https://ria.ru/20240118/yemen-1922167902.html

В Йемене заявили, что удары США и Британии не ослабят хуситов

В Йемене заявили, что удары США и Британии не ослабят хуситов - РИА Новости, 18.01.2024

В Йемене заявили, что удары США и Британии не ослабят хуситов

Удары США и Великобритании по позициям правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), которое поддерживает Иран, не отразятся на его... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T17:13

2024-01-18T17:13

2024-01-18T17:54

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ДОХА, 18 янв - РИА Новости. Удары США и Великобритании по позициям правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), которое поддерживает Иран, не отразятся на его военных возможностях, заявил в четверг в эфире телеканала "Аль-Масира" лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси."Агрессия США не повлияет на наши военные возможности, и их заявление об ударах по местам запуска ракет — всего лишь создание иллюзии и пропаганда в СМИ", - сказал лидер хуситов.По его словам, если бы американцы знали разницу в типе оружия, которым ранее и вчера были атакованы их корабли, то "уверились бы, что продолжение их агрессии будет способствовать дальнейшему развитию нашего военного потенциала".США и Великобритания в ночь на 12 января нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на "угрозу свободе судоходства", пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.После ударов по Йемену хуситы дважды предприняли атаки на корабли США в Аденском заливе, нанеся по ним удары противокорабельными ракетами.

https://ria.ru/20240118/khusity-1922152309.html

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в мире, сша, йемен, военная операция сша и британии в йемене, великобритания, джо байден, ансар алла