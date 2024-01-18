https://ria.ru/20240118/udar-1921973134.html

Американские военные нанесли удары по ракетным пусковым установкам хуситов

Американские военные нанесли удары по ракетным пусковым установкам хуситов - РИА Новости, 18.01.2024

Американские военные нанесли удары по ракетным пусковым установкам хуситов

Американские военные нанесли удары по 14 ракетным пусковым установкам движения "Ансар Алла" (хуситы) в Йемене, сообщается в соцсети X Центрального командования... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T04:42

2024-01-18T04:42

2024-01-18T05:59

в мире

военная операция сша и британии в йемене

сша

йемен

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920922304_0:447:952:982_1920x0_80_0_0_ef970f35a37d1fa8afbc80c096fcaa00.jpg

ВАШИНГТОН, 18 янв — РИА Новости. Американские военные нанесли удары по 14 ракетным пусковым установкам движения "Ансар Алла" (хуситы) в Йемене, сообщается в соцсети X Центрального командования Вооруженных сил США."Силы Центрального командования нанесли удары по 14 ракетам проиранских хуситов, которые были готовы к пуску с контролируемой хуситами территории в Йемене", — говорится в заявлении.По данным военных, на пусковых установках находились ракеты, которые могли стартовать в любой момент и представляли собой "непосредственную угрозу торговым судам и кораблям военно-морского флота США в регионе".Это четвертая серия американских ударов по целям в Йемене.Ранее хуситы атаковали ударным беспилотником американский сухогруз в Аденском заливе. Судно получило повреждения, но осталось на плаву и продолжило следовать своим курсом.Также накануне США вернули движение "Ансар Алла" в списки международных террористических организаций.Удары по ЙеменуВ середине ноября хуситы в знак поддержки палестинцев в секторе Газа начали атаковать связанные с Израилем суда в Красном море, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.США, в свою очередь, объявили о начале операции по защите судоходства совместно с десятью другими странами. В "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли участниц этой коалиции. В море произошло несколько столкновений между хуситами и американскими военными.В ночь на пятницу США и Великобритания начали операцию против движения "Ансар Алла", нанеся авиаудары по объектам в четырех провинциях Йемена. Президент США Джо Байден назвал ее ответом на угрозу свободе судоходства, не исключив продолжения военных действий.Хуситы утверждают, что в результате ответной ракетной атаки им удалось потопить американский военный корабль в Красном море.

https://ria.ru/20240117/khusity-1921924214.html

https://ria.ru/20240112/blinken-1920820257.html

https://ria.ru/20240118/khusity-1921966839.html

сша

йемен

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, военная операция сша и британии в йемене, сша, йемен