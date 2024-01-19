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В Приамурье перевернулся вахтовый автобус - РИА Новости, 19.01.2024
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15:18 19.01.2024
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В Приамурье перевернулся вахтовый автобус
В Приамурье перевернулся вахтовый автобус - РИА Новости, 19.01.2024
В Приамурье перевернулся вахтовый автобус
Вахтовый автобус "Нефаз" перевернулся на пути к руднику в Приамурье, девять человек получили травмы, сообщила региональная ГИБДД. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T15:18
2024-01-19T15:18
происшествия
селемджинский район
гибдд мвд рф
амурская область
авто
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 янв – РИА Новости. Вахтовый автобус "Нефаз" перевернулся на пути к руднику в Приамурье, девять человек получили травмы, сообщила региональная ГИБДД. ДТП произошло днём в пятницу на технологической дороге одного из предприятий в Селемджинском районе Приамурья. "По предварительной информации, в 15 часов 20 минут на подъезде к руднику водитель вахтового автобуса "Нефаз" не справился с управлением и допустил съезд с моста, после чего транспортное средство упало в овраг и перевернулось. Находившийся за рулём мужчина и восемь его пассажиров получили травмы", - говорится в сообщении. Сотрудники УМВД по Амурской области устанавливают обстоятельства ДТП.
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селемджинский район
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происшествия, селемджинский район, гибдд мвд рф, амурская область, авто
Происшествия, Селемджинский район, ГИБДД МВД РФ, Амурская область, Авто
В Приамурье перевернулся вахтовый автобус

В Приамурье перевернулся вахтовый автобус, пострадали 9 человек

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 янв – РИА Новости. Вахтовый автобус "Нефаз" перевернулся на пути к руднику в Приамурье, девять человек получили травмы, сообщила региональная ГИБДД.
ДТП произошло днём в пятницу на технологической дороге одного из предприятий в Селемджинском районе Приамурья.
«
"По предварительной информации, в 15 часов 20 минут на подъезде к руднику водитель вахтового автобуса "Нефаз" не справился с управлением и допустил съезд с моста, после чего транспортное средство упало в овраг и перевернулось. Находившийся за рулём мужчина и восемь его пассажиров получили травмы", - говорится в сообщении.
Сотрудники УМВД по Амурской области устанавливают обстоятельства ДТП.
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ПроисшествияСелемджинский районГИБДД МВД РФАмурская областьАвто
 
 
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