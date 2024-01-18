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Силовики пришли в московский офис Wildberries

Силовики пришли в московский офис Wildberries - РИА Новости, 18.01.2024

Силовики пришли в московский офис Wildberries

В московский офис Wildberries после пожара на складе в Шушарах пришли силовики, говорится в сообщении маркетплейса. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T14:10

2024-01-18T14:10

2024-01-18T15:10

wildberries

происшествия

санкт-петербург

москва

александр бастрыкин

россия

госстройнадзор

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В московский офис Wildberries после пожара на складе в Шушарах пришли силовики, говорится в сообщении маркетплейса."Сегодня в офисе в Москве работают правоохранительные органы в связи с пожаром на складе в Шушарах. <…> Wildberries сотрудничает со следствием и предоставляет всю необходимую информацию <...> Мы заинтересованы в том, чтобы причины возгорания были установлены как можно скорее", — заявили в компании.Отмечается, что на работу маркетплейса это никак не влияет, он функционирует в обычном режиме. В минувшую субботу в складском комплексе Wildberries в Шушарах в Санкт-Петербурге начался пожар. Площадь возгорания локализовали на 70 тысячах квадратных метров, при этом на площади в 40 тысяч "квадратов" произошло обрушение. Открытое горение удалось ликвидировать только в воскресенье.В компании заявили, что всех сотрудников эвакуировали, никто не пострадал. Продавцам пообещали выплатить компенсацию за товары, а покупателям — вернуть деньги за утраченные заказы. Ориентировочно сумма ущерба от пожара оценивается в 10-11 миллиардов рублей.Как сообщил Госстройнадзор Санкт-Петербурга, Wildberries не обращалась в ведомство за разрешением на ввод сгоревшего склада в эксплуатацию. В самой организации заявили, что комплекс имел заключение о соответствии всем требованиям.Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

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Сотрудники СК на месте пожара в Петербурге, где горел склад Wildberries Сотрудники СК на месте пожара в Петербурге, где горел склад Wildberries 2024-01-18T14:10 true PT0M18S

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