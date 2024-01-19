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В Приамурье перевернулся вахтовый автобус

В Приамурье перевернулся вахтовый автобус - РИА Новости, 19.01.2024

В Приамурье перевернулся вахтовый автобус

Вахтовый автобус "Нефаз" перевернулся на пути к руднику в Приамурье, девять человек получили травмы, сообщила региональная ГИБДД. РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T15:18

2024-01-19T15:18

2024-01-19T15:18

происшествия

селемджинский район

гибдд мвд рф

амурская область

авто

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 янв – РИА Новости. Вахтовый автобус "Нефаз" перевернулся на пути к руднику в Приамурье, девять человек получили травмы, сообщила региональная ГИБДД. ДТП произошло днём в пятницу на технологической дороге одного из предприятий в Селемджинском районе Приамурья. "По предварительной информации, в 15 часов 20 минут на подъезде к руднику водитель вахтового автобуса "Нефаз" не справился с управлением и допустил съезд с моста, после чего транспортное средство упало в овраг и перевернулось. Находившийся за рулём мужчина и восемь его пассажиров получили травмы", - говорится в сообщении. Сотрудники УМВД по Амурской области устанавливают обстоятельства ДТП.

https://ria.ru/20240119/gruzovik-1922230275.html

селемджинский район

амурская область

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происшествия, селемджинский район, гибдд мвд рф, амурская область, авто