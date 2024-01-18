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"Под контролем России". Американский генерал заявил о переменах на Украине
"Под контролем России". Американский генерал заявил о переменах на Украине - РИА Новости, 18.01.2024
"Под контролем России". Американский генерал заявил о переменах на Украине
Прекращение американской помощи Киеву уже приводит к кардинальным изменениям в пользу России, заявил бывший начальник штаба Армии США, генерал в отставке Джек... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T00:55
2024-01-18T00:55
2024-01-18T00:55
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Прекращение американской помощи Киеву уже приводит к кардинальным изменениям в пользу России, заявил бывший начальник штаба Армии США, генерал в отставке Джек Кин в интервью телеканалу Fox News. "Россия получит контроль над страной (Украиной. — Прим. ред.). <...> Из-за задержек и перспективы того, что, возможно, даже не будет финансирования (Украины. — Прим. ред.), ситуация кардинально изменилась", — предупредил эксперт.По словам Кина, ВСУ вынуждены действовать все более осторожно, потому что боятся столкнуться с нехваткой вооружений и боеприпасов. Украинская армия перешла к обороне по всему фронту.""Россия торжествует", — заметил аналитик.После крупного провала летнего контрнаступления ВСУ российские войска достигли значительных успехов в зоне специальной операции. В конце декабря министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения вооруженных сил полностью освободили Марьинку в ДНР. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями ВСУ на Запорожье и закрепились на них, после чего провели зачистку местности от противника.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Армия США, Вооруженные силы Украины, Fox News
"Под контролем России". Американский генерал заявил о переменах на Украине
Американский генерал Кин предрек полную победу России на Украине