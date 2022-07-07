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Гостиницы Four Seasons в России перешли на независимую работу - РИА Новости, 07.07.2022
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Туризм
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Гостиницы Four Seasons в России перешли на независимую работу
Гостиницы Four Seasons в России перешли на независимую работу - РИА Новости, 07.07.2022
Гостиницы Four Seasons в России перешли на независимую работу
Отели Four Seasons в Москве и Санкт-Петербурге с 6 июля перешли на независимую работу, оставшись под действующими названиями, сообщила пресс-служба гостиниц. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T18:06
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МОСКВА, 7 июл — РИА Недвижимость. Отели Four Seasons в Москве и Санкт-Петербурге с 6 июля перешли на независимую работу, оставшись под действующими названиями, сообщила пресс-служба гостиниц."В свете стремительно развивающихся ограничений Four Seasons приостановил оказание услуг по прямому управлению Four Seasons Hotel Moscow и Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg, которые продолжают независимую операционную деятельность под своим именем", — рассказал представитель отеля.Они принимают гостей, как и ранее, и действующая команда предоставляет сервис высочайшего уровня, добавил собеседник.Ввиду технических ограничений были созданы независимые от корпоративной платформы сайты thelegendofmoscow.com и lionpalacehotel.com, которые теперь представляют российские отели Four Seasons.Four Seasons — канадский оператор отелей класса "люкс". Под его управлением находится более 120 гостиниц и курортов в разных странах, в том числе два — в России.
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туризм, россия, новости - туризм, отели, гостиницы
18:06 07.07.2022 (обновлено: 20:01 07.07.2022)
 
Гостиницы Four Seasons в России перешли на независимую работу

Отели Four Seasons в России перешли на независимую операционную деятельность с 6 июля

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГостиница Four Seasons в Москве будет переименована в Legend of Moscow
Гостиница Four Seasons в Москве будет переименована в Legend of Moscow - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 7 июл — РИА Недвижимость. Отели Four Seasons в Москве и Санкт-Петербурге с 6 июля перешли на независимую работу, оставшись под действующими названиями, сообщила пресс-служба гостиниц.
"В свете стремительно развивающихся ограничений Four Seasons приостановил оказание услуг по прямому управлению Four Seasons Hotel Moscow и Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg, которые продолжают независимую операционную деятельность под своим именем", — рассказал представитель отеля.
Они принимают гостей, как и ранее, и действующая команда предоставляет сервис высочайшего уровня, добавил собеседник.
Ввиду технических ограничений были созданы независимые от корпоративной платформы сайты thelegendofmoscow.com и lionpalacehotel.com, которые теперь представляют российские отели Four Seasons.
Four Seasons — канадский оператор отелей класса "люкс". Под его управлением находится более 120 гостиниц и курортов в разных странах, в том числе два — в России.
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