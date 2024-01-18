https://ria.ru/20240118/vystavka-1921990097.html

Выставка "Флот для блокадного Ленинграда" откроется в Кронштадте

Выставка "Флот для блокадного Ленинграда" откроется в Кронштадте - РИА Новости, 18.01.2024

Выставка "Флот для блокадного Ленинграда" откроется в Кронштадте

Выставка "Флот для блокадного Ленинграда" откроется в Музее военно-морской славы в туристско-рекреационном кластере "Остров фортов" в Кронштадте в четверг,... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T09:24

2024-01-18T09:24

2024-01-18T09:24

общество

ленинград

кронштадт

россия

санкт-петербургский городской суд

блокада ленинграда (1941-1944)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв – РИА Новости. Выставка "Флот для блокадного Ленинграда" откроется в Музее военно-морской славы в туристско-рекреационном кластере "Остров фортов" в Кронштадте в четверг, сообщает пресс-служба. "Восемнадцатого января в пространстве Музея военно-морской славы – ключевого объекта культурно-просветительской инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Остров фортов", созданного по инициативе президента РФ В.В.Путина в рамках комплексного развития территории Кронштадта, для посетителей откроется тематическая экспозиция "Флот для блокадного Ленинграда", - сообщила пресс-служба проекта "Острова фортов". Выставка организована при поддержке правительства Санкт-Петербурга, министерства культуры РФ и министерства обороны РФ. Центральной темой экспозиции станет роль ВМФ в истории обороны Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Экспозиция будет представлена семью тематическими зонами, призванными раскрыть роль ВМФ в событиях одного из самых героических и одновременно трагических периодов в истории Великой Отечественной войны. Пространство выставки будет разделено на два ключевых смысловых блока — "Фронт" и "Тыл". Истории сражений и боевых действий будут отражены через тематические зоны о корабельной и береговой артиллерии, боевых водолазах, историях кораблей, продолжавших сражаться даже перед лицом неминуемой гибели. Второй блок расскажет о научном и производственном обеспечении фронта. "Особенное внимание будет уделено "человеческим" историям — выставка продемонстрирует несгибаемую силу духа военных моряков, их высокие моральные и профессиональные качества, в том числе – техническую смекалку на примере подвига советских моряков-балтийцев в годы Великой Отечественной войны", - отмечается в сообщении. Выставка будет сопровождаться культурно-просветительскими мероприятиями на территории Музея военно-морской славы. Выставка "Флот для блокадного Ленинграда" будет открыта в течение трех месяцев. Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год. Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.

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общество, ленинград, кронштадт, россия, санкт-петербургский городской суд, блокада ленинграда (1941-1944)