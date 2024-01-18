https://ria.ru/20240118/zaderzhanie-1922177721.html

В Петербурге задержали студента, крушившего банкоматы топором

В Петербурге задержали студента, крушившего банкоматы топором - РИА Новости, 18.01.2024

В Петербурге задержали студента, крушившего банкоматы топором

Задержан студент, крушивший банкоматы топором в Приморском районе Петербурга, сообщает в четверг ГУМВД по городу и Ленобласти. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T17:44

2024-01-18T17:44

2024-01-18T17:44

происшествия

санкт-петербург

приморский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Задержан студент, крушивший банкоматы топором в Приморском районе Петербурга, сообщает в четверг ГУМВД по городу и Ленобласти. Накануне вечером в полицию поступило сообщение о том, что в отделении банка в доме 14 по улице Долгоозерной неизвестный с топором разбивает банкоматы. Чуть позже пришел сигнал о том, что у дома 17 корпус 2 по Ситцевой улице кто-то крушит топором стекла автомобилей. "Спустя пару минут по горячим следам у дома 28 по Богатырскому проспекту нарядом патрульно-постовой службы полиции задержан предполагаемый злоумышленник - 21-летний студент четвертого курса вуза. Он доставлен в отдел полиции для разбирательства", - сообщает главк. Всего в отделении банка пострадали от ударов топором четыре банкомата, плюс автомобиль Renault, у которого разбито лобовое и боковые стекла. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мотивы дебошира пока неясны.

https://ria.ru/20240118/krazha-1922094716.html

https://ria.ru/20240118/bankomat-1922030112.html

санкт-петербург

приморский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, приморский район