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В сенате США оценили шансы на достижение соглашения о финансировании Киева - РИА Новости, 18.01.2024
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01:16 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/shansy-1921964631.html
В сенате США оценили шансы на достижение соглашения о финансировании Киева
В сенате США оценили шансы на достижение соглашения о финансировании Киева - РИА Новости, 18.01.2024
В сенате США оценили шансы на достижение соглашения о финансировании Киева
Лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер после встречи с президентом США Джо Байденом заявил, что шансы на достижение в американском конгрессе... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T01:16
2024-01-18T01:16
в мире
украина
сша
чак шумер
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ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. Лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер после встречи с президентом США Джо Байденом заявил, что шансы на достижение в американском конгрессе соглашения о финансировании Украины превышают 50%. Спикер палаты представителей Майк Джонсон и другие лидеры конгресса ранее встретились с Байденом в Белом доме. Как сообщала пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, на встрече планировалось обсудить запрос президента о выделении бюджетного финансирования в 2024 финансовом году, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине. "Я более оптимистичен, чем когда-либо прежде, что мы придем к соглашению", - сказал Шумер, добавив, что оценивает шансы на достижение соглашения в более чем 50%. "Это первый раз, когда я могу так сказать", - добавил он. Трансляцию пресс-подхода лидеров конгресса вел телеканал Fox. Администрация направила соответствующий запрос в конгресс несколько месяцев назад. Всего Белый дом хочет получить около 106 миллиардов долларов, из которых примерно 60 предназначены для Украины. Споры относительно миграции стали главной причиной, по которой конгрессу до сих пор не удалось согласовать запрос Белого дома о помощи Украине и Израилю. Республиканская оппозиция настаивает, что подходы Байдена делают границу "открытой". В последние месяцы сообщается о рекордных количествах нелегалов, пересекающих границу, в конце декабря патрули оформляли до 10 и более тысяч мигрантов ежедневно. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://radiosputnik.ru/20240117/ukraina-1921822746.html
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в мире, украина, сша, чак шумер, джо байден
В мире, Украина, США, Чак Шумер, Джо Байден
В сенате США оценили шансы на достижение соглашения о финансировании Киева

Шумер: шансы на достижение соглашения о финансировании Украины превышают 50%

© AP Photo / Mariam ZuhaibЛидер большинства в верхней палате конгресса США Чак Шумер
Лидер большинства в верхней палате конгресса США Чак Шумер - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Лидер большинства в верхней палате конгресса США Чак Шумер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. Лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер после встречи с президентом США Джо Байденом заявил, что шансы на достижение в американском конгрессе соглашения о финансировании Украины превышают 50%.
Спикер палаты представителей Майк Джонсон и другие лидеры конгресса ранее встретились с Байденом в Белом доме. Как сообщала пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, на встрече планировалось обсудить запрос президента о выделении бюджетного финансирования в 2024 финансовом году, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине.
"Я более оптимистичен, чем когда-либо прежде, что мы придем к соглашению", - сказал Шумер, добавив, что оценивает шансы на достижение соглашения в более чем 50%.
"Это первый раз, когда я могу так сказать", - добавил он.
Трансляцию пресс-подхода лидеров конгресса вел телеканал Fox.
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Администрация направила соответствующий запрос в конгресс несколько месяцев назад. Всего Белый дом хочет получить около 106 миллиардов долларов, из которых примерно 60 предназначены для Украины.
Споры относительно миграции стали главной причиной, по которой конгрессу до сих пор не удалось согласовать запрос Белого дома о помощи Украине и Израилю. Республиканская оппозиция настаивает, что подходы Байдена делают границу "открытой". В последние месяцы сообщается о рекордных количествах нелегалов, пересекающих границу, в конце декабря патрули оформляли до 10 и более тысяч мигрантов ежедневно.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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