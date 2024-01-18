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Израиль попросил врачей не сотрудничать с ООН в расследовании атаки ХАМАС - РИА Новости, 18.01.2024
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06:20 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/vrachi-1921976879.html
Израиль попросил врачей не сотрудничать с ООН в расследовании атаки ХАМАС
Израиль попросил врачей не сотрудничать с ООН в расследовании атаки ХАМАС - РИА Новости, 18.01.2024
Израиль попросил врачей не сотрудничать с ООН в расследовании атаки ХАМАС
Израиль попросил врачей не сотрудничать с представителями ООН, расследующими нападение ХАМАС на Израиль 7 октября, заявил представитель министерства иностранных РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T06:20
2024-01-18T06:20
в мире
израиль
оон
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Израиль попросил врачей не сотрудничать с представителями ООН, расследующими нападение ХАМАС на Израиль 7 октября, заявил представитель министерства иностранных дел Израиля Лиор Хаят телеканалу NBC News. "Врачей попросили не сотрудничать с представителями ООН, которые расследуют нападение ХАМАС 7 октября", - указывает телеканал. Хаят заявил телеканалу, что комиссию ООН по расследованию событий в Израиле якобы возглавили трое "известных антисемитов". В число этих трех человек, в частности, вошла представительница ЮАР Наванетхем Пиллэй, которая была Верховным комиссаром ООН по правам человека с 2008 по 2014 годы. Кроме того, Хаят выразил недовольство отсутствием у комиссии четко определенных временных рамок для проведения расследования. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 24,4 тысячи, более 61 тысячи человек получили ранения. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240117/izrail-1921782752.html
https://ria.ru/20240116/gaza-1921617402.html
https://ria.ru/20240117/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль попросил врачей не сотрудничать с ООН в расследовании атаки ХАМАС

Израиль попросил врачей не сотрудничать с ООН в расследовании атаки 7 октября

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильский солдат осматривает дом, поврежденный боевиками Хамаса в кибуце Беэри в Израиле
Израильский солдат осматривает дом, поврежденный боевиками Хамаса в кибуце Беэри в Израиле - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильский солдат осматривает дом, поврежденный боевиками Хамаса в кибуце Беэри в Израиле. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Израиль попросил врачей не сотрудничать с представителями ООН, расследующими нападение ХАМАС на Израиль 7 октября, заявил представитель министерства иностранных дел Израиля Лиор Хаят телеканалу NBC News.
«
"Врачей попросили не сотрудничать с представителями ООН, которые расследуют нападение ХАМАС 7 октября", - указывает телеканал.
Хаят заявил телеканалу, что комиссию ООН по расследованию событий в Израиле якобы возглавили трое "известных антисемитов". В число этих трех человек, в частности, вошла представительница ЮАР Наванетхем Пиллэй, которая была Верховным комиссаром ООН по правам человека с 2008 по 2014 годы. Кроме того, Хаят выразил недовольство отсутствием у комиссии четко определенных временных рамок для проведения расследования.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
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В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 24,4 тысячи, более 61 тысячи человек получили ранения.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
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ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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