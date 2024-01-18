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В Совфеде предупредили Германию о последствиях поставок Украине Taurus - РИА Новости, 18.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:42 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/taurus-1922158012.html
В Совфеде предупредили Германию о последствиях поставок Украине Taurus
В Совфеде предупредили Германию о последствиях поставок Украине Taurus - РИА Новости, 18.01.2024
В Совфеде предупредили Германию о последствиях поставок Украине Taurus
Возможная поставка Германией ракет Taurus Киеву не изменит ход спецоперации, однако сделает ФРГ прямым участником конфликта, будем надеяться, что, несмотря на... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T16:42
2024-01-18T16:42
специальная военная операция на украине
украина
германия
россия
виктор бондарев
совет федерации рф
в мире
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Возможная поставка Германией ракет Taurus Киеву не изменит ход спецоперации, однако сделает ФРГ прямым участником конфликта, будем надеяться, что, несмотря на давление со стороны США, немцам хватит благоразумия оттягивать передачу ракет как можно дольше, заявил в своем Telegram-канале первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев. Парламент Германии (бундестаг) проголосовал против проекта резолюции, требовавшей от правительства страны передать Украине крылатые ракеты Taurus, сообщил телеканал NTV. "Передача подобного наступательного вооружения – это прямой вызов России и переход Запада от "оборонительного плана по Украине" к открытой агрессии против РФ. В Германии это прекрасно понимают, хотя делают вид, что готовы на словах ракеты передать. Будем надеяться, что несмотря на давление на Германию со стороны США, немцам хватит благоразумия тормозить и оттягивать передачу ракет как можно дольше", - написал сенатор. По мнению Бондарева, в ФРГ прекрасно понимают, что СВО движется к ликвидации режима Зеленского на Украине. "Поэтому становиться соучастником в конфликте на стороне страны 404 немцам не хочется. Логику их понять можно", - отметил законодатель. Главное, чтобы благоразумие восторжествовало над глупостью, что, к сожалению, сейчас происходит у стран Запада нерегулярно, добавил он. Бондарев также подчеркнул, что передача подобных ракет Украине чревата эскалацией украинского конфликта. "Режим (Владимира) Зеленского настойчиво требует данные ракеты с лета 2023 года. Бандеровцы в курсе, что ракеты Taurus способны долетать за 500 километров от границы с Украиной. У немцев, по разным подсчётам, есть 600 подобных ракет", - написал сенатор. По его словам, Taurus при небольших изменениях легко подвешивается на F-16. "Даже если они поставят 100 ракет Taurus, это не изменит ход военных действий и не приблизит Украину к каким-то целям, которых она хотела бы достичь: Крым наш, и Новороссию бандеровцам мы тоже не отдадим. Однако Германия превратится в прямого участника конфликта: это уже не просто помощь вооружением Украине, а фактически участие в войне", - заключил парламентарий. Главным спорным пунктом в вопросе поставок Taurus является дальность действия этих ракет, составляющая 500 километров. До сих пор Германия принципиально не поставляла Киеву оружие с подобными характеристиками. В германском экспертном сообществе обсуждалось, можно ли ракеты запрограммировать так, чтобы они не могли использоваться для нанесения ударов по российской территории. Согласно изданию Spiegel, именно этот вопрос интересовал Шольца, и поэтому якобы велись переговоры с представителями военной промышленности. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240118/caesar-1922124574.html
https://ria.ru/20231204/germaniya-1913464802.html
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украина, германия, россия, виктор бондарев, совет федерации рф, в мире, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Германия, Россия, Виктор Бондарев, Совет Федерации РФ, В мире, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Совфеде предупредили Германию о последствиях поставок Украине Taurus

Бондарев: поставки Украине Taurus сделают Германию прямым участником конфликта

© AP Photo / South Korea Defense MinistryРакета Taurus, запущенная с истребителя
Ракета Taurus, запущенная с истребителя - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© AP Photo / South Korea Defense Ministry
Ракета Taurus, запущенная с истребителя. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Возможная поставка Германией ракет Taurus Киеву не изменит ход спецоперации, однако сделает ФРГ прямым участником конфликта, будем надеяться, что, несмотря на давление со стороны США, немцам хватит благоразумия оттягивать передачу ракет как можно дольше, заявил в своем Telegram-канале первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.
Парламент Германии (бундестаг) проголосовал против проекта резолюции, требовавшей от правительства страны передать Украине крылатые ракеты Taurus, сообщил телеканал NTV.
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Вчера, 15:13
"Передача подобного наступательного вооружения – это прямой вызов России и переход Запада от "оборонительного плана по Украине" к открытой агрессии против РФ. В Германии это прекрасно понимают, хотя делают вид, что готовы на словах ракеты передать. Будем надеяться, что несмотря на давление на Германию со стороны США, немцам хватит благоразумия тормозить и оттягивать передачу ракет как можно дольше", - написал сенатор. По мнению Бондарева, в ФРГ прекрасно понимают, что СВО движется к ликвидации режима Зеленского на Украине. "Поэтому становиться соучастником в конфликте на стороне страны 404 немцам не хочется. Логику их понять можно", - отметил законодатель. Главное, чтобы благоразумие восторжествовало над глупостью, что, к сожалению, сейчас происходит у стран Запада нерегулярно, добавил он.
Бондарев также подчеркнул, что передача подобных ракет Украине чревата эскалацией украинского конфликта. "Режим (Владимира) Зеленского настойчиво требует данные ракеты с лета 2023 года. Бандеровцы в курсе, что ракеты Taurus способны долетать за 500 километров от границы с Украиной. У немцев, по разным подсчётам, есть 600 подобных ракет", - написал сенатор.
По его словам, Taurus при небольших изменениях легко подвешивается на F-16. "Даже если они поставят 100 ракет Taurus, это не изменит ход военных действий и не приблизит Украину к каким-то целям, которых она хотела бы достичь: Крым наш, и Новороссию бандеровцам мы тоже не отдадим. Однако Германия превратится в прямого участника конфликта: это уже не просто помощь вооружением Украине, а фактически участие в войне", - заключил парламентарий.
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
Германия все забыла и ничему не научилась
4 декабря 2023, 08:00
Главным спорным пунктом в вопросе поставок Taurus является дальность действия этих ракет, составляющая 500 километров. До сих пор Германия принципиально не поставляла Киеву оружие с подобными характеристиками. В германском экспертном сообществе обсуждалось, можно ли ракеты запрограммировать так, чтобы они не могли использоваться для нанесения ударов по российской территории. Согласно изданию Spiegel, именно этот вопрос интересовал Шольца, и поэтому якобы велись переговоры с представителями военной промышленности.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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