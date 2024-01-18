https://ria.ru/20240118/trevoga-1922208593.html

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 18.01.2024

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T20:10

2024-01-18T20:10

2024-01-18T20:10

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, первым сигнал тревоги прозвучал в Днепропетровской области - в 19.28 мск. В Кировоградской области Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей тревогу объявили в период с 19.29 по 19.32. Последним сигнал раздался в Николаевской области - в 19.47. Ранее в четверг воздушная тревога дважды объявлялась на территории Украины. Спустя время ее отменяли. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240110/ukraina-1920378674.html

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в мире, украина, николаевская область, киев, вооруженные силы украины