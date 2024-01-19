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В работе "Билайна" произошел массовый сбой - РИА Новости, 19.01.2024
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10:21 19.01.2024 (обновлено: 10:25 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/bilayn-1922267708.html
В работе "Билайна" произошел массовый сбой
В работе "Билайна" произошел массовый сбой - РИА Новости, 19.01.2024
В работе "Билайна" произошел массовый сбой
Абоненты "Билайна" по всей России жалуются на работу оператора, по состоянию на 10.06 мск зафиксировано 3,2 тысячи жалоб, свидетельствуют данные сайта... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T10:21
2024-01-19T10:25
общество
технологии
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нижегородская область
москва
билайн
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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Абоненты "Билайна" по всей России жалуются на работу оператора, по состоянию на 10.06 мск зафиксировано 3,2 тысячи жалоб, свидетельствуют данные сайта "Сбой.рф", который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах. При этом почти одинаковое количество жалоб поступает из Нижегородской области и Москвы - 23% и 22% соответственно. Далее идут Самарская область - 11% и Татарстан - 9%. Жалобы также поступают из Санкт-Петербурга, Башкирии, Чувашии, Саратовской, Московской и Оренбургской областей, а также из Краснодарского края.Проблемы со входящими и исходящими звонками, слабым сигналом и отсутствием интернета наблюдались в Самаре, Казани и Оренбургской области утром. В соцсетях самарцы жаловались на отсутствие сети, они также не могли совершать звонки, передает корреспондент РИА Новости.По данным компании Brandanalytics, наибольшее количество обращений о сбоях "Билайна" поступало в 09.30 мск. Чаще всего на сбои жаловались жители Самары (20 обращений), на втором месте - Казань (15), на третьем - Уфа (8). Кроме того, жалобы поступали из Саратова, Набережных Челнов, Тольятти и Санкт-Петербурга. "Сообщения о сбоях: 77% (обращений, - прим. ред.) - не работает, 15% - голосовая связь, 14% - нет сигнала", - указано на сайте компании.
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общество, технологии, россия, нижегородская область, москва, билайн, самара, казань, уфа
Общество, Технологии, Россия, Нижегородская область, Москва, Билайн, Самара, Казань, Уфа
В работе "Билайна" произошел массовый сбой

"Сбой.рф" зафиксировал 3,2 тысячи жалоб абонентов "Билайна" на работу оператора

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМужчина идет по одной из улиц
Мужчина идет по одной из улиц - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Мужчина идет по одной из улиц. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Абоненты "Билайна" по всей России жалуются на работу оператора, по состоянию на 10.06 мск зафиксировано 3,2 тысячи жалоб, свидетельствуют данные сайта "Сбой.рф", который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
При этом почти одинаковое количество жалоб поступает из Нижегородской области и Москвы - 23% и 22% соответственно. Далее идут Самарская область - 11% и Татарстан - 9%.
Жалобы также поступают из Санкт-Петербурга, Башкирии, Чувашии, Саратовской, Московской и Оренбургской областей, а также из Краснодарского края.
Проблемы со входящими и исходящими звонками, слабым сигналом и отсутствием интернета наблюдались в Самаре, Казани и Оренбургской области утром. В соцсетях самарцы жаловались на отсутствие сети, они также не могли совершать звонки, передает корреспондент РИА Новости.
По данным компании Brandanalytics, наибольшее количество обращений о сбоях "Билайна" поступало в 09.30 мск. Чаще всего на сбои жаловались жители Самары (20 обращений), на втором месте - Казань (15), на третьем - Уфа (8). Кроме того, жалобы поступали из Саратова, Набережных Челнов, Тольятти и Санкт-Петербурга. "Сообщения о сбоях: 77% (обращений, - прим. ред.) - не работает, 15% - голосовая связь, 14% - нет сигнала", - указано на сайте компании.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
Пользователи пожаловались на сбои в работе Telegram
Вчера, 20:29
 
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