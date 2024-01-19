https://ria.ru/20240119/buking-1922393054.html

Booking.com перестал принимать белорусские карты

Booking.com перестал принимать белорусские карты - РИА Новости, 19.01.2024

Booking.com перестал принимать белорусские карты

Сервис бронирования отелей Booking.com больше не принимает карты ряда белорусских банков для оплаты, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T17:18

2024-01-19T17:18

2024-01-19T17:18

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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Сервис бронирования отелей Booking.com больше не принимает карты ряда белорусских банков для оплаты, сообщает корреспондент РИА Новости. Сейчас при попытке провести платеж на экране появляется надпись: "Не удалось обработать данные вашей карты. Повторите попытку позже или воспользуйтесь другим способом оплаты".Эксперты полагают, что проблемы связаны с переходом платформы на американскую платежную систему Stripe.Тем, кто ранее забронировал отель, оплатить его картой белорусского банка также не получится.Местные СМИ пишут, что пока проходят "МТБ", "BSB-банк" и "Альфа-банк". У кого-то срабатывают также "Приорбанк" и "Беларусбанк". Популярный сервис бронирования отелей приостановил свою деятельность в России и Белоруссии после начала конфликта на Украине. При этом у белорусов оставалась возможность использовать карты местных банков для расчетов за номера.Россияне нашли замену иностранной компании. Клиентов Booking.com поделили между собой "Островок.ру", "Яндекс.Путешествия", 101Hotels.com, Bronevik.com, "Суточно.ру", "Академсервис", Tvil.ru. Кроме того, значительно – в два раза – увеличилось число бронирований через сайты гостиниц.

https://ria.ru/20230305/oteli-1855730303.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

технологии, россия, белоруссия, новости - туризм