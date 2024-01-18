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В Волгограде мужчина устроил дебош в аэропорту и избил сотрудницу полиции - РИА Новости, 18.01.2024
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08:53 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/volgograd-1921985907.html
В Волгограде мужчина устроил дебош в аэропорту и избил сотрудницу полиции
В Волгограде мужчина устроил дебош в аэропорту и избил сотрудницу полиции - РИА Новости, 18.01.2024
В Волгограде мужчина устроил дебош в аэропорту и избил сотрудницу полиции
Следователи завели уголовное дело против мужчины, который пьяным вел себя неадекватно в аэропорту Волгограда, а затем ударил девушку - сотрудницу полиции,... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T08:53
2024-01-18T08:53
происшествия
волгоград
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ВОЛГОГРАД, 18 янв - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело против мужчины, который пьяным вел себя неадекватно в аэропорту Волгограда, а затем ударил девушку - сотрудницу полиции, пытавшуюся его успокоить, сообщили РИА Новости в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. "Волгоградским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении мужчины 1967 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 319, ч. 1 ст. 318 УК РФ (оскорбление представителя власти, применение насилия в отношении представителя власти)", - сообщили в ведомстве. По данным СК, во вторник в аэропорту Волгограда пьяный мужчина приставал к другим пассажирам, ругался матом и, в целом, вел себя неадекватно. Чтобы его успокоить, к нему подошла сотрудница полиции. По информации ведомства, дебошир накинулся на нее с кулаками, ударив ее по лицу. В данный момент подозреваемый задержан.
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происшествия, волгоград, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Волгоград, Следственный комитет России (СК РФ)
В Волгограде мужчина устроил дебош в аэропорту и избил сотрудницу полиции

СК завел уголовное дело против мужчины за дебош в аэропорту Волгограда

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ВОЛГОГРАД, 18 янв - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело против мужчины, который пьяным вел себя неадекватно в аэропорту Волгограда, а затем ударил девушку - сотрудницу полиции, пытавшуюся его успокоить, сообщили РИА Новости в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
"Волгоградским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении мужчины 1967 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 319, ч. 1 ст. 318 УК РФ (оскорбление представителя власти, применение насилия в отношении представителя власти)", - сообщили в ведомстве.
По данным СК, во вторник в аэропорту Волгограда пьяный мужчина приставал к другим пассажирам, ругался матом и, в целом, вел себя неадекватно. Чтобы его успокоить, к нему подошла сотрудница полиции. По информации ведомства, дебошир накинулся на нее с кулаками, ударив ее по лицу. В данный момент подозреваемый задержан.
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ПроисшествияВолгоградСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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