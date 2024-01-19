https://ria.ru/20240119/buking-1922393054.html
Booking.com перестал принимать белорусские карты
Booking.com перестал принимать белорусские карты - РИА Новости, 19.01.2024
Booking.com перестал принимать белорусские карты
Сервис бронирования отелей Booking.com больше не принимает карты ряда белорусских банков для оплаты, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T17:18
2024-01-19T17:18
2024-01-19T17:18
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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Сервис бронирования отелей Booking.com больше не принимает карты ряда белорусских банков для оплаты, сообщает корреспондент РИА Новости. Сейчас при попытке провести платеж на экране появляется надпись: "Не удалось обработать данные вашей карты. Повторите попытку позже или воспользуйтесь другим способом оплаты".Эксперты полагают, что проблемы связаны с переходом платформы на американскую платежную систему Stripe.Тем, кто ранее забронировал отель, оплатить его картой белорусского банка также не получится.Местные СМИ пишут, что пока проходят "МТБ", "BSB-банк" и "Альфа-банк". У кого-то срабатывают также "Приорбанк" и "Беларусбанк". Популярный сервис бронирования отелей приостановил свою деятельность в России и Белоруссии после начала конфликта на Украине. При этом у белорусов оставалась возможность использовать карты местных банков для расчетов за номера.Россияне нашли замену иностранной компании. Клиентов Booking.com поделили между собой "Островок.ру", "Яндекс.Путешествия", 101Hotels.com, Bronevik.com, "Суточно.ру", "Академсервис", Tvil.ru. Кроме того, значительно – в два раза – увеличилось число бронирований через сайты гостиниц.
https://ria.ru/20230305/oteli-1855730303.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, белоруссия, новости - туризм
Туризм, Технологии, Россия, Белоруссия, Новости - Туризм
Booking.com перестал принимать белорусские карты
Сервис Booking.com не принимает для оплаты карты ряда белорусских банков
МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Сервис бронирования отелей Booking.com больше не принимает карты ряда белорусских банков для оплаты, сообщает корреспондент РИА Новости.
Сейчас при попытке провести платеж на экране появляется надпись: "Не удалось обработать данные вашей карты. Повторите попытку позже или воспользуйтесь другим способом оплаты".
Эксперты полагают, что проблемы связаны с переходом платформы на американскую платежную систему Stripe.
Тем, кто ранее забронировал отель, оплатить его картой белорусского банка также не получится.
Местные СМИ пишут
, что пока проходят "МТБ", "BSB-банк" и "Альфа-банк". У кого-то срабатывают также "Приорбанк" и "Беларусбанк".
Популярный сервис бронирования отелей приостановил свою деятельность в России
и Белоруссии
после начала конфликта на Украине
. При этом у белорусов оставалась возможность использовать карты местных банков для расчетов за номера.
Россияне нашли
замену иностранной компании. Клиентов Booking.com поделили между собой "Островок.ру", "Яндекс.Путешествия", 101Hotels.com, Bronevik.com, "Суточно.ру", "Академсервис", Tvil.ru. Кроме того, значительно – в два раза – увеличилось число бронирований через сайты гостиниц.
Год без Booking.com. Где туристы бронируют отели, а гостиницы ищут клиентов