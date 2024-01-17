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Хуситы заявили об атаке на американский корабль в Аденском заливе - РИА Новости, 18.01.2024
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23:54 17.01.2024 (обновлено: 01:38 18.01.2024)
https://ria.ru/20240117/khusity-1921960206.html
Хуситы заявили об атаке на американский корабль в Аденском заливе
Хуситы заявили об атаке на американский корабль в Аденском заливе - РИА Новости, 18.01.2024
Хуситы заявили об атаке на американский корабль в Аденском заливе
Еще один американский корабль в Аденском заливе подвергся обстрелу, сообщил военный представитель движения "Ансар Алла" (хуситов) Яхья Сариа в эфире телеканала... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-17T23:54
2024-01-18T01:38
в мире
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сша
военная операция сша и британии в йемене
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ДОХА, 17 янв — РИА Новости. Еще один американский корабль в Аденском заливе подвергся обстрелу, сообщил военный представитель движения "Ансар Алла" (хуситов) Яхья Сариа в эфире телеканала "Аль-Масира".Первая подобная атака после начала обстрелов позиций хуситов со стороны США и Великобритании произошла в понедельник."Военно-морские силы Йемена нанесли удары с использованием противокорабельных ракет по кораблю США в Аденском заливе в ответ на агрессию против территории Йемена", — заявил Сариа.Он также пообещал ответ вооруженных сил Йемена на любые атаки против республики.Американские военные подтвердили информацию об обстреле. По их данным, целью стало торговое судно, которое получило "некоторые повреждения".Удары по ЙеменуВ середине ноября шиитское военизированное движение "Ансар Алла" (хуситы), правящее на севере Йемена, в знак поддержки палестинцев в секторе Газа начало атаковать связанные с Израилем суда в Красном море, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.США, в свою очередь, объявили о начале операции по защите судоходства совместно с десятью другими странами. В "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли участниц этой коалиции. В море произошло несколько столкновений между хуситами и американскими военными.В ночь на пятницу США и Великобритания начали операцию против движения "Ансар Алла", нанеся авиаудары по объектам в четырех провинциях Йемена. Президент США Джо Байден назвал ее ответом на угрозу свободе судоходства, не исключив продолжения военных действий.Хуситы утверждают, что в результате ответной ракетной атаки им удалось потопить американский военный корабль в Красном море.
https://ria.ru/20240117/khusity-1921864150.html
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в мире, йемен, сша, военная операция сша и британии в йемене
В мире, Йемен, США, Военная операция США и Британии в Йемене
Хуситы заявили об атаке на американский корабль в Аденском заливе

Хуситы в Йемене заявили о второй атаке на американский корабль в Аденском заливе

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВосход солнца на острове Тиран в Шарм-эль-Шейхе в Египте
Восход солнца на острове Тиран в Шарм-эль-Шейхе в Египте - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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ДОХА, 17 янв — РИА Новости. Еще один американский корабль в Аденском заливе подвергся обстрелу, сообщил военный представитель движения "Ансар Алла" (хуситов) Яхья Сариа в эфире телеканала "Аль-Масира".
Первая подобная атака после начала обстрелов позиций хуситов со стороны США и Великобритании произошла в понедельник.
"Военно-морские силы Йемена нанесли удары с использованием противокорабельных ракет по кораблю США в Аденском заливе в ответ на агрессию против территории Йемена", — заявил Сариа.
Он также пообещал ответ вооруженных сил Йемена на любые атаки против республики.
Американские военные подтвердили информацию об обстреле. По их данным, целью стало торговое судно, которое получило "некоторые повреждения".
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Удары по Йемену

В середине ноября шиитское военизированное движение "Ансар Алла" (хуситы), правящее на севере Йемена, в знак поддержки палестинцев в секторе Газа начало атаковать связанные с Израилем суда в Красном море, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.
США, в свою очередь, объявили о начале операции по защите судоходства совместно с десятью другими странами. В "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли участниц этой коалиции. В море произошло несколько столкновений между хуситами и американскими военными.
В ночь на пятницу США и Великобритания начали операцию против движения "Ансар Алла", нанеся авиаудары по объектам в четырех провинциях Йемена. Президент США Джо Байден назвал ее ответом на угрозу свободе судоходства, не исключив продолжения военных действий.
Хуситы утверждают, что в результате ответной ракетной атаки им удалось потопить американский военный корабль в Красном море.
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