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В Приамурье перевернулся вахтовый автобус
В Приамурье перевернулся вахтовый автобус - РИА Новости, 19.01.2024
В Приамурье перевернулся вахтовый автобус
Вахтовый автобус "Нефаз" перевернулся на пути к руднику в Приамурье, девять человек получили травмы, сообщила региональная ГИБДД. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T15:18
2024-01-19T15:18
2024-01-19T15:18
происшествия
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амурская область
авто
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 янв – РИА Новости. Вахтовый автобус "Нефаз" перевернулся на пути к руднику в Приамурье, девять человек получили травмы, сообщила региональная ГИБДД. ДТП произошло днём в пятницу на технологической дороге одного из предприятий в Селемджинском районе Приамурья. "По предварительной информации, в 15 часов 20 минут на подъезде к руднику водитель вахтового автобуса "Нефаз" не справился с управлением и допустил съезд с моста, после чего транспортное средство упало в овраг и перевернулось. Находившийся за рулём мужчина и восемь его пассажиров получили травмы", - говорится в сообщении. Сотрудники УМВД по Амурской области устанавливают обстоятельства ДТП.
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происшествия, селемджинский район, гибдд мвд рф, амурская область, авто
Происшествия, Селемджинский район, ГИБДД МВД РФ, Амурская область, Авто
В Приамурье перевернулся вахтовый автобус
В Приамурье перевернулся вахтовый автобус, пострадали 9 человек