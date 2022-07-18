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Без сети: как меняется отдых в отелях после ухода международных брендов - РИА Новости, 18.07.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220718/oteli-1802510376.html
Без сети: как меняется отдых в отелях после ухода международных брендов
Без сети: как меняется отдых в отелях после ухода международных брендов - РИА Новости, 18.07.2022
Без сети: как меняется отдых в отелях после ухода международных брендов
Исход международных гостиничных брендов из России продолжается. Туристы опасаются, что вместе с известными именами исчезнут стандарты качества. В отелях,... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T08:00
2022-07-18T08:01
туризм
туризм
россия
москва
marriott
отели
гостиницы
ihg
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости, Мария Селиванова. Исход международных гостиничных брендов из России продолжается. Туристы опасаются, что вместе с известными именами исчезнут стандарты качества. В отелях, оказавшихся в свободном плавании, утверждают: уровень сервиса останется прежним. Но признают: изменения все же возможны. Как теперь бронировать номера, сохранятся ли программы лояльности, привычные интерьеры и приятные мелочи — в материале РИА Новости.Бренды — на выходЗарубежные гостиничные сети покидают российский рынок. В июне о приостановке операционной деятельности в России объявили американская компания Marriott International (отели Ritz-Carlton, Marriott, Sheraton и Renaissance) и британский оператор гостиничных сетей IHG (Holiday Inn, Crowne Plaza и другие).В июле Four Seasons в России перешли на независимую операционную работу, сохранив при этом прежние названия — Four Seasons Hotel Moscow и Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg. Правда, домен изменили: московского и питерского отелей на глобальном сайте сети больше нет.Международная сеть Kempinski Hotels отказалась от управления петербургским "Kempinski Мойка 22". Его переименовали в "Гранд отель Мойка 22".Наконец, московский The Ritz-Carlton потерял приставку, став просто The Carlton Moscow. А Crowne Plaza Moscow — World Trade Centre "сжался" до Plaza Garden Moscow WTC.В соцсетях сразу забеспокоились: смена названия для любой компании — почти всегда и смена курса. На форумах обсуждают, останется ли прежним сервис, сохранится ли та же косметика в спа и номерах и что будет с программой лояльности.По его словам, большинство таких отелей принадлежат российским инвесторам. У уходящих сетей недвижимости здесь почти нет, они работали с местными гостиницами по договору управления или франшизе. "Менеджмент в основном российский, и каждый сотрудник хорошо знает свою работу", — добавляет Прасов."Команда вся осталась, многие в отеле с 2006-го, они его еще открывали", — подтверждает исполняющая обязанности генерального менеджера The Carlton Moscow Оксана Леоненко.Бронь — на сайтеОтелям сейчас непросто, но они справляются, говорит президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков. Головные компании отключили многие объекты от своих операционных систем и облачных сервисов, где хранилась база данных гостей. Так что управляющие ищут другие решения."Санкции относятся к невозможности предоставления IT-услуг и непосредственного управления", — объясняет представитель по внешним коммуникациям "Гранд Отель Мойка 22" Яна Гущина.Отказ глобальных сервисов бронирования сотрудничать с гостиницами на территории России тоже добавил проблем. По словам Алексея Волкова, 60 процентов заказов номеров до февраля 2022-го делали через Booking.com. Еще 15 процентов — через другие поисковики, столько же — "от стойки", а десять процентов — через сайт отеля.Весной, с уходом Booking, места размещения вплотную занялись собственными сайтами. Стремясь продавать номера самостоятельно, гостиницы разрабатывают автоматические чат-боты, круглосуточные сервисы связи с клиентами, рассказывает Алексей Волков. В итоге сейчас напрямую через отельные сайты продаются до 70 процентов номеров, отмечает эксперт.Стандарты сохранятсяОтключение от операционных систем головных компаний принесет некоторые неудобства российским гостям.Первое — больше нельзя забронировать номер на глобальном сайте международной сети, говорит Вадим Прасов. Поддержка центрального офиса также недоступна.Второе — перестанут действовать многие системы лояльности, отмечает Юлия Зельдич, основатель компании Season'S, продвигающей отели и клиники премиум-сегмента. "Постояльцы останутся членами сообщества данной сети за рубежом, но начисляться баллы за пребывание в российской гостинице уже не будут", — поясняет она.Впрочем, есть и хорошие новости. "Прекращение действия договора на управление не повлияет на стандарты работы или интерьеры отелей. Расходы на это всегда ложились на российскую сторону", — рассказывает Яна Гущина."Наша команда, как и ранее, предоставляет сервис непревзойденного уровня", — подчеркивают в Four Seasons Hotel Moscow.Другой момент: привычные приятные мелочи в номерах и косметические средства не исчезнут. Во-первых, многие гостиницы ими основательно запаслись. "Во-вторых, люксовый сегмент наладит импорт через Казахстан или Узбекистан", — добавляет Алексей Волков.Кроме того, многие отели ищут в косметике доступные аналоги того же уровня. "Некоторые поставщики временно приостанавливают отношения, но мы находим замену, — объясняет Оксана Леоненко. — По отзывам, гости не чувствуют изменений".Впрочем, есть нюансы. По словам представителя одного из ведущих отелей в Петербурге, к качеству российской косметики претензий нет. Однако мало кто из брендов производит продукцию в масштабах, необходимых для большой гостиницы. И — что не менее важно для отеля высокого уровня — не многие отечественные экомарки готовы упаковывать шампуни и гели для душа в одноразовые пластиковые бутылочки.Цены не снизятсяГлобальных скидок на номера ждать не стоит. Исключенные из зарубежных сетей гостиницы планируют сохранить не только международные стандарты обслуживания, но и прайс."Во-первых, номера в отелях категории "пять звезд" не принято продавать по цене четырех- или трехзвездочных", — указывает Волков.Во-вторых, без клиентов они все равно не останутся. Люксовые гостиницы чаще всего ориентированы на деловой туризм, а в Москву и Санкт-Петербург приезжают много командировочных. Эти постояльцы выбирают привычные места размещения, селятся надолго — иногда на пару недель — и часто возвращаются.Плюс растет число туристов из регионов, ведь Москва и Санкт-Петербург — это огромные возможности для отдыха и развлечений. По словам Алексея Волкова, в курортном Сочи спрос на гостиницы в этом году увеличился примерно на треть. Причины — ограниченная география полетов за рубеж, высокие цены на отдых в Турции и других доступных направлениях.Окно возможностейДля российских отелей уход международных брендов открывает окно возможностей, полагают в пресс-службе Azimut Hotels: "Отечественные сети готовы брать в управление те объекты, которые оставляют уходящие структуры".Кроме того, отмечают там же, чтобы поддержать постоянных гостей бывших брендовых отелей, российские гостиницы могут предоставлять участникам программ лояльности аналогичный статус и возможность копить баллы.
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туризм, россия, москва, marriott, отели, гостиницы, ihg, актуальное - туризм, проблемы - туризм
08:00 18.07.2022 (обновлено: 08:01 18.07.2022)
 

