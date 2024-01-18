https://ria.ru/20240118/zelenskiy-1922178342.html

"Они убегают". В США обратились к Зеленскому после его слов о Путине

"Они убегают". В США обратились к Зеленскому после его слов о Путине - РИА Новости, 18.01.2024

"Они убегают". В США обратились к Зеленскому после его слов о Путине

Запад не пойдет на крайние меры ради спасения Украины, написал бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в соцсети Х. Так он прокомментировал... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T17:48

2024-01-18T17:48

2024-01-18T17:48

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Запад не пойдет на крайние меры ради спасения Украины, написал бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в соцсети Х. Так он прокомментировал опубликованный Владимиром Зеленским ролик с некорректными высказываниями в адрес Владимира Путина."Коллективный Запад не будет совершать самоубийство ради вашего коррумпированного бандеровского режима", — ответил Риттер в комментарии.По мнению военного, конфликт на Украине закончится тем, что киевский режим сдастся."Представьте себя современным Гитлером, конец апреля 1945 года, Красная армия приближается. Ведите переговоры — Москва вас больше не слушает. У вас был шанс в апреле 2022 года, и вы его отвергли. Теперь ваши американские и европейские союзники убегают", — резюмировал он.Западные СМИ все чаще стали заявлять об усталости США и ЕС от украинского кризиса и ослаблении поддержки киевского режима. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с украинскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться ради договоренности.В конце ноября глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что конфликт на Украине мог прекратиться еще весной 2022 года. Однако находившийся тогда на посту британского премьера Джонсон призвал Киев ничего не подписывать и "просто воевать".Осенью 2022 года Зеленский подписал указ, согласно которому его страна не будет вести переговоры с Россией до тех пор, пока ее возглавляет Владимир Путин. Москва, со своей стороны, не раз отмечала готовность обсудить урегулирование конфликта дипломатическим путем.Как рассказал президент России Владимир Путин на декабрьской прямой линии, Запад дал Украине все, что обещал, и даже больше — за это время российские вооруженные силы уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ, в том числе 747 танков, как советских, так и западных (Leopard, AMX, Challenger 2). По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.

https://ria.ru/20240118/zelenskiy-1922136874.html

https://ria.ru/20240116/zelenskiy-1921690546.html

https://ria.ru/20240118/zelenskiy-1921968498.html

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