https://ria.ru/20240119/bilayn-1922267708.html

В работе "Билайна" произошел массовый сбой

В работе "Билайна" произошел массовый сбой - РИА Новости, 19.01.2024

В работе "Билайна" произошел массовый сбой

Абоненты "Билайна" по всей России жалуются на работу оператора, по состоянию на 10.06 мск зафиксировано 3,2 тысячи жалоб, свидетельствуют данные сайта... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T10:21

2024-01-19T10:21

2024-01-19T10:25

общество

технологии

россия

нижегородская область

москва

билайн

самара

казань

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915538022_266:544:2654:1887_1920x0_80_0_0_c2293ecb1ff1cfb3dd404d11140038ac.jpg

МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Абоненты "Билайна" по всей России жалуются на работу оператора, по состоянию на 10.06 мск зафиксировано 3,2 тысячи жалоб, свидетельствуют данные сайта "Сбой.рф", который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах. При этом почти одинаковое количество жалоб поступает из Нижегородской области и Москвы - 23% и 22% соответственно. Далее идут Самарская область - 11% и Татарстан - 9%. Жалобы также поступают из Санкт-Петербурга, Башкирии, Чувашии, Саратовской, Московской и Оренбургской областей, а также из Краснодарского края.Проблемы со входящими и исходящими звонками, слабым сигналом и отсутствием интернета наблюдались в Самаре, Казани и Оренбургской области утром. В соцсетях самарцы жаловались на отсутствие сети, они также не могли совершать звонки, передает корреспондент РИА Новости.По данным компании Brandanalytics, наибольшее количество обращений о сбоях "Билайна" поступало в 09.30 мск. Чаще всего на сбои жаловались жители Самары (20 обращений), на втором месте - Казань (15), на третьем - Уфа (8). Кроме того, жалобы поступали из Саратова, Набережных Челнов, Тольятти и Санкт-Петербурга. "Сообщения о сбоях: 77% (обращений, - прим. ред.) - не работает, 15% - голосовая связь, 14% - нет сигнала", - указано на сайте компании.

https://ria.ru/20240118/telegram-1922211008.html

россия

нижегородская область

москва

самара

казань

уфа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, россия, нижегородская область, москва, билайн, самара, казань, уфа