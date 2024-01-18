https://ria.ru/20240118/si-1922191580.html

СМИ: Украина хочет организовать телефонный разговор с Си Цзиньпином

СМИ: Украина хочет организовать телефонный разговор с Си Цзиньпином - РИА Новости, 18.01.2024

СМИ: Украина хочет организовать телефонный разговор с Си Цзиньпином

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев стремится организовать телефонный разговор Владимира Зеленского с председателем КНР Си Цзиньпином. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T18:32

2024-01-18T18:32

2024-01-18T21:26

в мире

китай

украина

си цзиньпин

владимир зеленский

дмитрий кулеба

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев стремится организовать телефонный разговор Владимира Зеленского с председателем КНР Си Цзиньпином.Владимир Зеленский заявил ранее на пресс-конференции в Давосе, что не планировал встречаться с премьером КНР Ли Цяном, поскольку не он принимает решения, а председатель КНР Си Цзиньпин. При этом 15 января Зеленский, говоря об урегулировании конфликта по киевской "формуле мира", заявил, что украинская сторона заинтересована в участии Китая в "саммите мира". Также ранее Зеленский неоднократно встречался с зарубежными представителями гораздо более низкого ранга - с парламентариями и министрами других стран."Главный дипломат Украины заявил, что Киев стремится организовать телефонный разговор с председателем Китая Си Цзиньпином, поскольку планирует саммит лидеров для продвижения своего плана мирного урегулирования", - говорится в сообщении агентства."Мы работаем над организацией еще одного звонка между лидерами Китая и Украины, так как есть вещи, о которых они могут поговорить, а именно "формула мира", которую предложил Владимир Зеленский", - заявил Кулеба в интервью агентству Блумберг.Как отмечается, Кулеба, присутствующий на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил в интервью Блумбергу, что Киев добивается установления прямого канала связи между Си Цзиньпином и Зеленским."Нет, потому что у нас есть свой премьер-министр, и мы не имеем ничего против разговора китайского премьер-министра с нашим премьером", - отметил Кулеба, отвечая на вопрос о том, встречался ли Зеленский с китайскими чиновниками на Давосском форуме.Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев сожалеет, что Китай не принимает участие в переговорах по так называемой "формуле мира", которую продвигает Украина."Формула мира", разработанная и продвигаемая Киевом, требует восстановления территориальной целостности Украины, обеспечения ей евроатлантических гарантий безопасности и создания специального трибунала для расследования приписываемых России "военных преступлений". В Москве "формулу" Зеленского считают полностью оторванной от реальности. Встреча по "формуле мира" с участием 83 делегаций прошла перед началом форума в Давосе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ее разговором ради разговора, поскольку такое обсуждение без России лишено смысла.Власти Китая в феврале прошлого года опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине. В конце мая спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй совершил европейское турне, в ходе которого он посетил Украину, Польшу, Францию, Германию, Бельгию и Россию, где обсудил китайскую мирную инициативу по политическому урегулированию украинского кризиса.

https://ria.ru/20240118/davos-1921972533.html

https://ria.ru/20240117/ukraina-1921688823.html

https://ria.ru/20231116/ukraina-1909735957.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, китай, украина, си цзиньпин, владимир зеленский, дмитрий кулеба