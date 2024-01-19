https://ria.ru/20240119/debosh-1922294819.html

В Саратове завели дело на жительницу Петербурга за пьяный дебош в самолете

В Саратове завели дело на жительницу Петербурга за пьяный дебош в самолете - РИА Новости, 19.01.2024

В Саратове завели дело на жительницу Петербурга за пьяный дебош в самолете

Транспортная полиция возбудила уголовное дело в отношении жительницы Санкт-Петербурга, из-за дебоша которой на борту совершил экстренную посадку в Саратове... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T11:36

2024-01-19T11:36

2024-01-19T13:02

происшествия

россия

санкт-петербург

саратов

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САРАТОВ, 19 янв - РИА Новости. Транспортная полиция возбудила уголовное дело в отношении жительницы Санкт-Петербурга, из-за дебоша которой на борту совершил экстренную посадку в Саратове самолет, летевший в город на Неве из Сочи, сообщили РИА Новости в управлении на транспорте МВД РФ по Приволжскому федеральному округу.В дежурную часть линейного отделения полиции в саратовском аэропорту "Гагарин" 17 января поступило сообщение, что экипаж самолета Сочи - Петербург принял решение об экстренной посадке в связи с нарушением правил поведения на борту судна одним из пассажиров. "Установлено, что 26-летняя жительница Санкт-Петербурга по внешним признакам находилась в состоянии алкогольного опьянения, неадекватно себя вела, курила электронные сигареты в хвостовой части воздушного судна, выражалась нецензурной бранью, на замечания бортпроводников не реагировала. Нарушительница была доставлена в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Саратова... Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 1 статьи 213 УК РФ "Хулиганство на воздушном транспорте", - сказали в пресс-службе управления. Санкции этой статьи УК РФ предусматривают до пяти лет лишения свободы. В ведомстве уточнили, что в отношении пассажирки также были составлены протоколы об административных правонарушениях по части 1 статьи 6.24 КоАП РФ "Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах" и по статье 20.21 КоАП РФ "Появление в общественных местах в состоянии опьянения". Как уточнили РИА Новости в пресс-службе Приволжского линейного управления МВД на транспорте, в отношении фигурантки дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Она должна будет находиться по месту жительства.На видео, предоставленном РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по ПФО, запечатлено, как бортпроводница сообщает полицейским о буйной пассажирке. "Пассажир деструктивный, который неадекватно себя ведет... Она кричит, дерется, мы не знаем, она в алкогольном опьянении или нет, потому что алкогольного запаха нет. Она не осознает где она. Она пыталась открыть дверь, когда мы уже были в полете... Она меня ударила, она бегала с зажигалкой по салону", - рассказала бортпроводница. Сама пассажирка в отделе полиции поведала, что перед рейсом в разных барах выпила пять-шесть пол-литровых бокалов алкогольного пива, а перед поездкой на поезде из Краснодара до Адлера - еще 250 граммов коньяка. "Я помню, что прошла на место, думала, что после выпитого алкоголя лягу спать в самолете, как это обычно происходит. Все остальное, что происходило, моментами, может быть, я помню, как будто во сне", - сказала она полицейским.

https://ria.ru/20231107/otel-1908041661.html

https://ria.ru/20220823/politseyskiy-1811710279.html

https://ria.ru/20240118/volgograd-1921985907.html

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происшествия, россия, санкт-петербург, саратов