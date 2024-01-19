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"Объявил войну". В Британии забили тревогу из-за "решения Путина"

"Объявил войну". В Британии забили тревогу из-за "решения Путина" - РИА Новости, 19.01.2024

"Объявил войну". В Британии забили тревогу из-за "решения Путина"

Возможное решение России о запрете на вылов рыбы в Баренцевом море британскими судами может оставить жителей Британии без национального блюда фиш-энд-чипс,... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T06:20

2024-01-19T06:20

2024-01-19T16:12

в мире

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великобритания

баренцево море

владимир путин

правительство рф

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Возможное решение России о запрете на вылов рыбы в Баренцевом море британскими судами может оставить жителей Британии без национального блюда фиш-энд-чипс, предупреждает газета Daily Mail."Одно из любимых блюд британцев (фиш-энд-чипс. — Прим. ред.) оказалось под угрозой из-за планов Кремля по денонсации <...> соглашения, позволяющего британским судам ловить рыбу в водах Российской Арктики", — сообщают журналисты.По данным издания, британские компании "в огромном количестве" вылавливают в территориальных водах России пикшу и треску, филе которых используется в национальном блюде. Только в прошлом году в Баренцевом море добыли более 566 тысяч тонн трески.В газете напомнили, что решение России стало ответом на санкции Лондона. Британцы при этом опасаются, что россияне применят военный флот, чтобы прогонять рыболовецкие суда из территориальных вод."Владимир Путин объявил Британии рыбную войну", — посетовали журналисты.Ранее пресс-служба правительства России сообщила, что исполнительный орган обсудит вопрос денонсации соглашения с Великобританией о праве заниматься рыбным промыслом в водах Баренцева моря. Отмена соглашения связана с решением Лондона от 15 марта 2022 года прекратить действие режима наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле с Россией, поясняется в релизе.Великобритания ввела рестрикции против Москвы 24 февраля 2022 года, а затем много раз расширяла их. По состоянию на конец декабря в санкционном списке числилось около 1,8 тысячи россиян. Как отмечал посол в Лондоне Андрей Келин, ограничения в отношении большинства из них вводились без каких-либо доказательств и было бы правильным оспорить их в суде.

https://ria.ru/20240118/ryba-1921988818.html

https://ria.ru/20240107/voyna-1920001224.html

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в мире, россия, великобритания, баренцево море, владимир путин, правительство рф, санкции в отношении россии