https://ria.ru/20240119/ataka-1922230545.html

Хуситы заявили о новой атаке на американское судно в Аравийском море

Хуситы заявили о новой атаке на американское судно в Аравийском море - РИА Новости, 19.01.2024

Хуситы заявили о новой атаке на американское судно в Аравийском море

Вооруженные силы правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы), которое поддерживает Иран, заявили об атаке на американское судно у... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T00:19

2024-01-19T00:19

2024-01-19T02:03

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ДОХА, 19 янв - РИА Новости. Вооруженные силы правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы), которое поддерживает Иран, заявили об атаке на американское судно у йеменского побережья в районе города Эль-Мукаллы, что стало их третьим нападением на корабли США после ударов по позициям хуситов в Йемене неделю назад, сообщил военный источник хуситов телеканалу "Аль-Джазира". Ранее агентство Рейтер со ссылкой на британскую компанию Ambrey, занимающуюся вопросами морской безопасности, сообщило, что четыре неопознанных беспилотника совершили облет американского танкера под флагом Маршалловых островов у берегов Йемена. По данным компании, которая ссылается на сообщения с борта судна, инцидент произошел в 140 километрах юго-восточнее йеменского порта Эль-Мукалла. "Военно-морские силы Йемена атаковали американское судно недалеко от йеменского портового города Эль-Мукаллы", - отметил источник.Хуситы объявили о нападении на американский корабль в Аденском заливе в понедельник, 15 декабря, а 17 декабря они заявили, что нанесли удар по американскому кораблю (Ginko Picardie) в Аденском заливе с помощью ряда нескольких противокорабельных ракет. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.США и Великобритания в ночь на 12 января нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть. Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на "угрозу свободе судоходства", пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.

https://ria.ru/20240118/sudno-1921966152.html

https://ria.ru/20240118/khusity-1921966839.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, йемен, сша, военная операция сша и британии в йемене