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Американские военные нанесли удары по ракетным пусковым установкам хуситов - РИА Новости, 18.01.2024
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04:42 18.01.2024 (обновлено: 05:59 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/udar-1921973134.html
Американские военные нанесли удары по ракетным пусковым установкам хуситов
Американские военные нанесли удары по ракетным пусковым установкам хуситов - РИА Новости, 18.01.2024
Американские военные нанесли удары по ракетным пусковым установкам хуситов
Американские военные нанесли удары по 14 ракетным пусковым установкам движения "Ансар Алла" (хуситы) в Йемене, сообщается в соцсети X Центрального командования... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T04:42
2024-01-18T05:59
в мире
военная операция сша и британии в йемене
сша
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ВАШИНГТОН, 18 янв — РИА Новости. Американские военные нанесли удары по 14 ракетным пусковым установкам движения "Ансар Алла" (хуситы) в Йемене, сообщается в соцсети X Центрального командования Вооруженных сил США.&quot;Силы Центрального командования нанесли удары по 14 ракетам проиранских хуситов, которые были готовы к пуску с контролируемой хуситами территории в Йемене&quot;, — говорится в заявлении.По данным военных, на пусковых установках находились ракеты, которые могли стартовать в любой момент и представляли собой "непосредственную угрозу торговым судам и кораблям военно-морского флота США в регионе".Это четвертая серия американских ударов по целям в Йемене.Ранее хуситы атаковали ударным беспилотником американский сухогруз в Аденском заливе. Судно получило повреждения, но осталось на плаву и продолжило следовать своим курсом.Также накануне США вернули движение "Ансар Алла" в списки международных террористических организаций.Удары по ЙеменуВ середине ноября хуситы в знак поддержки палестинцев в секторе Газа начали атаковать связанные с Израилем суда в Красном море, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.США, в свою очередь, объявили о начале операции по защите судоходства совместно с десятью другими странами. В "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли участниц этой коалиции. В море произошло несколько столкновений между хуситами и американскими военными.В ночь на пятницу США и Великобритания начали операцию против движения "Ансар Алла", нанеся авиаудары по объектам в четырех провинциях Йемена. Президент США Джо Байден назвал ее ответом на угрозу свободе судоходства, не исключив продолжения военных действий.Хуситы утверждают, что в результате ответной ракетной атаки им удалось потопить американский военный корабль в Красном море.
https://ria.ru/20240117/khusity-1921924214.html
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в мире, военная операция сша и британии в йемене, сша, йемен
В мире, Военная операция США и Британии в Йемене, США, Йемен
Американские военные нанесли удары по ракетным пусковым установкам хуситов

Американские военные нанесли удары по 14 ракетным пусковым установкам хуситов

© Фото из соцсетейАвиаудар западной коалиции по Йемену
Авиаудар западной коалиции по Йемену
© Фото из соцсетей
Авиаудар западной коалиции по Йемену. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 янв — РИА Новости. Американские военные нанесли удары по 14 ракетным пусковым установкам движения "Ансар Алла" (хуситы) в Йемене, сообщается в соцсети X Центрального командования Вооруженных сил США.
«

"Силы Центрального командования нанесли удары по 14 ракетам проиранских хуситов, которые были готовы к пуску с контролируемой хуситами территории в Йемене", — говорится в заявлении.

По данным военных, на пусковых установках находились ракеты, которые могли стартовать в любой момент и представляли собой "непосредственную угрозу торговым судам и кораблям военно-морского флота США в регионе".
Это четвертая серия американских ударов по целям в Йемене.
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Ранее хуситы атаковали ударным беспилотником американский сухогруз в Аденском заливе. Судно получило повреждения, но осталось на плаву и продолжило следовать своим курсом.
Также накануне США вернули движение "Ансар Алла" в списки международных террористических организаций.
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Удары по Йемену

В середине ноября хуситы в знак поддержки палестинцев в секторе Газа начали атаковать связанные с Израилем суда в Красном море, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.
США, в свою очередь, объявили о начале операции по защите судоходства совместно с десятью другими странами. В "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли участниц этой коалиции. В море произошло несколько столкновений между хуситами и американскими военными.
В ночь на пятницу США и Великобритания начали операцию против движения "Ансар Алла", нанеся авиаудары по объектам в четырех провинциях Йемена. Президент США Джо Байден назвал ее ответом на угрозу свободе судоходства, не исключив продолжения военных действий.
Хуситы утверждают, что в результате ответной ракетной атаки им удалось потопить американский военный корабль в Красном море.
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