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"Они убегают". В США обратились к Зеленскому после его слов о Путине - РИА Новости, 18.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:48 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/zelenskiy-1922178342.html
"Они убегают". В США обратились к Зеленскому после его слов о Путине
"Они убегают". В США обратились к Зеленскому после его слов о Путине - РИА Новости, 18.01.2024
"Они убегают". В США обратились к Зеленскому после его слов о Путине
Запад не пойдет на крайние меры ради спасения Украины, написал бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в соцсети Х. Так он прокомментировал... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T17:48
2024-01-18T17:48
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
владимир зеленский
владимир путин
скотт риттер
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Запад не пойдет на крайние меры ради спасения Украины, написал бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в соцсети Х. Так он прокомментировал опубликованный Владимиром Зеленским ролик с некорректными высказываниями в адрес Владимира Путина."Коллективный Запад не будет совершать самоубийство ради вашего коррумпированного бандеровского режима", — ответил Риттер в комментарии.По мнению военного, конфликт на Украине закончится тем, что киевский режим сдастся."Представьте себя современным Гитлером, конец апреля 1945 года, Красная армия приближается. Ведите переговоры — Москва вас больше не слушает. У вас был шанс в апреле 2022 года, и вы его отвергли. Теперь ваши американские и европейские союзники убегают", — резюмировал он.Западные СМИ все чаще стали заявлять об усталости США и ЕС от украинского кризиса и ослаблении поддержки киевского режима. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с украинскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться ради договоренности.В конце ноября глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что конфликт на Украине мог прекратиться еще весной 2022 года. Однако находившийся тогда на посту британского премьера Джонсон призвал Киев ничего не подписывать и "просто воевать".Осенью 2022 года Зеленский подписал указ, согласно которому его страна не будет вести переговоры с Россией до тех пор, пока ее возглавляет Владимир Путин. Москва, со своей стороны, не раз отмечала готовность обсудить урегулирование конфликта дипломатическим путем.Как рассказал президент России Владимир Путин на декабрьской прямой линии, Запад дал Украине все, что обещал, и даже больше — за это время российские вооруженные силы уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ, в том числе 747 танков, как советских, так и западных (Leopard, AMX, Challenger 2). По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.
https://ria.ru/20240118/zelenskiy-1922136874.html
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в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, владимир путин, скотт риттер, вооруженные силы украины, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины, Евросоюз
"Они убегают". В США обратились к Зеленскому после его слов о Путине

Риттер: Запад не будет совершать самоубийство ради Украины

© AP Photo / Roman KoksarovПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© AP Photo / Roman Koksarov
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Запад не пойдет на крайние меры ради спасения Украины, написал бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в соцсети Х. Так он прокомментировал опубликованный Владимиром Зеленским ролик с некорректными высказываниями в адрес Владимира Путина.
"Коллективный Запад не будет совершать самоубийство ради вашего коррумпированного бандеровского режима", — ответил Риттер в комментарии.
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
Зеленский запретил украинцам "просто дышать"
Вчера, 15:42
По мнению военного, конфликт на Украине закончится тем, что киевский режим сдастся.
"Представьте себя современным Гитлером, конец апреля 1945 года, Красная армия приближается. Ведите переговоры — Москва вас больше не слушает. У вас был шанс в апреле 2022 года, и вы его отвергли. Теперь ваши американские и европейские союзники убегают", — резюмировал он.
Западные СМИ все чаще стали заявлять об усталости США и ЕС от украинского кризиса и ослаблении поддержки киевского режима. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с украинскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться ради договоренности.
Президент Украины Владимир Зеленский. 16 января 2024 - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
"Удастся сбежать". Зеленскому сообщили пугающие новости о ситуации в Киеве
16 января, 17:33
В конце ноября глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что конфликт на Украине мог прекратиться еще весной 2022 года. Однако находившийся тогда на посту британского премьера Джонсон призвал Киев ничего не подписывать и "просто воевать".
Осенью 2022 года Зеленский подписал указ, согласно которому его страна не будет вести переговоры с Россией до тех пор, пока ее возглавляет Владимир Путин. Москва, со своей стороны, не раз отмечала готовность обсудить урегулирование конфликта дипломатическим путем.
Как рассказал президент России Владимир Путин на декабрьской прямой линии, Запад дал Украине все, что обещал, и даже больше — за это время российские вооруженные силы уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ, в том числе 747 танков, как советских, так и западных (Leopard, AMX, Challenger 2). По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
"Харя не треснет?" Депутат Рады набросился на Зеленского с обвинениями
Вчера, 02:30
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийВладимир ПутинСкотт РиттерВооруженные силы УкраиныЕвросоюз
 
 
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