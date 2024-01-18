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Силовики пришли в московский офис Wildberries - РИА Новости, 18.01.2024
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14:10 18.01.2024 (обновлено: 15:10 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/wildberries-1922101375.html
Силовики пришли в московский офис Wildberries
Силовики пришли в московский офис Wildberries - РИА Новости, 18.01.2024
Силовики пришли в московский офис Wildberries
В московский офис Wildberries после пожара на складе в Шушарах пришли силовики, говорится в сообщении маркетплейса. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T14:10
2024-01-18T15:10
wildberries
происшествия
санкт-петербург
москва
александр бастрыкин
россия
госстройнадзор
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В московский офис Wildberries после пожара на складе в Шушарах пришли силовики, говорится в сообщении маркетплейса."Сегодня в офисе в Москве работают правоохранительные органы в связи с пожаром на складе в Шушарах. &lt;…&gt; Wildberries сотрудничает со следствием и предоставляет всю необходимую информацию &lt;...&gt; Мы заинтересованы в том, чтобы причины возгорания были установлены как можно скорее", — заявили в компании.Отмечается, что на работу маркетплейса это никак не влияет, он функционирует в обычном режиме. В минувшую субботу в складском комплексе Wildberries в Шушарах в Санкт-Петербурге начался пожар. Площадь возгорания локализовали на 70 тысячах квадратных метров, при этом на площади в 40 тысяч "квадратов" произошло обрушение. Открытое горение удалось ликвидировать только в воскресенье.В компании заявили, что всех сотрудников эвакуировали, никто не пострадал. Продавцам пообещали выплатить компенсацию за товары, а покупателям — вернуть деньги за утраченные заказы. Ориентировочно сумма ущерба от пожара оценивается в 10-11 миллиардов рублей.Как сообщил Госстройнадзор Санкт-Петербурга, Wildberries не обращалась в ведомство за разрешением на ввод сгоревшего склада в эксплуатацию. В самой организации заявили, что комплекс имел заключение о соответствии всем требованиям.Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.
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РИА Новости
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Сотрудники СК на месте пожара в Петербурге, где горел склад Wildberries
Сотрудники СК на месте пожара в Петербурге, где горел склад Wildberries
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wildberries, происшествия, санкт-петербург, москва, александр бастрыкин, россия, госстройнадзор
Wildberries, Происшествия, Санкт-Петербург, Москва, Александр Бастрыкин, Россия, Госстройнадзор
Силовики пришли в московский офис Wildberries

Силовики пришли в московский офис Wildberries после пожара на складе в Шушарах

© МЧС РоссииПожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга
Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга
© МЧС России
Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В московский офис Wildberries после пожара на складе в Шушарах пришли силовики, говорится в сообщении маркетплейса.
"Сегодня в офисе в Москве работают правоохранительные органы в связи с пожаром на складе в Шушарах. <…> Wildberries сотрудничает со следствием и предоставляет всю необходимую информацию <...> Мы заинтересованы в том, чтобы причины возгорания были установлены как можно скорее", — заявили в компании.
Отмечается, что на работу маркетплейса это никак не влияет, он функционирует в обычном режиме.
В минувшую субботу в складском комплексе Wildberries в Шушарах в Санкт-Петербурге начался пожар. Площадь возгорания локализовали на 70 тысячах квадратных метров, при этом на площади в 40 тысяч "квадратов" произошло обрушение. Открытое горение удалось ликвидировать только в воскресенье.
В компании заявили, что всех сотрудников эвакуировали, никто не пострадал. Продавцам пообещали выплатить компенсацию за товары, а покупателям — вернуть деньги за утраченные заказы. Ориентировочно сумма ущерба от пожара оценивается в 10-11 миллиардов рублей.
Как сообщил Госстройнадзор Санкт-Петербурга, Wildberries не обращалась в ведомство за разрешением на ввод сгоревшего склада в эксплуатацию. В самой организации заявили, что комплекс имел заключение о соответствии всем требованиям.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.
Пожар на складе Wildberries в Петербурге
© Фото из соцсетей

Утром в субботу в Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелись склады компании Wildberries.

Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга

Утром в субботу в Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелись склады компании Wildberries.

© Фото из соцсетей
1 из 11
© МЧС России

Пожар в Шушарах стал крупнейшим среди тех, что затронули российский ретейл.

Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга

Пожар в Шушарах стал крупнейшим среди тех, что затронули российский ретейл.

© МЧС России
2 из 11
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Общая площадь возгорания составила 70 тысяч квадратных метров.

Пожар на складе Wildberries на Московском шоссе дом 153 в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Площадь пожара составляет 70 тыс. кв. м. и оценивается пятым уровнем сложности

Общая площадь возгорания составила 70 тысяч квадратных метров.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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3 из 11
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Во время пожара произошло обрушение на площади 40 тысяч квадратных метров.

Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга

Во время пожара произошло обрушение на площади 40 тысяч квадратных метров.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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4 из 11
© МЧС России

Людей из складского комплекса эвакуировали, сведений о пострадавших не поступало.

Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга

Людей из складского комплекса эвакуировали, сведений о пострадавших не поступало.

© МЧС России
5 из 11
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

К ликвидации огня привлекли 57 единиц техники и 286 человек.

Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга

К ликвидации огня привлекли 57 единиц техники и 286 человек.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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6 из 11
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Пожарные не допустили распространения огня на всю площадь склада и электроподстанцию.

Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга

Пожарные не допустили распространения огня на всю площадь склада и электроподстанцию.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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7 из 11
© Фото : Прокуратура г. Санкт-Петербурга/Telegram

Также спасателям удалось снять угрозу перехода огня на парковку грузового транспорта.

Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга

Также спасателям удалось снять угрозу перехода огня на парковку грузового транспорта.

© Фото : Прокуратура г. Санкт-Петербурга/Telegram
8 из 11
© МЧС России

Управление Роспотребнадзора ежечасно контролировало качество воздуха в Пушкинском, Колпинском и Фрунзенском районах Петербурга.

Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга

Управление Роспотребнадзора ежечасно контролировало качество воздуха в Пушкинском, Колпинском и Фрунзенском районах Петербурга.

© МЧС России
9 из 11
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Жалоб местных жителей на плохое самочувствие и неприятный запах не поступало.

Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга

Жалоб местных жителей на плохое самочувствие и неприятный запах не поступало.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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10 из 11
© Фото из соцсетей

В Wildberries сообщили, что продавцы получат компенсацию за товары, поврежденные при ЧП.

Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга

В Wildberries сообщили, что продавцы получат компенсацию за товары, поврежденные при ЧП.

© Фото из соцсетей
11 из 11

Утром в субботу в Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелись склады компании Wildberries.

© Фото из соцсетей
1 из 11

Пожар в Шушарах стал крупнейшим среди тех, что затронули российский ретейл.

© МЧС России
2 из 11

Общая площадь возгорания составила 70 тысяч квадратных метров.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
3 из 11

Во время пожара произошло обрушение на площади 40 тысяч квадратных метров.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
4 из 11

Людей из складского комплекса эвакуировали, сведений о пострадавших не поступало.

© МЧС России
5 из 11

К ликвидации огня привлекли 57 единиц техники и 286 человек.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
6 из 11

Пожарные не допустили распространения огня на всю площадь склада и электроподстанцию.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
7 из 11

Также спасателям удалось снять угрозу перехода огня на парковку грузового транспорта.

© Фото : Прокуратура г. Санкт-Петербурга/Telegram
8 из 11

Управление Роспотребнадзора ежечасно контролировало качество воздуха в Пушкинском, Колпинском и Фрунзенском районах Петербурга.

© МЧС России
9 из 11

Жалоб местных жителей на плохое самочувствие и неприятный запах не поступало.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
10 из 11

В Wildberries сообщили, что продавцы получат компенсацию за товары, поврежденные при ЧП.

© Фото из соцсетей
11 из 11
 
WildberriesПроисшествияСанкт-ПетербургМоскваАлександр БастрыкинРоссияГосстройнадзор
 
 
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