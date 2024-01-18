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США нанесли новые удары по объектам хуситов, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.01.2024
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03:10 18.01.2024 (обновлено: 03:27 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/udary-1921970061.html
США нанесли новые удары по объектам хуситов, сообщили СМИ
США нанесли новые удары по объектам хуситов, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.01.2024
США нанесли новые удары по объектам хуситов, сообщили СМИ
США нанесли новые удары по объектам правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы), передает CBS со ссылкой на американского чиновника. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T03:10
2024-01-18T03:27
в мире
сша
йемен
военная операция сша и британии в йемене
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ВАШИНГТОН, 18 янв — РИА Новости. США нанесли новые удары по объектам правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы), передает CBS со ссылкой на американского чиновника.&quot;США нанесли в среду четвертую серию ударов по хуситским целям в Йемене&quot;, — сообщил телеканал.По словам чиновника, не названного по имени или должности, бомбардировкам подверглись несколько объектов, откуда готовились новые обстрелы.Ранее хуситы атаковали с помощью ударного беспилотника американский сухогруз в Аденском заливе. Судно получило повреждения, но осталось на плаву и продолжило следовать своим курсом.Также накануне США вернули "Ансар Алла" в списки международных террористических организаций.Удары по ЙеменуВ середине ноября хуситы в знак поддержки палестинцев в секторе Газа начали атаковать связанные с Израилем суда в Красном море, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.США, в свою очередь, объявили о начале операции по защите судоходства совместно с десятью другими странами. В "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли участниц этой коалиции. В море произошло несколько столкновений между хуситами и американскими военными.В ночь на пятницу США и Великобритания начали операцию против движения "Ансар Алла", нанеся авиаудары по объектам в четырех провинциях Йемена. Президент США Джо Байден назвал ее ответом на угрозу свободе судоходства, не исключив продолжения военных действий.Хуситы утверждают, что в результате ответной ракетной атаки им удалось потопить американский военный корабль в Красном море.
https://ria.ru/20240117/khusity-1921924214.html
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в мире, сша, йемен, военная операция сша и британии в йемене
В мире, США, Йемен, Военная операция США и Британии в Йемене
США нанесли новые удары по объектам хуситов, сообщили СМИ

CBS: США нанесли новые удары по объектам хуситов в Йемене

© Фото из соцсетейАвиаудар западной коалиции по Йемену
Авиаудар западной коалиции по Йемену
© Фото из соцсетей
Авиаудар западной коалиции по Йемену. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 янв — РИА Новости. США нанесли новые удары по объектам правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы), передает CBS со ссылкой на американского чиновника.
«

"США нанесли в среду четвертую серию ударов по хуситским целям в Йемене", — сообщил телеканал.

По словам чиновника, не названного по имени или должности, бомбардировкам подверглись несколько объектов, откуда готовились новые обстрелы.
Ранее хуситы атаковали с помощью ударного беспилотника американский сухогруз в Аденском заливе. Судно получило повреждения, но осталось на плаву и продолжило следовать своим курсом.
Также накануне США вернули "Ансар Алла" в списки международных террористических организаций.
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США, в свою очередь, объявили о начале операции по защите судоходства совместно с десятью другими странами. В "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли участниц этой коалиции. В море произошло несколько столкновений между хуситами и американскими военными.
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Хуситы утверждают, что в результате ответной ракетной атаки им удалось потопить американский военный корабль в Красном море.
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