Год без Booking.com. Где туристы бронируют отели, а гостиницы ищут клиентов

2023-03-05T08:00

2023-03-05T08:00

2023-03-05T11:41

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости, Мария Селиванова. Ровно год назад Booking.com ушел из страны, а с ним и другие иностранные онлайн-сервисы. Путешественникам пришлось осваивать отечественные ресурсы, а тем — модернизировать платформы. Как изменились российские туристы и где они теперь бронируют гостиницы — в материале РИА Новости.Передел рынка"Главная фраза 2022 года: "как на booking.com", — так формулирует запрос туристов при онлайн-бронировании на российских сервисах гендиректор TravelLine Александр Галочкин.До февраля прошлого года 60 процентов номеров путешественники оплачивали через зарубежный сервис. Еще 15 — через другие поисковики, столько же — "от стойки", а десять процентов — через сайт гостиницы, рассказывал президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.За прошедший год ни один агрегатор не вырвался в лидеры. Всем площадкам еще предстоит значительно увеличить ассортимент, улучшить контент и побороться за лояльность путешественника продуктом и технологиями, говорит эксперт. Конкурировать есть за что: число уникальных посетителей российских сервисов выросло более чем в четыре раза, подсчитал Мельников.Клиентов Booking.com поделили между собой "Островок.ру", "Яндекс.Путешествия", 101Hotels.com, Bronevik.com, "Суточно.ру", "Академсервис", Tvil.ru, перечисляет гендиректор Azimut Hotels Максим Бродовский. В 2022-м, приводит он статистику компании, максимально увеличили свои доли "Островок.ру" (31 процент бронирований), 101hotels.com (12,2 процента) и "Яндекс.Путешествия" (6,6 процента).Бронируют напрямуюГлавный тренд года — удвоение продаж через сайты отелей. У TravelLine они взлетели с 24 до 52 процентов. У турфирм — похожая тенденция. Так, у национального туроператора "Алеан" прямых бронирований на портале стало больше примерно на 25 процентов при росте числа заявок на 40 процентов. Более того, на 47 процентов выросло количество повторных заказов.Наращивая прямые бронирования, туристы продолжают искать подходящие для себя агрегаторы. Гостиницы также не отказываются от их услуг, ждут роста продаж и выгодных условий, отмечают в Check in. В "Туту" рассказали, что за год средний процент комиссии сервисов снизился.Вадим Мельников прогнозирует, что рост числа прямых бронирований — тенденция кратковременная: "Затраты на продвижение отелей будут расти, роль агрегаторов вновь станет ключевой".В "Туту" уже отмечают увеличение конкуренции среди коллег. "В последнее время как минимум пять крупных платформ проводят большие рекламные кампании, занимаются усилением контекстной рекламы", — говорит член совета директоров сервиса путешествий Игорь Сивец.Бой мошенникамЛетом общественная организация "Опора России" заявила о росте случаев мошенничества на рынке бронирования кратковременного жилья: туристы не могли найти оплаченные места размещения или же условия сильно отличались от заявленных на онлайн-платформах. Серый рынок вице-президент бизнес-структуры Алексей Кожевников оценил в 30, а в некоторых регионах — и в 60 процентов.Онлайн-сервисы утверждают, что усилили контроль над контрагентами."В прошлом году мы ужесточили систему: клиенты не видят на сайте отели, не проверенные менеджерами вручную", — рассказали в пресс-службе сервиса "Островок.ру". При регистрации проверяют правовой статус жилья, данные владельца и документы на объект. Проводят видеозвонки для оценки правдивости информации. Личность предпринимателя анализирует нейросеть — сверяет фотографии, документы на соответствие.Bronevik.com работает только с юрлицами и самозанятыми. Сервис проверяет объекты через ЕГРЮЛ, изучает их публичные ресурсы, а сотрудники постоянно выезжают на места с инспекцией. Оплата бронирования гостем производится только на расчетный счет собственника, а не на банковскую карту, что предотвращает мошеннические схемы.Check in работает только с юрлицами, с которыми сотрудники созваниваются, а потом и приезжают с инспекцией, после чего объект получает значок о прохождении проверки, а визитер публикует обзор гостиницы. Если отель более двух раз отказал гостю в заселении или изменил условия для постояльца, работать с ним прекращают.Туристы стали более требовательнымиЭксперты отмечают: за год клиенты стали намного активнее, но при этом гораздо требовательнее.Самое важное для них — беспроблемное заселение и проживание, а также соответствие фотографий отеля оригиналу, рассказывает владелец и гендиректор "Суточно.ру" Юрий Кузнецов. Поэтому отдыхающим нужно знать, что объект проверен сервисом, а проблемы можно решить через горячую линию.При выборе гостиницы туристы стали уделять еще больше внимания отзывам предыдущих постояльцев, рассказали в сервисе "Островок.ру". И чаще сравнивать условия агрегаторов и сайта гостиницы, добавили в Check in.

Мария Селиванова

