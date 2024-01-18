https://ria.ru/20240118/vuchich-1922227182.html

Вучич запросил возможность поехать в Косово и выступить перед населением

Вучич запросил возможность поехать в Косово и выступить перед населением - РИА Новости, 18.01.2024

Вучич запросил возможность поехать в Косово и выступить перед населением

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что запросил о возможности выступить перед сербами в Косово и Метохии, по соглашениям о въезде официальных лиц между... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T23:12

2024-01-18T23:12

2024-01-18T23:12

в мире

косово

приштина

сербия

сергей лавров

евросоюз

урсула фон дер ляйен

александр вучич

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855949378_0:1594:2048:2745_1920x0_80_0_0_a5d6858da2e7699e38e86016394abf04.jpg

БЕЛГРАД, 18 янв - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что запросил о возможности выступить перед сербами в Косово и Метохии, по соглашениям о въезде официальных лиц между Белградом и Приштиной. Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал в четверг, что обязательства перед Сербией, в частности, в создании Сообщества сербских муниципалитетов (общин) в Косово, не выполняются более 10 лет. Глава МИД РФ подчеркнул, что сейчас ЕС переписывает имеющиеся соглашения в пользу Приштины таким образом, чтобы "не было никаких прав у сербов на севере Косова, чтобы эти права были абсолютно искусственными, а реальная власть должна оставаться у албанцев". Министр добавил, что ЕС "должно быть стыдно" за нерешенность косовской проблемы, несмотря на договоренности 2013 года. "Я видел, говорят ("глава МВД" самопровозглашенного Косово Джеляль - ред.) Свечля должен быть пущен по соглашениям... на территорию центральной Сербии. Не вижу в этом слишком большой опасности, он конечно, приехал бы провоцировать. Но и я запросил поездку в Косово и Метохию, чтобы обратиться к нашему народу. В соответствии с этим хотел бы, чтобы соблюдались соглашения и чтобы меня пустили обратиться к нашим людям на святой сербской земле", — заявил сербский лидер на полях ВЭФ в Давосе. Вучич также сообщил, что в ходе встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в четверг призвал ее повлиять на Приштину для отказа косовоалбанскими властями от инициативы по отмене хождения сербского динара в Косово и Метохии. Партия косовских сербов "Сербский список" сообщила в четверг о решении "Центробанка" в Приштине о том, что с 1 февраля единственная валюта для хождения в самопровозглашенной республики - евро, что является попыткой "изгнать сербов с этой территории без оружия". Политические представители косовских сербов призвали международное сообщество остановить валютную инициативу Приштины, которую назвали "классической этнической чисткой". Сербские динары в настоящее время используются в населенных сербами районах Косово и Метохии, они поступают наличными из центральной Сербии и безналом через отделения банка "Поштанска штедионица" (Почтовые сберкассы) в крае.

https://ria.ru/20231225/serbiya-1917940201.html

https://ria.ru/20231225/serbiya-1917940201.html

косово

приштина

сербия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, косово, приштина, сербия, сергей лавров, евросоюз, урсула фон дер ляйен, александр вучич, еврокомиссия