Без сети: как меняется отдых в отелях после ухода международных брендов

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМанежная площадь в Москве. На дальнем плане в центре — гостиница Four Seasons
Манежная площадь в Москве. На дальнем плане в центре — гостиница Four Seasons - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости, Мария Селиванова. Исход международных гостиничных брендов из России продолжается. Туристы опасаются, что вместе с известными именами исчезнут стандарты качества. В отелях, оказавшихся в свободном плавании, утверждают: уровень сервиса останется прежним. Но признают: изменения все же возможны. Как теперь бронировать номера, сохранятся ли программы лояльности, привычные интерьеры и приятные мелочи — в материале РИА Новости.

Бренды — на выход

Зарубежные гостиничные сети покидают российский рынок. В июне о приостановке операционной деятельности в России объявили американская компания Marriott International (отели Ritz-Carlton, Marriott, Sheraton и Renaissance) и британский оператор гостиничных сетей IHG (Holiday Inn, Crowne Plaza и другие).
В июле Four Seasons в России перешли на независимую операционную работу, сохранив при этом прежние названия — Four Seasons Hotel Moscow и Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg. Правда, домен изменили: московского и питерского отелей на глобальном сайте сети больше нет.
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Наконец, московский The Ritz-Carlton потерял приставку, став просто The Carlton Moscow. А Crowne Plaza Moscow — World Trade Centre "сжался" до Plaza Garden Moscow WTC.
В соцсетях сразу забеспокоились: смена названия для любой компании — почти всегда и смена курса. На форумах обсуждают, останется ли прежним сервис, сохранится ли та же косметика в спа и номерах и что будет с программой лояльности.

"Для туристов с уходом глобальных гостиничных брендов почти ничего не изменится", — подчеркивает вице-президент Федерации отельеров и рестораторов России Вадим Прасов.

По его словам, большинство таких отелей принадлежат российским инвесторам. У уходящих сетей недвижимости здесь почти нет, они работали с местными гостиницами по договору управления или франшизе. "Менеджмент в основном российский, и каждый сотрудник хорошо знает свою работу", — добавляет Прасов.
"Команда вся осталась, многие в отеле с 2006-го, они его еще открывали", — подтверждает исполняющая обязанности генерального менеджера The Carlton Moscow Оксана Леоненко.

