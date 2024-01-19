https://ria.ru/20240119/angarsk-1922357877.html

Власти назвали неуместным танец "Императрица" на конкурсе в Ангарске

Власти назвали неуместным танец "Императрица" на конкурсе в Ангарске - РИА Новости, 19.01.2024

Власти назвали неуместным танец "Императрица" на конкурсе в Ангарске

Выступление, представленное на конкурс в Ангарске студией "Ве Нарру" под песню Аллегровой "Императрица", с учетом того, что на афише был указан возрастной ценз... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T15:13

2024-01-19T15:13

2024-01-19T15:13

общество

ангарск

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ИРКУТСК, 19 янв - РИА Новости. Выступление, представленное на конкурс в Ангарске студией "Ве Нарру" под песню Аллегровой "Императрица", с учетом того, что на афише был указан возрастной ценз 6+, было неуместно, признали в горадминистрации. На афише ДК "Нефтехимик", который выступил организатором мероприятия, значился возрастной ценз 6+. Родители, которые пришли на выступление с маленькими детьми, посчитали выступление "Ве Нарру" слишком фривольным, так как номер сопровождался сбрасыванием юбок и "хлопками по пятой точке". Они выразили в социальных сетях недовольство в адрес артистов и организаторов. Власти Ангарска поддержали зрителей, признав, что номер не соответствовал установленному возрастному цензу. "Конкурс был рассчитан на более взрослую, молодежную аудиторию. 6+ организаторы - ДК "Нефтехимик" - поставили буквально в последний момент, так как один из хореографических коллективов, где занимаются дети, очень хотел принять участие. В данном случае при снижении возрастного ценза до 6+ претензии зрителей к данному номеру считаем вполне обоснованными", - сообщил РИА Новости представитель администрации города. Руководитель студии "Ве Нарру" Елизавета Банюкова на своей странице в соцсети "ВКонтакте" заявила, что конкурс не был задуман как детский концерт. "Это был батл сильных… Девушки танцуют в стиле frame up. Стиль покорил весь мир уже более 10 лет", - отметила она.

https://ria.ru/20240117/deti-1921692783.html

ангарск

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общество, ангарск