых червей способствует закреплению органического вещества, почва становится более стабильной, и эмиссия углекислого газа снижается.
Углекислый газ (CO2 или окисленный углерод) – основной парниковый газ, влияющий на изменение климата.
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НаукаРоссийская академия наук
 
 
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