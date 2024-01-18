https://ria.ru/20240118/volgograd-1921985907.html

В Волгограде мужчина устроил дебош в аэропорту и избил сотрудницу полиции

В Волгограде мужчина устроил дебош в аэропорту и избил сотрудницу полиции - РИА Новости, 18.01.2024

В Волгограде мужчина устроил дебош в аэропорту и избил сотрудницу полиции

Следователи завели уголовное дело против мужчины, который пьяным вел себя неадекватно в аэропорту Волгограда, а затем ударил девушку - сотрудницу полиции,... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T08:53

2024-01-18T08:53

2024-01-18T08:53

происшествия

волгоград

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОЛГОГРАД, 18 янв - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело против мужчины, который пьяным вел себя неадекватно в аэропорту Волгограда, а затем ударил девушку - сотрудницу полиции, пытавшуюся его успокоить, сообщили РИА Новости в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. "Волгоградским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении мужчины 1967 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 319, ч. 1 ст. 318 УК РФ (оскорбление представителя власти, применение насилия в отношении представителя власти)", - сообщили в ведомстве. По данным СК, во вторник в аэропорту Волгограда пьяный мужчина приставал к другим пассажирам, ругался матом и, в целом, вел себя неадекватно. Чтобы его успокоить, к нему подошла сотрудница полиции. По информации ведомства, дебошир накинулся на нее с кулаками, ударив ее по лицу. В данный момент подозреваемый задержан.

https://ria.ru/20231124/vng-1911513010.html

волгоград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, волгоград, следственный комитет россии (ск рф)