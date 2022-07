Гостиницы Four Seasons в России перешли на независимую работу

https://ria.ru/20220707/oteli-1800993982.html

МОСКВА, 7 июл — РИА Недвижимость. Отели Four Seasons в Москве и Санкт-Петербурге с 6 июля перешли на независимую работу, оставшись под действующими названиями, сообщила пресс-служба гостиниц."В свете стремительно развивающихся ограничений Four Seasons приостановил оказание услуг по прямому управлению Four Seasons Hotel Moscow и Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg, которые продолжают независимую операционную деятельность под своим именем", — рассказал представитель отеля.Они принимают гостей, как и ранее, и действующая команда предоставляет сервис высочайшего уровня, добавил собеседник.Ввиду технических ограничений были созданы независимые от корпоративной платформы сайты thelegendofmoscow.com и lionpalacehotel.com, которые теперь представляют российские отели Four Seasons.Four Seasons — канадский оператор отелей класса "люкс". Под его управлением находится более 120 гостиниц и курортов в разных странах, в том числе два — в России.

