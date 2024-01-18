https://ria.ru/20240118/zhiteli-1921981306.html

Эвакуированные Киевом жители не выходят на связь с родными, заявил Марочко

Эвакуированные Киевом жители не выходят на связь с родными, заявил Марочко - РИА Новости, 18.01.2024

Эвакуированные Киевом жители не выходят на связь с родными, заявил Марочко

Эвакуированные Киевом жители Харьковской области не выходят на связь с родственниками, фиксируются случаи, когда у эвакуированных украинские власти отбирают... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T07:45

2024-01-18T07:45

2024-01-18T07:45

специальная военная операция на украине

харьковская область

андрей марочко

в мире

луганская народная республика

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835966425_0:573:2622:2048_1920x0_80_0_0_deda9d4836a60319f37133f7f3538c95.jpg

ЛУГАНСК, 18 янв - РИА Новости. Эвакуированные Киевом жители Харьковской области не выходят на связь с родственниками, фиксируются случаи, когда у эвакуированных украинские власти отбирают средства связи, рассказал РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Глава областной военной администрации Олег Синегубов ранее в январе заявил, что власти Харьковской области объявили о начале обязательной эвакуации в двух общинах Купянского района по соображениям безопасности. "После начала эвакуации гражданского населения украинской властью с территории так называемых Кондрашевской и Куриловской громад (Харьковская область - ред.) родственники, которые в большей степени находятся на территории РФ, потеряли с ними связь", - рассказал Марочко, ссылаясь на собственные источники. По его словам, последнее, что сообщали эвакуированные, что у них якобы в целях безопасности представители украинского МВД отобрали мобильные телефоны и другие гаджеты для связи. "Пока стало известно о нескольких таких случаях, но так называемая эвакуация (принудительный вывоз населения) только началась, и данных фактов может быть больше", - заявил Марочко.

https://ria.ru/20240117/pozitsii-1921767749.html

харьковская область

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

харьковская область, андрей марочко, в мире, луганская народная республика, украина