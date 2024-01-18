https://ria.ru/20240118/udar-1921973134.html
Американские военные нанесли удары по ракетным пусковым установкам хуситов
Американские военные нанесли удары по ракетным пусковым установкам хуситов - РИА Новости, 18.01.2024
Американские военные нанесли удары по ракетным пусковым установкам хуситов
Американские военные нанесли удары по 14 ракетным пусковым установкам движения "Ансар Алла" (хуситы) в Йемене, сообщается в соцсети X Центрального командования... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T04:42
2024-01-18T04:42
2024-01-18T05:59
в мире
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ВАШИНГТОН, 18 янв — РИА Новости. Американские военные нанесли удары по 14 ракетным пусковым установкам движения "Ансар Алла" (хуситы) в Йемене, сообщается в соцсети X Центрального командования Вооруженных сил США."Силы Центрального командования нанесли удары по 14 ракетам проиранских хуситов, которые были готовы к пуску с контролируемой хуситами территории в Йемене", — говорится в заявлении.По данным военных, на пусковых установках находились ракеты, которые могли стартовать в любой момент и представляли собой "непосредственную угрозу торговым судам и кораблям военно-морского флота США в регионе".Это четвертая серия американских ударов по целям в Йемене.Ранее хуситы атаковали ударным беспилотником американский сухогруз в Аденском заливе. Судно получило повреждения, но осталось на плаву и продолжило следовать своим курсом.Также накануне США вернули движение "Ансар Алла" в списки международных террористических организаций.Удары по ЙеменуВ середине ноября хуситы в знак поддержки палестинцев в секторе Газа начали атаковать связанные с Израилем суда в Красном море, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.США, в свою очередь, объявили о начале операции по защите судоходства совместно с десятью другими странами. В "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли участниц этой коалиции. В море произошло несколько столкновений между хуситами и американскими военными.В ночь на пятницу США и Великобритания начали операцию против движения "Ансар Алла", нанеся авиаудары по объектам в четырех провинциях Йемена. Президент США Джо Байден назвал ее ответом на угрозу свободе судоходства, не исключив продолжения военных действий.Хуситы утверждают, что в результате ответной ракетной атаки им удалось потопить американский военный корабль в Красном море.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, военная операция сша и британии в йемене, сша, йемен
В мире, Военная операция США и Британии в Йемене, США, Йемен
Американские военные нанесли удары по ракетным пусковым установкам хуситов
Американские военные нанесли удары по 14 ракетным пусковым установкам хуситов
ВАШИНГТОН, 18 янв — РИА Новости.
Американские военные нанесли удары по 14 ракетным пусковым установкам движения "Ансар Алла" (хуситы) в Йемене, сообщается в соцсети X
Центрального командования Вооруженных сил США.
«
"Силы Центрального командования нанесли удары по 14 ракетам проиранских хуситов, которые были готовы к пуску с контролируемой хуситами территории в Йемене", — говорится в заявлении.
По данным военных, на пусковых установках находились ракеты, которые могли стартовать в любой момент и представляли собой "непосредственную угрозу торговым судам и кораблям военно-морского флота США в регионе".
Это четвертая серия американских ударов по целям в Йемене.
Минфин США разрешил некоторые операции с хуситами
Ранее хуситы атаковали ударным беспилотником американский сухогруз в Аденском заливе
. Судно получило повреждения, но осталось на плаву и продолжило следовать своим курсом.
Также накануне США вернули движение "Ансар Алла" в списки международных террористических организаций.
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В середине ноября хуситы в знак поддержки палестинцев в секторе Газа начали атаковать связанные с Израилем
суда в Красном море
, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал
.
США, в свою очередь, объявили о начале операции по защите судоходства совместно с десятью другими странами. В "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли участниц этой коалиции. В море произошло несколько столкновений между хуситами и американскими военными.
В ночь на пятницу США и Великобритания
начали операцию против движения "Ансар Алла", нанеся авиаудары по объектам в четырех провинциях Йемена. Президент США Джо Байден
назвал ее ответом на угрозу свободе судоходства, не исключив продолжения военных действий.
Хуситы утверждают, что в результате ответной ракетной атаки им удалось потопить американский военный корабль в Красном море.
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