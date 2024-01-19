"Объявил войну". В Британии забили тревогу из-за "решения Путина"
DM: запрет РФ ловить рыбу в Баренцевом море лишит британцев блюда фиш-энд-чипс
© Depositphotos.comФиш-энд-чипс с зеленым горошком
© Depositphotos.com
Фиш-энд-чипс с зеленым горошком. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Возможное решение России о запрете на вылов рыбы в Баренцевом море британскими судами может оставить жителей Британии без национального блюда фиш-энд-чипс, предупреждает газета Daily Mail.
"Одно из любимых блюд британцев (фиш-энд-чипс. — Прим. ред.) оказалось под угрозой из-за планов Кремля по денонсации <...> соглашения, позволяющего британским судам ловить рыбу в водах Российской Арктики", — сообщают журналисты.
По данным издания, британские компании "в огромном количестве" вылавливают в территориальных водах России пикшу и треску, филе которых используется в национальном блюде. Только в прошлом году в Баренцевом море добыли более 566 тысяч тонн трески.
В газете напомнили, что решение России стало ответом на санкции Лондона. Британцы при этом опасаются, что россияне применят военный флот, чтобы прогонять рыболовецкие суда из территориальных вод.
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"Владимир Путин объявил Британии рыбную войну", — посетовали журналисты.
Ранее пресс-служба правительства России сообщила, что исполнительный орган обсудит вопрос денонсации соглашения с Великобританией о праве заниматься рыбным промыслом в водах Баренцева моря. Отмена соглашения связана с решением Лондона от 15 марта 2022 года прекратить действие режима наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле с Россией, поясняется в релизе.
Великобритания ввела рестрикции против Москвы 24 февраля 2022 года, а затем много раз расширяла их. По состоянию на конец декабря в санкционном списке числилось около 1,8 тысячи россиян. Как отмечал посол в Лондоне Андрей Келин, ограничения в отношении большинства из них вводились без каких-либо доказательств и было бы правильным оспорить их в суде.