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Эвакуированные Киевом жители не выходят на связь с родными, заявил Марочко - РИА Новости, 18.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:45 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/zhiteli-1921981306.html
Эвакуированные Киевом жители не выходят на связь с родными, заявил Марочко
Эвакуированные Киевом жители не выходят на связь с родными, заявил Марочко - РИА Новости, 18.01.2024
Эвакуированные Киевом жители не выходят на связь с родными, заявил Марочко
Эвакуированные Киевом жители Харьковской области не выходят на связь с родственниками, фиксируются случаи, когда у эвакуированных украинские власти отбирают... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T07:45
2024-01-18T07:45
специальная военная операция на украине
харьковская область
андрей марочко
в мире
луганская народная республика
украина
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ЛУГАНСК, 18 янв - РИА Новости. Эвакуированные Киевом жители Харьковской области не выходят на связь с родственниками, фиксируются случаи, когда у эвакуированных украинские власти отбирают средства связи, рассказал РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Глава областной военной администрации Олег Синегубов ранее в январе заявил, что власти Харьковской области объявили о начале обязательной эвакуации в двух общинах Купянского района по соображениям безопасности. "После начала эвакуации гражданского населения украинской властью с территории так называемых Кондрашевской и Куриловской громад (Харьковская область - ред.) родственники, которые в большей степени находятся на территории РФ, потеряли с ними связь", - рассказал Марочко, ссылаясь на собственные источники. По его словам, последнее, что сообщали эвакуированные, что у них якобы в целях безопасности представители украинского МВД отобрали мобильные телефоны и другие гаджеты для связи. "Пока стало известно о нескольких таких случаях, но так называемая эвакуация (принудительный вывоз населения) только началась, и данных фактов может быть больше", - заявил Марочко.
https://ria.ru/20240117/pozitsii-1921767749.html
харьковская область
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харьковская область, андрей марочко, в мире, луганская народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Андрей Марочко, В мире, Луганская Народная Республика, Украина
Эвакуированные Киевом жители не выходят на связь с родными, заявил Марочко

Марочко: эвакуированные Киевом жители не выходят на связь с родственниками

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 18 янв - РИА Новости. Эвакуированные Киевом жители Харьковской области не выходят на связь с родственниками, фиксируются случаи, когда у эвакуированных украинские власти отбирают средства связи, рассказал РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Глава областной военной администрации Олег Синегубов ранее в январе заявил, что власти Харьковской области объявили о начале обязательной эвакуации в двух общинах Купянского района по соображениям безопасности.
"После начала эвакуации гражданского населения украинской властью с территории так называемых Кондрашевской и Куриловской громад (Харьковская область - ред.) родственники, которые в большей степени находятся на территории РФ, потеряли с ними связь", - рассказал Марочко, ссылаясь на собственные источники.
По его словам, последнее, что сообщали эвакуированные, что у них якобы в целях безопасности представители украинского МВД отобрали мобильные телефоны и другие гаджеты для связи.
"Пока стало известно о нескольких таких случаях, но так называемая эвакуация (принудительный вывоз населения) только началась, и данных фактов может быть больше", - заявил Марочко.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьАндрей МарочкоВ миреЛуганская Народная РеспубликаУкраина
 
 
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