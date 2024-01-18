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В Петербурге задержали студента, крушившего банкоматы топором - РИА Новости, 18.01.2024
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17:44 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/zaderzhanie-1922177721.html
В Петербурге задержали студента, крушившего банкоматы топором
В Петербурге задержали студента, крушившего банкоматы топором - РИА Новости, 18.01.2024
В Петербурге задержали студента, крушившего банкоматы топором
Задержан студент, крушивший банкоматы топором в Приморском районе Петербурга, сообщает в четверг ГУМВД по городу и Ленобласти. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T17:44
2024-01-18T17:44
происшествия
санкт-петербург
приморский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Задержан студент, крушивший банкоматы топором в Приморском районе Петербурга, сообщает в четверг ГУМВД по городу и Ленобласти. Накануне вечером в полицию поступило сообщение о том, что в отделении банка в доме 14 по улице Долгоозерной неизвестный с топором разбивает банкоматы. Чуть позже пришел сигнал о том, что у дома 17 корпус 2 по Ситцевой улице кто-то крушит топором стекла автомобилей. "Спустя пару минут по горячим следам у дома 28 по Богатырскому проспекту нарядом патрульно-постовой службы полиции задержан предполагаемый злоумышленник - 21-летний студент четвертого курса вуза. Он доставлен в отдел полиции для разбирательства", - сообщает главк. Всего в отделении банка пострадали от ударов топором четыре банкомата, плюс автомобиль Renault, у которого разбито лобовое и боковые стекла. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мотивы дебошира пока неясны.
https://ria.ru/20240118/krazha-1922094716.html
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санкт-петербург
приморский район
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происшествия, санкт-петербург, приморский район
Происшествия, Санкт-Петербург, Приморский район
В Петербурге задержали студента, крушившего банкоматы топором

МВД: в Петербурге задержали студента, крушившего банкоматы топором

© РИА Новости / Антон ВергунСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
Сотрудник полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Задержан студент, крушивший банкоматы топором в Приморском районе Петербурга, сообщает в четверг ГУМВД по городу и Ленобласти.
Накануне вечером в полицию поступило сообщение о том, что в отделении банка в доме 14 по улице Долгоозерной неизвестный с топором разбивает банкоматы. Чуть позже пришел сигнал о том, что у дома 17 корпус 2 по Ситцевой улице кто-то крушит топором стекла автомобилей.
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"Спустя пару минут по горячим следам у дома 28 по Богатырскому проспекту нарядом патрульно-постовой службы полиции задержан предполагаемый злоумышленник - 21-летний студент четвертого курса вуза. Он доставлен в отдел полиции для разбирательства", - сообщает главк.
Всего в отделении банка пострадали от ударов топором четыре банкомата, плюс автомобиль Renault, у которого разбито лобовое и боковые стекла. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Мотивы дебошира пока неясны.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
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