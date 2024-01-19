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СМИ: на бывшем заводе Toyota в Петербурге могут начать собирать авто Aurus - РИА Новости, 19.01.2024
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09:02 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/aurus-1922255605.html
СМИ: на бывшем заводе Toyota в Петербурге могут начать собирать авто Aurus
СМИ: на бывшем заводе Toyota в Петербурге могут начать собирать авто Aurus - РИА Новости, 19.01.2024
СМИ: на бывшем заводе Toyota в Петербурге могут начать собирать авто Aurus
Сборка автомобилей российского люксового бренда Aurus может быть организована на базе бывшего завода Toyota в поселке Шушары в Санкт-Петербурге, сообщает газета РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T09:02
2024-01-19T09:02
авто
санкт-петербург
елабуга
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
aurus
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Сборка автомобилей российского люксового бренда Aurus может быть организована на базе бывшего завода Toyota в поселке Шушары в Санкт-Петербурге, сообщает газета "Коммерсант". "По данным "Ъ", Aurus рассматривает организацию сборки на базе бывшего завода Toyota в Шушарах... Завод в Шушарах принадлежит ФГУП "НАМИ", основному акционеру Aurus", - говорится в материале. Отмечается, что совет директоров "Газпрома" в начале декабря собирался обсудить реализацию проекта Aurus, как следовало из материалов компании. Газета "Ведомости" в конце октября 2023 года со ссылкой на источники сообщала, что "Газпром" может войти в капитал Aurus с долей до 40%, пишет "Коммерсант". Aurus принадлежит ФГУП "НАМИ" (63,5%), арабскому фонду Tawazun (36%) и "Соллерсу" (0,5%). С середины 2021 года Aurus серийно выпускают в Елабуге, в том числе сварка и окраска кузовов ведется на базе площадки "Соллерса". Объемы проекта небольшие для автозавода, отмечают собеседники издания. Как сообщает газета, глава Aurus Андрей Панков (бывший топ-менеджер Renault в России) возглавил юрлицо "Шушары Авто", которому принадлежит экс-завод Toyota в Шушарах. Также он возглавил АО "Автозавод "Северная звезда" (создано в 2023 году), принадлежащее Ирине Ростовой с почтой на домене kamaz. Источники "Коммерсанта" предполагают, что "Камаз" может помочь Aurus организовать производство. Автокомпания уже выступает производственным партнером "Москвича" (экс-завод Renault в Москве, принадлежит властям города). Другой собеседник газеты, близкий к "Камазу", сказал, что в Aurus "сами прекрасно справятся", а Ростова, по его словам, является "юрисконсультом". В июне 2023 года в Минпромторге заявляли, что НАМИ передаст завод "Шушары Авто" в собственность оборонного холдинга "Алмаз-Антей". Первоначально речь шла о потенциальном начале выпуска с 2026 года электромобиля e-Neva, но затем концерн заявлял о планах начать сборку собственного грузовика уже в 2024 году. Источники "Коммерсанта" сообщили, что изначально у "Алмаз-Антея" не было готового проекта для серийного производства, и на этом фоне Aurus выглядит более жизнеспособной моделью.
https://ria.ru/20231106/aurus-1907736163.html
https://ria.ru/20231021/avtomobili-1904297457.html
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санкт-петербург
елабуга
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авто, санкт-петербург, елабуга, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", aurus
Авто, Санкт-Петербург, Елабуга, Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ", Aurus
СМИ: на бывшем заводе Toyota в Петербурге могут начать собирать авто Aurus

Ъ: сборку машин Aurus могут организовать на бывшем заводе Toyota в Петербурге

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкСедан Aurus Senat
Седан Aurus Senat - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Седан Aurus Senat. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Сборка автомобилей российского люксового бренда Aurus может быть организована на базе бывшего завода Toyota в поселке Шушары в Санкт-Петербурге, сообщает газета "Коммерсант".
"По данным "Ъ", Aurus рассматривает организацию сборки на базе бывшего завода Toyota в Шушарах... Завод в Шушарах принадлежит ФГУП "НАМИ", основному акционеру Aurus", - говорится в материале.
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Отмечается, что совет директоров "Газпрома" в начале декабря собирался обсудить реализацию проекта Aurus, как следовало из материалов компании. Газета "Ведомости" в конце октября 2023 года со ссылкой на источники сообщала, что "Газпром" может войти в капитал Aurus с долей до 40%, пишет "Коммерсант".
Aurus принадлежит ФГУП "НАМИ" (63,5%), арабскому фонду Tawazun (36%) и "Соллерсу" (0,5%). С середины 2021 года Aurus серийно выпускают в Елабуге, в том числе сварка и окраска кузовов ведется на базе площадки "Соллерса". Объемы проекта небольшие для автозавода, отмечают собеседники издания.
Как сообщает газета, глава Aurus Андрей Панков (бывший топ-менеджер Renault в России) возглавил юрлицо "Шушары Авто", которому принадлежит экс-завод Toyota в Шушарах. Также он возглавил АО "Автозавод "Северная звезда" (создано в 2023 году), принадлежащее Ирине Ростовой с почтой на домене kamaz.
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Источники "Коммерсанта" предполагают, что "Камаз" может помочь Aurus организовать производство. Автокомпания уже выступает производственным партнером "Москвича" (экс-завод Renault в Москве, принадлежит властям города). Другой собеседник газеты, близкий к "Камазу", сказал, что в Aurus "сами прекрасно справятся", а Ростова, по его словам, является "юрисконсультом".
В июне 2023 года в Минпромторге заявляли, что НАМИ передаст завод "Шушары Авто" в собственность оборонного холдинга "Алмаз-Антей". Первоначально речь шла о потенциальном начале выпуска с 2026 года электромобиля e-Neva, но затем концерн заявлял о планах начать сборку собственного грузовика уже в 2024 году. Источники "Коммерсанта" сообщили, что изначально у "Алмаз-Антея" не было готового проекта для серийного производства, и на этом фоне Aurus выглядит более жизнеспособной моделью.
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