Бронь — на сайте

Отелям сейчас непросто, но они справляются, говорит президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков. Головные компании отключили многие объекты от своих операционных систем и облачных сервисов, где хранилась база данных гостей. Так что управляющие ищут другие решения.
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"Санкции относятся к невозможности предоставления IT-услуг и непосредственного управления", — объясняет представитель по внешним коммуникациям "Гранд Отель Мойка 22" Яна Гущина.
Отказ глобальных сервисов бронирования сотрудничать с гостиницами на территории России тоже добавил проблем. По словам Алексея Волкова, 60 процентов заказов номеров до февраля 2022-го делали через Booking.com. Еще 15 процентов — через другие поисковики, столько же — "от стойки", а десять процентов — через сайт отеля.
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Весной, с уходом Booking, места размещения вплотную занялись собственными сайтами. Стремясь продавать номера самостоятельно, гостиницы разрабатывают автоматические чат-боты, круглосуточные сервисы связи с клиентами, рассказывает Алексей Волков. В итоге сейчас напрямую через отельные сайты продаются до 70 процентов номеров, отмечает эксперт.

Стандарты сохранятся

Отключение от операционных систем головных компаний принесет некоторые неудобства российским гостям.
Первое — больше нельзя забронировать номер на глобальном сайте международной сети, говорит Вадим Прасов. Поддержка центрального офиса также недоступна.
Второе — перестанут действовать многие системы лояльности, отмечает Юлия Зельдич, основатель компании Season'S, продвигающей отели и клиники премиум-сегмента. "Постояльцы останутся членами сообщества данной сети за рубежом, но начисляться баллы за пребывание в российской гостинице уже не будут", — поясняет она.
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Впрочем, есть и хорошие новости. "Прекращение действия договора на управление не повлияет на стандарты работы или интерьеры отелей. Расходы на это всегда ложились на российскую сторону", — рассказывает Яна Гущина.
"Наша команда, как и ранее, предоставляет сервис непревзойденного уровня", — подчеркивают в Four Seasons Hotel Moscow.

"Хотя программа лояльности уже не действует и гости не могут копить баллы для заселения в зарубежные отели сети, привилегии остаются", — говорит Оксана Леоненко.

Другой момент: привычные приятные мелочи в номерах и косметические средства не исчезнут. Во-первых, многие гостиницы ими основательно запаслись. "Во-вторых, люксовый сегмент наладит импорт через Казахстан или Узбекистан", — добавляет Алексей Волков.
Кроме того, многие отели ищут в косметике доступные аналоги того же уровня. "Некоторые поставщики временно приостанавливают отношения, но мы находим замену, — объясняет Оксана Леоненко. — По отзывам, гости не чувствуют изменений".
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Впрочем, есть нюансы. По словам представителя одного из ведущих отелей в Петербурге, к качеству российской косметики претензий нет. Однако мало кто из брендов производит продукцию в масштабах, необходимых для большой гостиницы. И — что не менее важно для отеля высокого уровня — не многие отечественные экомарки готовы упаковывать шампуни и гели для душа в одноразовые пластиковые бутылочки.

Цены не снизятся

Глобальных скидок на номера ждать не стоит. Исключенные из зарубежных сетей гостиницы планируют сохранить не только международные стандарты обслуживания, но и прайс.
"Во-первых, номера в отелях категории "пять звезд" не принято продавать по цене четырех- или трехзвездочных", — указывает Волков.
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Во-вторых, без клиентов они все равно не останутся. Люксовые гостиницы чаще всего ориентированы на деловой туризм, а в Москву и Санкт-Петербург приезжают много командировочных. Эти постояльцы выбирают привычные места размещения, селятся надолго — иногда на пару недель — и часто возвращаются.
Плюс растет число туристов из регионов, ведь Москва и Санкт-Петербург — это огромные возможности для отдыха и развлечений. По словам Алексея Волкова, в курортном Сочи спрос на гостиницы в этом году увеличился примерно на треть. Причины — ограниченная география полетов за рубеж, высокие цены на отдых в Турции и других доступных направлениях.

Окно возможностей

Для российских отелей уход международных брендов открывает окно возможностей, полагают в пресс-службе Azimut Hotels: "Отечественные сети готовы брать в управление те объекты, которые оставляют уходящие структуры".
Кроме того, отмечают там же, чтобы поддержать постоянных гостей бывших брендовых отелей, российские гостиницы могут предоставлять участникам программ лояльности аналогичный статус и возможность копить баллы.
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