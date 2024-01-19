Рейтинг@Mail.ru
"Объявил войну". В Британии забили тревогу из-за "решения Путина" - РИА Новости, 19.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:20 19.01.2024 (обновлено: 16:12 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/blyudo-1922245442.html
"Объявил войну". В Британии забили тревогу из-за "решения Путина"
"Объявил войну". В Британии забили тревогу из-за "решения Путина" - РИА Новости, 19.01.2024
"Объявил войну". В Британии забили тревогу из-за "решения Путина"
Возможное решение России о запрете на вылов рыбы в Баренцевом море британскими судами может оставить жителей Британии без национального блюда фиш-энд-чипс,... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T06:20
2024-01-19T16:12
в мире
россия
великобритания
баренцево море
владимир путин
правительство рф
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577563593_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ac25a20486770fc822bf39c473388aa5.jpg
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Возможное решение России о запрете на вылов рыбы в Баренцевом море британскими судами может оставить жителей Британии без национального блюда фиш-энд-чипс, предупреждает газета Daily Mail."Одно из любимых блюд британцев (фиш-энд-чипс. — Прим. ред.) оказалось под угрозой из-за планов Кремля по денонсации &lt;...&gt; соглашения, позволяющего британским судам ловить рыбу в водах Российской Арктики", — сообщают журналисты.По данным издания, британские компании "в огромном количестве" вылавливают в территориальных водах России пикшу и треску, филе которых используется в национальном блюде. Только в прошлом году в Баренцевом море добыли более 566 тысяч тонн трески.В газете напомнили, что решение России стало ответом на санкции Лондона. Британцы при этом опасаются, что россияне применят военный флот, чтобы прогонять рыболовецкие суда из территориальных вод.&quot;Владимир Путин объявил Британии рыбную войну&quot;, — посетовали журналисты.Ранее пресс-служба правительства России сообщила, что исполнительный орган обсудит вопрос денонсации соглашения с Великобританией о праве заниматься рыбным промыслом в водах Баренцева моря. Отмена соглашения связана с решением Лондона от 15 марта 2022 года прекратить действие режима наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле с Россией, поясняется в релизе.Великобритания ввела рестрикции против Москвы 24 февраля 2022 года, а затем много раз расширяла их. По состоянию на конец декабря в санкционном списке числилось около 1,8 тысячи россиян. Как отмечал посол в Лондоне Андрей Келин, ограничения в отношении большинства из них вводились без каких-либо доказательств и было бы правильным оспорить их в суде.
https://ria.ru/20240118/ryba-1921988818.html
https://ria.ru/20240107/voyna-1920001224.html
россия
великобритания
баренцево море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577563593_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a54d085cef2fe8b725233cbc1c1aebe1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, великобритания, баренцево море, владимир путин, правительство рф, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Великобритания, Баренцево море, Владимир Путин, Правительство РФ, Санкции в отношении России
"Объявил войну". В Британии забили тревогу из-за "решения Путина"

DM: запрет РФ ловить рыбу в Баренцевом море лишит британцев блюда фиш-энд-чипс

© Depositphotos.comФиш-энд-чипс с зеленым горошком
Фиш-энд-чипс с зеленым горошком - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© Depositphotos.com
Фиш-энд-чипс с зеленым горошком. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Возможное решение России о запрете на вылов рыбы в Баренцевом море британскими судами может оставить жителей Британии без национального блюда фиш-энд-чипс, предупреждает газета Daily Mail.
"Одно из любимых блюд британцев (фиш-энд-чипс. — Прим. ред.) оказалось под угрозой из-за планов Кремля по денонсации <...> соглашения, позволяющего британским судам ловить рыбу в водах Российской Арктики", — сообщают журналисты.
Баренцево море сверху - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
В СФ поддержали запрет на вылов рыбы в Баренцевом море для Великобритании
Вчера, 09:16
По данным издания, британские компании "в огромном количестве" вылавливают в территориальных водах России пикшу и треску, филе которых используется в национальном блюде. Только в прошлом году в Баренцевом море добыли более 566 тысяч тонн трески.
В газете напомнили, что решение России стало ответом на санкции Лондона. Британцы при этом опасаются, что россияне применят военный флот, чтобы прогонять рыболовецкие суда из территориальных вод.
«

"Владимир Путин объявил Британии рыбную войну", — посетовали журналисты.

Ранее пресс-служба правительства России сообщила, что исполнительный орган обсудит вопрос денонсации соглашения с Великобританией о праве заниматься рыбным промыслом в водах Баренцева моря. Отмена соглашения связана с решением Лондона от 15 марта 2022 года прекратить действие режима наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле с Россией, поясняется в релизе.
Великобритания ввела рестрикции против Москвы 24 февраля 2022 года, а затем много раз расширяла их. По состоянию на конец декабря в санкционном списке числилось около 1,8 тысячи россиян. Как отмечал посол в Лондоне Андрей Келин, ограничения в отношении большинства из них вводились без каких-либо доказательств и было бы правильным оспорить их в суде.
Большой десантный корабль Пётр Моргунов - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
"Глобальная война": Британию разъярил контроль России над Арктикой
7 января, 01:33
 
В миреРоссияВеликобританияБаренцево мореВладимир ПутинПравительство РФСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала